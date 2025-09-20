15 историй из общежитий, которые поймут только те, кто купался по часам и прятал еду от соседей

Каждому своё. Хорошо, что за первого замуж не вышла . Абьюзер по всем признакам. Красивая - сразу стерва? Ему мышь серую подавай? Фуууу
Общение с соседями по общежитию — это просто песня! Кто-то слушает музыку так громко, что стены дрожат, кто-то не любит мыть посуду или вызывает на разговор по душам в 2 часа ночи. Пользователи сети рассказали реальные случаи из жизни, а мы тщательно отобрали для вас самые интересные истории.
« Пилил меня весь день и еще полгода» - потом хватило мозгов бросить его наконец?
А кекс на чайной заварке... Вкуснющая вещь, на коврижку похожа. Или имелся в виду спитый чай - чаинки?