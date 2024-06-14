Мы сравнили 15 пар звезд, которые так похожи, что и спутать немудрено

Все же иногда путают Натали Портман с Кирой Найтли, или Кэти Перри с Зоуи Дешанель, правда ведь? Вот смотришь на фото актрисы и понимаешь, что без подписи наверняка не знаешь, чей это снимок. Мы решили взглянуть и на других популярных людей, которых бывает сложно отличить друг от друга. Угадали бы без подсказок, где кто?