16 историй о женщинах, которые выбрали свободу быть собой
Часто мы переживаем о том, что подумает о нас общество. Вот эта навязчивая мысль в голове: «А что скажет тетя Люба?», — порой мешает заниматься тем, что нам нравится и загоняет в рамки. Героини нашей статьи решили жить так, как им хочется, больше не обращая внимания на мнение других.
- Сейчас мне 29 лет, и я впервые делаю то, что хочу без стеснения. Я не боюсь экспериментировать со стилем одежды: надеваю откровенные наряды, крашу пряди в яркие цвета. В школе, в университете, в семье меня вечно отчитывали за внешний вид, постоянно приходилось находиться в рамках. А сейчас я могу делать, что хочу, и я по-настоящему счастлива. Однажды в ресторане один мужчина сделал замечание, что у меня слишком глубокое декольте, а я с улыбкой на лице ответила: «Если вас что-то не устраивает, то это только ваши проблемы». Какой же кайф я испытала в тот момент — не передать словами!
Наконец-то я стала собой. И вы тоже не бойтесь проявлять себя так, как вам хочется.
- Знаете, чему я научилась к 35 годам? Отстать от себя! Как и многих, меня приучали в детстве к тому, что я должна постоянно что-то делать. Просто лежать нельзя. Даже отдых — это смена деятельности, но все равно должен быть продуктивным. И наконец я научилась по-другому. Сегодня утром созванивалась с родными, все спрашивали меня: «Какие планы на сегодня?» А у меня никаких планов! Сегодня воскресенье, и я делаю, что хочу. Все планы в будни. © kattyhaven
- Выходила замуж, торжество запланировали на июль. Подала заявление на отпуск в июле, и тогда мне прилетело: «Замуж выходят тихо и молча, а никак вы всех на уши поставили со своей свадьбой, весь офис уже в курсе». Ответила начальству, что это их не касается — я беру законный отпуск, в котором делаю, что хочу. Про свадьбу знали пару коллег, кто распространил — не знаю. © code_garnet
- Бабуля моя абсолютно не умела готовить и не нянчилась с внуками. Зато ее жизнь всегда была яркой и насыщенной общением. Даже уйдя на пенсию в 83 года, она любила принарядиться, накрасить губы и выйти погулять. Неоднократно с этих прогулок она приводила в дом молодых мужчин, вроде бы как женихов для меня. В итоге сама же распивала с ними чай на кухне и травила байки. © Подслушано / Ideer
- Работаю в цветочном, зашла женщина и сказала:
— Мне нужен букет. Я рассталась.
— Хотите забыть?
— Нет. Хочу отпраздновать, что выбрала себя.
Собрала ей букет из пионов и веточек воскфлауэра. Она ответила:
— Он такой свежий... как я. Спасибо. © florist.secrets
- Так получилось, что несколько дней жила у подруги. В один день, придя с работы, увидела ее всю в слезах. Она рыдала, не переставая. Я давай ее тут же спрашивать, что случилось. Она отнекивалась, мол, все нормально, и ушла спать. На следующий день подруга встала, как ни в чем не бывало, веселая и бодрая. При параде, одетая с иголочки и накрашенная.
