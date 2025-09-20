15 историй из общежитий, которые поймут только те, кто купался по часам и прятал еду от соседей

Народное творчество
8 минут назад

Общение с соседями по общежитию — это просто песня! Кто-то слушает музыку так громко, что стены дрожат, кто-то не любит мыть посуду или вызывает на разговор по душам в 2 часа ночи. Пользователи сети рассказали реальные случаи из жизни, а мы тщательно отобрали для вас самые интересные истории.

  • В общежитии педвуза вахтерши очень неохотно пускали парней с ночевкой. У них было даже зеркало, повешенное под определенным углом, чтобы видеть, кто пытается пробраться ползком. Все же, нашлись такие сорвиголовы, как я и мой парень. Закатали его в рулон линолеума. Поднять его я не смогла, поэтому катила по полу. Вахтерша, увидев мои мучения, поспешила мне помочь. Еле-еле докатили до моей комнаты. Я прямо сияла, что нам удалось провернуть аферу. Уходя из комнаты, бабуля мне шепчет: «Чтобы в 9 его тут не было». Оказалось, она с самого начала догадалась, но решила нас проучить. © Палата № 6 / VK
  • Живу в общежитии, часто меняю имидж (чаще чем бондиана актеров) и на фото на пропуске я вообще не я. Вахтерши к моим выходкам привыкли, а вот один дедуля каждый раз смотрит на меня как в первый раз. И вместо пропуска я говорю ему: «Бонд, Джеймс Бонд». И он сразу узнает. © Подслушано / Ideer
  • Жила в общежитии с первой красавицей вуза. Моя внешность среднестатистическая, поэтому меня парни часто воспринимали либо как приложение, либо как способ познакомиться поближе с ней. Часто, только начав встречаться, после первого приглашения в гости он быстро переключался на нее. Я грустила, но понимала, что тягаться бесполезно. Запомнились только два случая: первая любовь — он после первого визита сказал, что терпеть не может стерв. Второй сказал, что я лучше. Со вторым женаты, а с соседкой дружим до сих пор. © Подслушано / Ideer
Капибара в кимоно
1 день назад

Каждому своё. Хорошо, что за первого замуж не вышла . Абьюзер по всем признакам. Красивая - сразу стерва? Ему мышь серую подавай? Фуууу

-
-
Ответить
  • Друг звонит: «Алло, ты что, спишь уже?» Отвечаю: «Да, два часа ночи, вообще-то». Но он не унимается: «Выходи в туалет. Есть разговор».
    Когда живешь в общежитии, то можешь только мечтать о спокойном сне. Приятель постоянно ночью меня дергает. Я не знаю, почему ночь — это для него лучшее время для разговоров в туалете. Короче, рассказывал, что у него девушка появилась, но она старшекурсница. Говорит, что соврал ей о своем возрасте и теперь думает, как бы не спалиться. Я предложил ему досрочно закончить два курса, чтобы быть с ней на равных и пошел спать. © Палата № 6 / VK
  • Общага, первый курс. Парень ревнивый, уехал на выходные к родителям, а мы с девочками тусовались на славу до утра (он никуда не пускал, ревнивый до жути). Утром приехал, как чуял. Быстро строчу сообщение подруге с планом вранья: «Скажи ему, что мы спали, поэтому я не брала трубку», — и в спешке отправляю своему парню! Я вроде даже слышала его топот ко мне с соседнего блока. Пилил меня весь день и еще полгода. © Подслушано / Ideer
Алина
1 день назад

« Пилил меня весь день и еще полгода» - потом хватило мозгов бросить его наконец?

-
-
Ответить
  • Я учусь (4 курс) в своем родном городе, как следствие, живу в квартире. На 1 курсе мне пришлось зайти в нашу студенческую общагу. Попросила показать, как все у них устроено, дошли до кухни, подруга говорит: «Тут есть одна кастрюля, как рассказывают, уже лет 5 стоит, мы не рискуем ее открывать». Я, как смелая девчонка, отважилась посмотреть, что же там внутри, открыла крышку. Зря. С тех пор по общагам я не ходок. © Подслушано / Ideer
  • Пришел ко мне в общагу знакомый (сам живет в своей квартире, подаренной родителями) — нужно было взять какие-то конспекты. У нас 4 человека в комнате, постоянно какой-то шум за стенкой, музыка, веселье. И вот этот человек оглядел все вокруг и жалостливым голосом говорит: «Ой, завидую тебе. В общежитии так хорошо, оказывается, постоянно весело. А вот у меня проблема — живу на последнем этаже, там крыша и голуби по карнизу постоянно топают, спать невозможно. Ну, родители конечно не сильно думали о моем удобстве, лишь бы сына из дома вышвырнуть». После этого мы взяли его за руки-ноги и вынесли нафиг из общаги. Голуби ему топают... Это он еще марш тараканов и галоп мышей не слышал, неженка! © Палата № 6 / VK
Алина
1 день назад

А просто целиком кастрюлю в пакет и на мусорку нельзя было?

