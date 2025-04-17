10 модных стрижек и укладок, которые могут подпортить даже шикарный образ

Челка может не только добавить прическе яркости и свежести, но и, наоборот, невольно испортить весь образ. Так, из-за густой прямой челки лицо кажется более квадратным и тяжелым, а черты — резкими. То же самое относится и к слишком короткой челке, которая идет немногим.

Необязательно полностью отказываться от челки. Можно просто отрастить пряди до линии бровей и попросить стилиста слегка проредить их, сделав челку более воздушной.