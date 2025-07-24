15 человек, которые сели в такси, а оказались в цирке с конями

Истории
4 часа назад

Обычно у людей к такси не так много требований. Главное, чтобы спокойно довезли до нужного адреса в целости и сохранности. Но всем «везет» по-разному. Иногда пассажиры становятся невольными свидетелями, а порой и участниками острых сюжетов, неожиданных разговоров и даже предложений руки и сердца. Это и многое другое случилось с героями сегодняшней подборки, которые просто собирались воспользоваться услугами такси.

  • Едем с подругами на такси. Мне пришлось сесть спереди. Таксист как-то слишком воодушевленно с нами поздоровался. Мне сразу это не понравилось. Поглядывал всю дорогу, подъезжаем к адресу. Прошу таксиста высадить нас у остановки, если получится. Он спрашивает: «А почему вы так стеснительно разговариваете?» Пока я нашлась, как на такое отвечать, он протянул руку и расстегнул мой ремень безопасности со словами «Там одностороннее движение, выходите тут, или мне придется объезжать, это будет в два раза дороже».
  • Едем мы как-то с подругой в такси, вечер, настроение норм, болтаем о чем-то своем. И тут из водительской рации доносится голос: «Кристина, ты меня слышишь?» Мы сначала не поняли, что происходит. Потом снова этот мужик: «Кристина, я тебя очень люблю, выйдешь за меня?» Мы в шоке, таксист с открытым ртом, а в эфире — тишина. Секунда, вторая... и вдруг женский голос, почти со слезами: «Да». И все, начался праздник. Из рации: хлопки, кто-то орет «молодцы», кто-то свистит. Наш водитель аж сигнал вжал от радости. Мы с подругой ржем, он тоже смеется. Такая у нас романтичная поездка вышла. © Карамель / VK
  • Недавно поехала с ребенком в гипермаркет. Взяла не обычную тележку, а пластиковую — хоть и низкая, но с младенцем тащить удобнее. Набрала два больших пакета. Вызвала такси, решила ждать машину возле входа и вышла с этой же тележкой. Приехало авто с двумя вежливыми мужчинами, один из них открыл мне дверь и заверил, что сам все сложит в багажник. Приехали, открыли багажник, а там стоят мои пакеты в пластиковой тележке гипермаркета! © Taly / ADME
  • Едем в такси, общаюсь с водителем. Он рассказывал про жизнь, про семью и в какой-то момент говорит:
    — Сын сейчас с первой женой живет.
    Я недоуменно:
    — А откуда вы знаете, что у него их несколько будет?
    Он непонимающе посмотрел на меня и сказал:
    — Да с моей первой женой. © BusinessGoose / Pikabu
  • Ехала в такси. Водитель слушал местное радио, сказал, что мой голос очень похож на голос ведущей одной из программ этой станции. Я ответила, что это и есть я, в мыслях уже гуляла с этим симпатичным таксистом. Он сначала мне не поверил, что-то начал рассказывать, а я уже жду приглашение на кофе, которого все никак не следовало. Доехали до конечной точки и водитель говорит: «Давайте вы не будете платить за поездку, а вместо этого проведете для меня экскурсию по радиостудии. Я всегда мечтал работать на радио». Я уже, блин, детей наших назвала, а он всего лишь на радиостанции хотел побывать... © Палата ** / VK
  • Надо было везти кота к ветеринару. Вызвал такси, надел на кота ошейник и поводок. Он у меня особо улицу и не видел, начал орать, упираться, психовать, царапаться. Таксист недолго смотрел на мое противостояние с котом. Он открыл багажник, достал оттуда коробку и поставил ее на заднее сиденье. Уже через минуту кот сидел в коробке, спокойный и довольный, а водитель улыбался: «У меня три кошки. Всегда работает». © Не все поймут / VK
Саша Невских
18 часов назад

Переносочка для кота, конечно, нужна, с надёжной конструкцией, креплениями и замком. Иначе может случиться непоправимое, т-т-т!