-
-
Ответить
  • Младшая сестра начала учиться в университете и жить в общежитии. Мы решили сделать ремонт в ее комнате и поменяли там практически все, что было в наших силах. При этом, потратили не так уж много денег, благодаря моему образованию дизайнера. Вскоре сестра сообщила, что со мной хочет поговорить комендант общежития. Комендант предложила мне, так сказать, освежить все комнаты, чтобы они не были такими тусклыми. Конечно же, я согласилась, потому что и дело это люблю, и работу тем летом не могла себе найти. Короче, провела те месяцы максимально эффективно и это, отвечаю, лучшая общага в нашем городе. Хорошо, что еще существуют люди, как тот комендант, который хочет что-то менять и готов за это платить. © Палата № 6 / VK
  • Когда я была маленькой, мы жили в общежитии. И была у нас соседка — шутница еще та. Пришла она к моей маме, они разговорились про семью, готовку. И соседка поведала рецепт очень вкусного татарского пирога из чайной заварки. Так моя мамуля под диктовку записала рецепт и решила удивить этим пирогом папу. Прошло почти 18 лет, а мы до сих пор вспоминаем и ржем над ней. Повар по образованию. © Подслушано / Ideer
Коала
1 день назад

А кекс на чайной заварке... Вкуснющая вещь, на коврижку похожа. Или имелся в виду спитый чай - чаинки?

-
-
Ответить
  • Пару лет назад жила в общежитии. Вечер. Сидим, пьем чай с соседками. И тут что-то начинает пиликать, я, как самая старшая, пошла к охранникам. Пришли охранники, проверили сигнализацию — ничего, соседние комнаты — ничего. Вызвали электрика, ничего понять не мог. Затем связались с главным по пожарной безопасности, пришел, тоже не мог понять. Уже сказали, мол, девочки, у других поспите. Как оказалось, это смартфон соседки заглючил и выдавал такие трели. Стыдно и смешно. © Подслушано / Ideer
  • Живем с другом в общежитии. Мы сидели на кухне, ужинали, переписывались каждый со своей девушкой. Внезапно друг как заорет во всю глотку: «Блин, ну сколько можно!» Я засмеялся, спрашиваю у него случилось. Он с грустью на лице показывает мне телефон, где видно, что его девушка записала ему голосовое сообщение на целых 13 минут! И самое удивительное в этом все не то, что голосовое аж на 13 минут, а то, что друг собрался и начал его полностью слушать! Если это не настоящая любовь, то что тогда? © Палата ** / VK
  • Когда в общежитии жила, кто-то стал храпеть. Да так громко, что всех будил. Каждая комната думала на соседнюю комнату. Утром все были невыспавшиеся и злобно друг на друга косились. Когда начали выяснять, кто же так храпит, оказалось, что это была сова на дереве перед нашими окнами. © Подслушано / Ideer
  • Меня раздражает моя соседка. Мы живем в одной комнате в общежитии. Она пользуется моей посудой, моими вилками и ложками. Я тысячу раз повторяла, что это не общее, что это нам не общежитие выделяет, что это мои личные вещи, но она все равно это делает! К тому же, когда она берет мою посуду, то далеко не сразу ее моет. Насколько я знаю, то она скоро должна переехать к своему парню в квартиру. Как же я жду этого дня! © Палата № 6 / VK
  • Я переехал на съемную квартиру неделю назад. До этого я жил в общежитии, и все время мечтал съехать оттуда. Но сейчас я уже начинаю скучать по общежитию. Конечно, не по грязи и общему туалету, а по веселью. Почти каждый вечер мы всем блоком собирались и играли в игры или просто разговаривали. Я звал своих друзей из общежития в гости, но теперь я живу в другой части города, поэтому ездить ко мне не так удобно. Похоже, пришло время искать себе девушку или завести какое-то животное, чтобы не было так грустно одному дома. © Палата № 6 / VK
  • К подруге подкатил однокурсник — милый кореец. Пригласил ее в кино, а та меня взяла в качестве страховки. Пришел он в общежитие. Мне подарил желтый шарик, а подруге красный. Я от умиления поплыла.
    Говорю ей потом: «Он такой милый». А она ржет. Говорит: «Это он меня с тобой перепутать боится с непривычки. Прошлый его роман так и закончился, не успев начаться. Он за Светкой в общагу зашел, соседка его впустила, а он ее Светой назвал и цветок вручил. А по шарикам он нас различал». © Палата № 6 / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее