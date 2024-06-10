10 бьюти-процедур, которые умные женщины специально делают перед отпуском

Любой женщине хочется великолепно выглядеть во время долгожданного отпуска, поэтому многие торопятся записаться в салон перед отъездом. Однако летнее солнце, жара и соленая вода не слишком хорошо сочетаются с некоторыми косметическими процедурами. Поэтому к их выбору стоит подойти с умом, чтобы не жалеть о зря потраченных деньгах и не ужасаться от полученного результата.

Выбирают ламинирование ресниц вместо наращивания

Даже водостойкая тушь в жару может оставить подтеки на лице, да и тратить драгоценное время в отпуске на нанесение макияжа порой просто лень. Лучше сделать ламинирование ресниц незадолго до отдыха. Это простая процедура, в процессе которой на ресницы наносят вещество, делающее их гуще и длиннее. Эффект сохраняется до 6 недель, а потом ламинирование можно повторить. А вот наращивать ресницы перед отпуском не стоит. Во-первых, после такой процедуры они требуют особого ухода. А во-вторых, купаться в бассейне или море с наращенными ресницами нужно очень аккуратно, иначе вода может частично растворить клей и реснички отвалятся.

Делают гель-лак вместо обычного маникюра

© Rebekah wilks / Flickr Тётя Мотя 38 минут назад Если нырять в море неподалёку от затонувшего танкера с маслом, то вполне возможно, что клею кабзда придёт🤣 А вообще не тычьте пальцами в ресницы сразу после того, как намазались маслом для загара, и всё будет норм. - - Ответить

Песок, солнце и морская вода не слишком благотворно воздействуют на маникюр, а ходить со сломанными или облупившимися ногтями не хочется никому, равно как и обращаться за помощью к неизвестному мастеру. Поэтому перед отпуском лучше нанести гель-лак, который обычно держится до 4 недель. Некоторые барышни советуют избегать слишком ярких цветов , так как на них сразу видны все сколы и огрехи. А вот нейтральные тона отлично подойдут.

Используют тинт для бровей вместо перманентного макияжа

Алина 1 час назад ПМ в период высокой солнечной активности, естественно, делать нельзя. Ну или прятаться от солнца, шляпы носить. Конечно, прямо перед отпуском на море никто такие процедуры не делает. - - Ответить

Поддерживать идеальную форму бровей с помощью карандаша летом не слишком-то удобно. Пот и влага смывают любой макияж и его приходится постоянно подновлять. Так что косметологи рекомендуют окрасить брови тинтом, что позволяет придать им густоту и насыщенный оттенок. Эффект длится около недели. Главное, не забывать смазывать брови солнцезащитным кремом с достаточной степенью защиты, иначе краска может выцвести. А вот делать перманентный макияж перед поездкой к морю — не лучшая затея. Обычно требуется порядка 4 недель чтобы красители полностью закрепились, иначе прямые солнечные лучи, а так же соленая или хлорированная вода может нанести непоправимый вред макияжу.

Выбирают темные цвета для для педикюра вместо светлых

Примерно за день до намеченной даты отъезда стоит сделать педикюр. Правда, нужно обязательно предупредить мастера, что вы собираетесь в отпуск. Если он уберет слишком много огрубевшей кожи со стоп, то подошвы ног будут слишком нежные, чувствительные и горячий песок вкупе с соленой водой еще больше высушит кожу. Для летнего педикюра стоит выбрать покрытие в более темных тонах, так как на открытом солнце краски выцветают. При этом слишком светлый педикюр может приобрести неэстетичные желтоватые тона.

Делают восковую депиляцию вместо лазерной

Svetlana Svetlana 1 час назад А вот и нет! Всё зависит от чувствительности кожи. Если у вас в обычное время раздражение после бритья ног, то и на море тоже будет. Только море тут ни при чём. Кстати, морская вода даже на болячки действует положительно. - - Ответить

Бритье во время пляжного отпуска — не лучший способ избавиться от нежелательного волосяного покрова на теле. После использования станка поры еще несколько часов остаются открытыми, а потому соленая вода, песок или прямые солнечные лучи могут вызвать сильное раздражение на коже. Лучше сделать восковую эпиляцию за несколько дней до отъезда. За 48 часов кожа полностью восстановится после этой процедуры и шансы заработать солнечный ожог будут меньше (хотя пользоваться солнцезащитным кремом все равно нужно). А вот прибегать к лазерной депиляции перед отпуском не стоит. После этой процедуры кожа еще какое-то время остается чувствительной к солнцу, поэтому специалисты советуют использовать другой метод удаления нежелательных волос летом.

Используют только щадящий пилинг

Многие дамы начинают использовать скрабы как минимум за 2 недели до отпуска. Это помогает избавиться от слоя омертвевших клеток и кожа выглядит здоровее и ярче. Однако дерматологи рекомендуют делать это с осторожностью и использовать только мягкие и щадящие средства, в идеале содержащие полигидрокислоты. Скрабы с ретинолом или другие схожие косметические продукты могут разрушить естественный защитный барьер кожи, и в результате она будет выглядеть безжизненной и сухой. Не стоит так же использовать химический пилинг перед отпуском, так как эта процедура делает кожу более чувствительной к воздействию солнечных лучей и даже использование специальных средств не снизит все риски. Лучше записаться на химический пилинг после отпуска — от этого будет больше пользы.

Делают вакуумную чистку лица

Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

Процедура HydraFacial не только очищает кожу, но и увлажняет ее, поэтому ее вполне можно сделать за несколько дней до отпуска. С помощью вакуумного прибора поры прочищаются, после чего вводятся специальные сыворотки, которые специалист подбирает в зависимости от того, в каком состоянии находится кожа пациента. Многие отмечают видимые изменения уже после первого сеанса, а эффект от процедуры держится порядка недели.

Вовремя окрашивают волосы

Svetlana Svetlana 1 час назад Ну да, окрашивание за месяц и в отпуск едем с отросшими корнями - красота! - - Ответить

Эту процедуру лучше провести примерно за месяц до планируемого отпуска. Если окрасить волосы прямо перед отъездом, прямое воздействие солнечных лучей быстро высветлит пряди и это будет бесполезная трата денег. Хлорированная вода в бассейнах тоже плохо воздействует на свежеокрашенные пряди. Они не только тускнеют, но даже могут поменять цвет на бледно-зеленый. Так что стоит подождать, пока краска полностью укрепится в волосах, на что обычно требуется как минимум неделя. Некоторые барышни предпочитают не делать стрижку перед отпуском, потому что солнце, море и песок быстро сводят на нет все усилия парикмахера.

Используют автозагар

Сильные солнцезащитные средства не позволяют получить ровный красивый загар за пару недель, а нежиться под солнцем без них просто опасно. Поэтому многие предпочитают использовать подходящий по оттенку автозагар. Лучше нанести его примерно за день до назначенного дня поездки. Если постоянно пользоваться увлажняющими средствами он может продержаться на коже около недели.

Применяют кератиновое выпрямление волос вместо обычных увлажняющих масок

Некоторые женщины советуют побаловать любимую шевелюру увлажняющей маской прямо перед тем, как отправиться в путешествие. Эта процедура позволяет защитить волосы от губительного воздействия солнца и морской воды. Однако специалисты рекомендуют потратиться на кератиновое выпрямление. Специальный состав, которым покрывают локоны, отлично защищает их во влажном климате. Волосы сохнут быстрее и ухаживать за ними проще. Плюс, благодаря этой процедуре шевелюра меньше пушится и выглядит просто великолепно, а эффект длится около 3-х месяцев.