15 человек, которые сели в такси, а оказались в цирке с конями

Переносочка для кота, конечно, нужна, с надёжной конструкцией, креплениями и замком. Иначе может случиться непоправимое, т-т-т!
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Обычно у людей к такси не так много требований. Главное, чтобы спокойно довезли до нужного адреса в целости и сохранности. Но всем «везет» по-разному. Иногда пассажиры становятся невольными свидетелями, а порой и участниками острых сюжетов, неожиданных разговоров и даже предложений руки и сердца. Это и многое другое случилось с героями сегодняшней подборки, которые просто собирались воспользоваться услугами такси.
Переносочка для кота, конечно, нужна, с надёжной конструкцией, креплениями и замком. Иначе может случиться непоправимое, т-т-т!
А с какими неожиданными ситуациями в такси сталкивались вы? В этих подборках пользователи делятся своими историями, возможно, вы узнаете в них себя: