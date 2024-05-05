Какой взгляд справа)))я на работе именно с таким видом разгребаю почту))
15+ знаменитостей, о родстве которых многие из нас даже не догадывались
Не все звезды любят выставлять личную жизнь напоказ. Многие предпочитают держаться в тени и не раскрывать все семейные секреты. Поэтому иногда бывает так удивительно узнать, что у любимых актеров, актрис или певцов есть знаменитые родственники в их кругах.
Сэм Ллойд, известный многим по сериалу "Клиника", - племянник Кристофера Ллойда
Дэнни Хьюстон — сводный брат Анжелики Хьюстон
Ричард Харрис — отец Джареда Харриса
Хью Грант приходится троюродным дядей актеру Томасу Броди-Сангстеру
Алфи Аллен - младший брат певицы Лили Аллен
Режиссер Рон Ховард - отец актрисы Брайс Даллас Ховард
Джереми Айронс — отец Макса Айронса
Батя шикарен просто.
Похож на какого-то крутого бандита, который у нас столовой заведовал. Когда я еще молодой был.
Донал Глисон — сын Брендана Глисона
Эмили Дешанель и Зои Дешанель - сестры
Бонус: Анастасия Стоцкая - сводная сестра актера Павла Майкова, у них одна мать и разные отцы
Сводные - дети от предыдущих браков, их приводят в дом, в новую семью, т.е. как бы "сводят"... 🤷♀️. А Стоцкая и Майков получается единоутробные брат и сестра. Кто пишет эти статейки? Косноязычие и безграмотность становятся нормой🤦♀️🫣
Комментарии
восемнадцатиюродной ? Королева мне тоже родственница, предки одинаковые, Адам и Ева
Кроме американцев больше некого показывать?
ОПОСТЫЛИЛИ С АМЕРИКОСАМИ !!!
Надоело заглядывание к ним в рот и лизание их задниц.
Недавно прошёл наш Московский кинофестиваль и ни одного слова !!!
ПРОТИВНО!!!!
может я злая, но сводные сестры и братья это когда нет родства.... А так то мама одна, это родные брат и сестра по маме.. как же заколебали эти безграмотные люди 😂😂😂
Выдыхаю и становлюсь доброй 😇