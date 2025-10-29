16 историй о женщинах, которые выбрали свободу быть собой

Деньги не стоят... Ну да, ну да. Только еда стоит, одежда стоит, проезд, стоматолог, МРТ, лекарства. Давайте лучше прожирать все в ресторанах и курортах! Почему огромное количество людей думают, что вкалывать можно только ради предметов роскоши? Пашу с 7 до 22 ежедневно, ради однушки, которую сама купила в ипотеку, а знакомые, которые об этом не знают, каждый месяц гадают :- На Мальдивы собралась? Машину купить хочешь? На айфон копишь?