Мы сравнили 15 пар звезд, которые так похожи, что и спутать немудрено
Знаменитости
53 минуты назад
Все же иногда путают Натали Портман с Кирой Найтли, или Кэти Перри с Зоуи Дешанель, правда ведь? Вот смотришь на фото актрисы и понимаешь, что без подписи наверняка не знаешь, чей это снимок. Мы решили взглянуть и на других популярных людей, которых бывает сложно отличить друг от друга. Угадали бы без подсказок, где кто?
Юлия Снигирь и Анна Чиповская
Ivanov Sergey/East News, Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS
Елена Исинбаева и Елена Ваенга
EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News
Антон Макарский и Владислав Ценев
Татьяна Арнтгольц и Полина Стрельникова
Нелли Уварова и Галина Звягинцева
Юлианна Караулова и Юлия Паршута
Марина Кравец и Ирина Чеснокова
Zivert (Юлия Зиверт) и Elvira T (Эльвира Тугушева)
Ирина Дубцова и Юлия Такшина
Ольга Ломоносова и Наталья Коренная
Екатерина Шпица и Светлана Устинова
Натали и Валерия
Екатерина Гусева и Любовь Толкалина
Елена Подкаминская и Евгения Крюкова
Алика Смехова и Ирина Прокудина
А еще говорят, что свекровь и невестка всегда чем-то похожи. И мы решили сравнить жен и мам наших любимых знаменитостей вот в этой статье. Мама Дуэйна "Скалы" Джонсона и его избранница — просто одно лицо, например.
Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News
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все дело в том, что у данных дам, один пластических хирург на всех
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