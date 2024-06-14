Мы сравнили 15 пар звезд, которые так похожи, что и спутать немудрено

Знаменитости
53 минуты назад

Все же иногда путают Натали Портман с Кирой Найтли, или Кэти Перри с Зоуи Дешанель, правда ведь? Вот смотришь на фото актрисы и понимаешь, что без подписи наверняка не знаешь, чей это снимок. Мы решили взглянуть и на других популярных людей, которых бывает сложно отличить друг от друга. Угадали бы без подсказок, где кто?

Юлия Снигирь и Анна Чиповская

Ivanov Sergey/East News, Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS

Елена Исинбаева и Елена Ваенга

EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News

Антон Макарский и Владислав Ценев

Татьяна Арнтгольц и Полина Стрельникова

Нелли Уварова и Галина Звягинцева

Юлианна Караулова и Юлия Паршута

Марина Кравец и Ирина Чеснокова

Zivert (Юлия Зиверт) и Elvira T (Эльвира Тугушева)

Ирина Дубцова и Юлия Такшина

Ольга Ломоносова и Наталья Коренная

Екатерина Шпица и Светлана Устинова

Натали и Валерия

Екатерина Гусева и Любовь Толкалина

Елена Подкаминская и Евгения Крюкова

Алика Смехова и Ирина Прокудина

А еще говорят, что свекровь и невестка всегда чем-то похожи. И мы решили сравнить жен и мам наших любимых знаменитостей вот в этой статье. Мама Дуэйна "Скалы" Джонсона и его избранница — просто одно лицо, например.

Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News

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