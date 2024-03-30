Ну хватит уже друг у друга списывать. У читателей память не как у Дори
20+ человек, чья копеечная покупка на барахолке обернулась удачей на миллион
Шоппинг в комиссионках и секонд-хендах не зря сравнивают с поисками клада. Завсегдатаи с энтузиазмом и азартом перерывают горы вещей, чтобы найти настоящие сокровища. Для кого-то ценной находкой станет брендовая вещь, купленная за копейки, а кто-то среди горы безделушек выцепит настоящие драгоценности.
«Как обычно зашла в комиссионку и нашла там среди свитеров настоящий Coogi за $8,99»
Некоторые любители секонд-хенда покупают не только новые брендовые вещи, но и какие-то замызганные тряпочки. Зачем? Да потому что способны превратить их в вещи на зависть модным дизайнерам.
«До сих пор не могу поверить, что нашла эту оригинальную винтажную сумку Christian Dior за $ 3. Чтобы убедиться в подлинности, я проверила все маркировки и обнаружила, что в интернете антиквары продают ее за 600 канадских долларов»
«Нашел это в корзине у местного комиссионного магазина утром. Брошь маркирована как золото 585-й пробы и весит 36,5 грамма. Отнес ее ювелиру и получил $ 750. Это была хорошая неделя»
«Моя собака очень жалеет, что сегодня я не обошла комиссионный стороной. Нашла эту почти новую переноску для собак всего за $9»
«Эту крутую шкатулку производства 1940-х годов я нашел вчера в комиссионке»
«Новый котик для моей сестры»
«Нашел это на барахолке за $ 5. Дамская ручка Sheaffer с пером из 14-каратного золота»
«Наверное, это моя лучшая находка — старинное платиновое кольцо с бриллиантами и сапфирами. Стоило всего $ 19,99»
«Жена торговалась с пеной у рта и сбила цену с $67 до $55. Она не знала, что такие куртки стоят около $1 тыс.»
Да? Вроде как специально состаренная, но выглядит, как долго ношенная.
«Всегда сую нос в такие шкатулки. А вдруг чего завалялось? И наконец-то мне повезло»
Не, ну если это драгоценные металлы и камни, то повезло, но вот так не видно, что это (я даже увеличила🤣🤣🤣), так что не могу позавидовать такому везению
«Всего $ 3 за кольцо, хотя они оба содержат клеймо 950PT, что означает, что камни, скорее всего, настоящие бриллианты»
«Это моя лучшая находка. В комиссионке обнаружил потертый кошелек с пачкой старых денег»
«Сегодня вечером я нашел старинную щетку для волос из слоновой кости и кисточку для бритья Tiffany & Co. с крышкой из стерлингового серебра»
Многие винтажные вещи с годами становятся только круче, приобретая не только потертости, но и особый шарм и очарование.
«Купила серебряное колечко за $2. Эти ручки можно разжать, а под ними — сюрприз»
«Нашла эту подвеску в коробке с детскими игрушками. Оказывается, она довольно дорогая. Новая такая стоит больше $300»
«Купил на блошином рынке за $ 1. Камни оказались настоящими бриллиантами, а металл — платиной»
«Блошиный рынок буквально подарил мне эту посуду из стерлингового серебра за 25 центов»
«Моя дочь нашла это винтажное белье Victoria’s Secret в комиссионном магазине. На нем есть бирки 1982 года, и оно совершенно новое»
«Этот браслет из золота 585-й пробы с бриллиантами и рубинами я получила за бесценок, заплатив всего $ 15»
«Этот браслет из белого золота 585-й пробы с бриллиантами стоил всего $ 3»
«Нашел эту вещицу за $ 3 и отнес ее к местному знатоку китайских древностей. Он утверждает, что металл — это серебро, а сам артефакт был изготовлен в начале 1700-х годов»
«Пока я не вернулась домой, я даже не осознавала, что эти солнцезащитные очки покрыты настоящим золотом»
«Это колечко стоит на $1600 больше, чем я за него отдала»
- Красивое, но мне кажется, что ты его неправильно надела. Надо зубчиками вниз. © Organic-Log4081 / Reddit
«Карманные часы из 10-каратного золота всего за $ 5. Удачная находка, не иначе»
«Нашла эту красоту за ¢50. Думаю, это золото и гранаты»
«Хотела купить рюкзак от Dr.Martens, но он такой дорогой, что никак не могла решиться. И вот, в комиссионке, нашла тот, который продают за €7,50, вместо €110»
В вот еще истории от везунчиков, которые нашли в комиссионках и на барахолках такие вещи, которые в обычных магазинах днем с огнем не сыщешь.
Комментарии
Какие фактические неточности вы исправили? Это не золото брильянты?