Я спрашиваю про вчера, а она мне: «Все отлично, просто, когда я поплачу на ночь, на утро глаза становятся опухшими, и так макияж более красиво ложится». © Сокровенные истории / VK
- С бывшим мужем была особая эмоциональная связь. Мы хорошо друг к другу относились, но вынуждены были расстаться. Теперь у него есть свободная жизнь и путешествия, а у меня — чудесный муж и двое сыночков. Ни о чем не жалею, но не понимаю подруг, которые говорят, что нужно прям ненавидеть бывших. Он же хороший человек, но жизненные пути у нас разные. Неужели только это должно заставить меня ненавидеть? © Палата № 6 / VK
- Я много работаю, потому что хочу своему ребенку обеспеченное детство и хорошее будущее. Бывает, что сын жалуется на то, что я очень часто его оставляю с няней или бабушкой. А я говорю, что по-другому не могу, потому что много работы. Потом уже ко мне подошла моя мама, говорит: «Дочка, он маленьким больше не будет. Денег хватит, не переживай. Я помогу. Ему сейчас не деньги нужны, а мать. Понимаешь?» Да, я это поняла. Благодарна маме, что она нашла подходящие слова, чтобы мне это донести. © Мамдаринка / VK
- Мне все равно, как я выгляжу на людях. Я могу выйти из дома непричесанной — и для меня это ничего не значит. Меня бесят люди, которые почему-то думают, что имеют право судить других по их внешнему виду. Сегодня услышала у себя за спиной: «Ну и гнездо на голове!» Повернулась и ответила: «Ну и что? Могу себе позволить! Завидуйте молча!» Ох, ну и рожа была у той женщины. © Палата № 6 / VK
- На днях мой муж сказал мне, что каждый вечер перед сном он старается меня обнять. У нас разные графики сна, поэтому я всегда засыпаю первой. Я сказала ему, что не всегда помню наши обнимашки, но я очень ценю это. © wendy0786 / Reddit
- Я учитель со стажем 9 лет, и вчера я уволилась. При мысли о выходе в школу последние пару недель накатывало чувство тоски, безнадежности и парализующей тревожности. Как только я приняла решение уйти, с души свалился камень, даже несмотря на гадости вдогонку от бывших коллег. Второй день меня распирает от счастья, что наконец-то выбрала себя. Принимаю поздравления. © julia.kokina.12
- Мама связала мне классную бирюзовую жилетку. Так теперь все модники в кафе спрашивают, где такую купить, а я говорю: «Она оригинальная! Ручная работа мамы». А как в детстве было: мама что-то свяжет, а носить не хочется, потому что каким-то неправильным кажется то, что вещь не куплена, а сделана мамиными руками. Ну, у меня так было. А еще часто казалось, что мама что-то нестильное вязала. Хорошо, что сейчас я поумнела. © Палата № 6 / VK
- Еду в автобусе, народу битком, пытаюсь достать мобильник из сумочки, а оттуда предательски выпадает прокладка. Все вокруг притихли, и вдруг дедок какой-то как зыркнет на меня и такой: «Фу, стыдобища!» А я тоже не лыком шита. Поднимаю прокладку и как выдам ему: «Что естественно, то не безобразно». И спокойно вышла на следующей остановке.
- Говорю мужу: «Сходи в магазин, надо купить молоко и хлеб». Он такой, мол, сейчас пойду, и завис в телефоне, прошло уже 15 минут. Повторила просьбу, услышала то же самое. Спустя 30 минут я просто взяла и встала над ним, вперив свой взгляд в него на протяжении трех минут. Он встал, оделся и выдал: «Ну, не дадут спокойно отдохнуть». Короче, этот лайфхак работает, не надо никаких уговоров и напоминаний. Просто смотрю на него молча, и он идет делать то, что надо. Пользуйтесь. © Мамдаринка / VK
- Моя мама в колледже не ладила с одной девушкой. Однажды, идя домой, она увидела ее и заметила, что какой-то странный парень ее преследует. Мама подбежала к девушке: «Сьюзи! Разве не забавно, что мы столкнулись, когда шли на встречу с друзьями? Давай пройдемся вместе!» Девушка оглянулась на маму, увидела жуткого парня и тут же подыграла ей. Мелкие ссоры и неприязнь друг к другу не отменяют понятия девичьей солидарности. © Willowed-Wisp / Reddit
- Деньги не стоят той жизни и здоровья, которые приходится вкладывать, чтобы их заработать. И лучше сосредоточиться не на том, чтобы заработать как можно больше, а на том, чтобы хватало на базовые нужды. Лучше наслаждаться дешевым перекусом с друзьями, чем каждый день надрывно работать ради посещения дорогих ресторанов. © xLizzie*** / Reddit
Умение слышать свои желания — это большой дар. Женщины из нашей подборки обрели себя, живут полной жизнью — и это вдохновляет. А вы бы как поступили на месте одной из героинь?
Комментарии
"Деньги не стоят той жизни и здоровья, которые приходится вкладывать, чтобы их заработать" (с)
Зато жизнь и здоровье часто зависят от количества свободных денег, и лишних почему-то не будет)
Деньги не стоят... Ну да, ну да. Только еда стоит, одежда стоит, проезд, стоматолог, МРТ, лекарства. Давайте лучше прожирать все в ресторанах и курортах! Почему огромное количество людей думают, что вкалывать можно только ради предметов роскоши? Пашу с 7 до 22 ежедневно, ради однушки, которую сама купила в ипотеку, а знакомые, которые об этом не знают, каждый месяц гадают :- На Мальдивы собралась? Машину купить хочешь? На айфон копишь?