15 человек, которые сели в такси, а оказались в цирке с конями

Обычно у людей к такси не так много требований. Главное, чтобы спокойно довезли до нужного адреса в целости и сохранности. Но всем «везет» по-разному. Иногда пассажиры становятся невольными свидетелями, а порой и участниками острых сюжетов, неожиданных разговоров и даже предложений руки и сердца. Это и многое другое случилось с героями сегодняшней подборки, которые просто собирались воспользоваться услугами такси.