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  • Ненастный осенний день, дождь льет как из ведра. Мне поступил заказ, приехал по указанному адресу. Вышел клиент в тапочках и сказал отвезти его от первого подъезда до восьмого. © Подслушано / Ideer
  • Вызвал такси. Приехал солидный мужчина в пиджаке с дорогими часами. Проехали 100. метров, он заорал и резко развернулся. Я офигел, а он уже набрал скорость под 120. Мне стало не по себе. Спросил, в чем дело, а таксист на голубом глазу выдал: «Да я жену ждал у гипермаркета, она очень долго там ходила. Ну я и принял ваш заказ на автомате пока скучал. Сейчас быстренько заберем ее и поедем». Прикол в том, что мы его жену ждали еще полчаса. © Палата № 6 / VK
  • Мы везли нашу младшую кошку из соседнего города. Она всю дорогу плакала в своей переноске. Когда приехали, я извинилась перед водителем за такое «музыкальное сопровождение», а он сказал: "Да эта кошка ведет себя приличнее, чем 90% моих клиентов. © Миранда Буш / ADME
  • Ехали с другом на такси. Уже почти доехали до дома, я протянул водителю крупную купюру. Он сказал, что у него нет сдачи, и пошел разменивать в магазин. Там размена не нашлось. Так мы заехали еще в два магазина, нигде не удалось обменять. Таксист не выдержал и сказал:
    — Выходите, я вас больше не повезу!
    Ну а вышли мы в 100 метрах от дома. © ПОЗОР / VK
  • Заказали такси в Турции. Лето, жара 40 градусов. Мы старались пользоваться общественным транспортом, так как были наслышаны о местных таксистах. В общем, были готовы ко всем их «разводам». Но не тут-то было! Приезжает такси, открывается дверь, и мы видим водителя с чаем. Не в бумажном стаканчике, а прямо в стеклянном, с блюдечком. Горячий чай прямо в машине! Пока мы ехали, он благополучно его выпил. Высадил нас — наверное, за новым поехал.
  • Возвращалась домой на такси. Водила странно посмотрел на меня и кому-то позвонил. Слышу, говорит: «У меня девушка едет, сейчас сфоткаю». Положил трубку, сфоткал меня. Я уже как на иголках, спросила, в чем дело, а таксист посмотрел на меня и как выдал: «Это чтобы жена не переживала, если найдет ваши волосы в машине». Никогда бы не подумала, что ревность может довести до такого. © короче, истории / VK
  • Ехала в такси, настроилась на болтовню. Полпути проехали — тишина. Я занервничала. Может, странно выгляжу? Чем ближе к месту, тем он едет быстрее, а у меня руки потеют. Мы остановились он завис, уже весь красный, как помидор, выдыхает и выдает: «Не надо оплачивать проезд, это вам подарок. А можно вас пригласить на ужин?» Вот это поворот! © Палата № 6 / VK
  • Слетело кольцо с пальца в такси. Обнаружила пропажу, только когда мне позвонили и сообщили об этом. Договорилась о встрече с водителем. Стою, жду, передо мной останавливается машина, оттуда выходит мужчина и протягивает мне кольцо. Прохожие не так поняли, кто-то даже начал хлопать и кричать: «Горько!» Так неловко в жизни мне еще никогда не было. Вместе посмеялись, пригласил выпить кофе. © Карамель / VK
  • Я разводилась с мужем. Очень переживала, хоть решение было принято давно и я была уверена, что хочу этого. Ехала в такси, рыдала, никак не могла успокоиться. Все плачу и плачу, водитель не выдержал и поинтересовался, что у меня случилось, а я все выдала. Он тяжело вздохнул, а потом как сказанет: «Вы знаете, от плохих женщин не уйдут, потому что боятся найти хуже. А вот как раз от лучших уходят, потому что еще надеются на что-то. Поверьте мне, по своему опыту знаю это, а муж ваш дурак!» И настроение у меня сразу поднялось, и жизнь сразу ужасной перестала казаться. © Карамель / VK

А с какими неожиданными ситуациями в такси сталкивались вы? В этих подборках пользователи делятся своими историями, возможно, вы узнаете в них себя:

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