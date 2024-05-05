15+ знаменитостей, о родстве которых многие из нас даже не догадывались

Кино
2 часа назад

Не все звезды любят выставлять личную жизнь напоказ. Многие предпочитают держаться в тени и не раскрывать все семейные секреты. Поэтому иногда бывает так удивительно узнать, что у любимых актеров, актрис или певцов есть знаменитые родственники в их кругах.

Сэм Ллойд, известный многим по сериалу "Клиника", - племянник Кристофера Ллойда

© Scrubs / ABC Signature and co-producers, Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS
Lilit1313
2 часа назад

Какой взгляд справа)))я на работе именно с таким видом разгребаю почту))

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Дэнни Хьюстон — сводный брат Анжелики Хьюстон

Junot/Broadimage/EAST NEWS, EAST NEWS

Ричард Харрис — отец Джареда Харриса

CAP/RFS/Capital Pictures/East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Хью Грант приходится троюродным дядей актеру Томасу Броди-Сангстеру

ADRIAN DENNIS/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Алфи Аллен - младший брат певицы Лили Аллен

Willy Sanjuan/Invision/East News, JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Режиссер Рон Ховард - отец актрисы Брайс Даллас Ховард

Leon Brezer / MEGA/EAST NEWS, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джереми Айронс — отец Макса Айронса

EAST NEWS, Lifetime Television/Courtesy Everett Collection/ East News
САН
2 месяца назад

Батя шикарен просто.
Похож на какого-то крутого бандита, который у нас столовой заведовал. Когда я еще молодой был.

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Донал Глисон — сын Брендана Глисона

Invision/Associated Press/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Эмили Дешанель и Зои Дешанель - сестры

ROBYN BECK/AFP/East News

Бонус: Анастасия Стоцкая - сводная сестра актера Павла Майкова, у них одна мать и разные отцы

Алёна ПШЕНИЧНАЯ
2 часа назад

Сводные - дети от предыдущих браков, их приводят в дом, в новую семью, т.е. как бы "сводят"... 🤷‍♀️. А Стоцкая и Майков получается единоутробные брат и сестра. Кто пишет эти статейки? Косноязычие и безграмотность становятся нормой🤦‍♀️🫣

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Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью East News, Бригада / Аватар фильм

Комментарии

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Fire
8 месяцев назад

восемнадцатиюродной ? Королева мне тоже родственница, предки одинаковые, Адам и Ева

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Надежда Кольцова
1 неделя назад

Кроме американцев больше некого показывать?
ОПОСТЫЛИЛИ С АМЕРИКОСАМИ !!!
Надоело заглядывание к ним в рот и лизание их задниц.
Недавно прошёл наш Московский кинофестиваль и ни одного слова !!!
ПРОТИВНО!!!!

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Елена
1 день назад

может я злая, но сводные сестры и братья это когда нет родства.... А так то мама одна, это родные брат и сестра по маме.. как же заколебали эти безграмотные люди 😂😂😂
Выдыхаю и становлюсь доброй 😇

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