10 модных стрижек и укладок, которые могут подпортить даже шикарный образ
Кажется, что модная и стильная прическа только освежает образ. Однако некоторые из них выглядят эффектно лишь на страницах журналов, а в реальности могут прибавить женщине лет или невольно исказить черты лица. Мы решили собрать трендовые стрижки и укладки, от которых стоит держаться подальше, а также варианты, которыми их можно заменить.
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Тугая спиральная завивка
Такие укладки были на пике популярности в 80-х годах прошлого века, и сейчас они снова возвращаются в моду. К сожалению, спиральная завивка подходит далеко не всем: она не только добавляет объема прическе, но и накидывает годков. Лучше подобрать укладку из мягких, свободных волн.
Косички
Девичьи косички выглядят задорно и игриво, но создать элегантный образ с помощью такой прически вряд ли получится. Она больше подходит совсем юным девушкам.
Лучше заплести волосы во французскую косу или в косу-водопад. Такие варианты смотрятся одновременно интересно и стильно.
Гладкая стрижка длиной до плеч
Волосы длиной до плеч — это, пожалуй, идеальный вариант. При необходимости их можно собрать в хвост или поднять наверх. Кроме того, такие стрижки значительно проще укладывать. Но есть один нюанс: если прическе не хватает слоев, то пряди просто будут грустно свисать вниз, из-за чего лицо может выглядеть массивным и тяжеловесным.
Так что лучше сделать многослойную стрижку, которая сразу добавит шевелюре необходимый объем, а образу легкость.
Ультракороткие стрижки
С возрастом волосы становятся более тонкими, и на первый взгляд короткие стрижки могут отлично скрыть этот недостаток. Но если слишком сильно обкорнать шевелюру, прядки будут задорно топорщиться, и это может невольно исказить образ. Сквозь волосы начнет проглядывать кожа, что только добавит женщине лишних лет. Кроме того, такие стрижки порой демонстрируют не только все достоинства, но и недостатки внешности. Лучше выбрать стрижку пикси с мягкими краями.
Платиновый блонд
Хотя платиновый блонд сейчас в тренде, такой цвет волос может невольно обесцветить кожу лица, из-за чего женщина будет казаться нездорово бледной. Лучше выбрать более теплые светлые оттенки — медовый или карамельный, которые придадут коже сияние.
Микси (пикси плюс маллет)
Такая стрижка, в которой сочетаются короткие, взъерошенные пряди и длинный хвостик, кажется необычной и яркой, но, к сожалению, она идет немногим. Лучше выбрать чуть более удлиненный вариант, который выглядит опрятнее и элегантнее. Тем более что существует много разновидностей стрижки пикси, которые не требуют тщательной укладки, но при этом не прибавляют возраста.
Стрижка боб
Боб сейчас в тренде, но такой вариант подходит далеко не всем. Если не добавить несколько слоев, стрижка будет выглядеть слишком серьезно и может подчеркнуть те возрастные изменения лица, которые женщина предпочла бы скрыть. Кроме того, если пряди не приподняты у корней, шевелюра потеряет объем, и волосы будут казаться тонкими и редкими. Лучше выбрать многослойный вариант, который сразу придаст стрижке легкость и воздушность.
Тяжелая челка
Челка может не только добавить прическе яркости и свежести, но и, наоборот, невольно испортить весь образ. Так, из-за густой прямой челки лицо кажется более квадратным и тяжелым, а черты — резкими. То же самое относится и к слишком короткой челке, которая идет немногим.
Необязательно полностью отказываться от челки. Можно просто отрастить пряди до линии бровей и попросить стилиста слегка проредить их, сделав челку более воздушной.
Стрижка со слоями-перьями
Модная стрижка "перышками", по мнению некоторых стилистов, зачастую выглядит несколько неряшливо. Если переборщить с перьями, шевелюра начнет напоминать птичье гнездо, и женщина просто намучается с укладкой. И хотя этот вариант добавляет волосам необходимый объем, в то же время он может невольно накинуть женщине лет.
Лучше не рисковать и выбрать вариант с мягкими волнами — он придаст образу элегантность, не делая его скучным.
Многослойная стрижка шегги
"Лохматые" стрижки сейчас находятся на пике популярности. Но если выбрать вариант со слишком большим количеством слоев, шевелюра быстро превратится в непокорную копну, что невольно испортит даже элегантный образ. Это не значит, что стоит отказываться от любой стрижки шегги — просто лучше отдать предпочтение более структурированной модели, которая смотрится свежо и стильно.
Кстати, прежде чем присматриваться к новой стрижке, лучше выбрать парикмахера, который будет ее делать. Благо, есть несколько признаков, по которым можно понять, что вы в руках настоящего профессионала.