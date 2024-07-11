А раньше мама не могла купить машинку, чтобы за два часа в день получать хорошие деньги?)) Предпочитала санитаркой круглосуточно горбатиться.
16 родителей-одиночек, героизму которых хочется поставить памятник
Быть родителем-одиночкой непросто. Но некоторые мамы и папы справляются с задачей так круто, что вполне могли бы написать об этом книгу. И она бы стала бестселлером.
- Моя мама рано стала вдовой. Мне тогда было 2 годика, мама бросила медицинский институт и устроилась на работу. Жили мы хорошо, мое детство было счастливым. Только вот ее личная жизнь так и закончилась в 22 года. Все подруги спрашивали, почему мама игнорирует внимание мужчин, а его было много. Она отвечала, что в ее жизни уже была любовь. Настоящая, искренняя. Что отец всегда в ее сердце, что больше ей никто не нужен. Когда я устроилась на первую работу, мама поступила в мединститут. Окончила с отличием и сейчас работает педиатром. Она всегда жизнерадостная, добрая и ласковая. Нашла себя в работе, а еще очень любит мою дочь, свою внучку. Не знаю, смогла бы мама полюбить другого мужчину или нет. Но очень уважаю и принимаю ее выбор. © Палата № 6 / VK
- У меня двое деток, воспитываю их сама. Оба ребенка очень стеснительные. Тяжело видеть, как другие дети свободно говорят, а для моих заговорить первыми, ответить в классе при всех, выступить на утреннике - это сверхусилие. Не знаю, что делаю не так. Как-то в детском саду был утренник. Попросила бабушку сходить, пока я на работе. Она позвонила и сказала, что дочка прочитала там стих. Я прыгаю от счастья! На работе удивляются моей радости, коллега говорит: "Что ж тут такого?" Для вас ничего, а для меня это огромное достижение! Она смогла! Мамы таких деток меня сейчас поймут. © #щастьематеринства / VK
- Лучшая подруга живет одна с тремя детьми в однокомнатной квартире. Дети в комнате спят, а она на кухне пристраивается. Они дружные, сильные, пробивные, да и достаток есть. Всегда удивлялась, почему не хотят переехать в двушку хотя бы. Все раскрылось после того, как старший поступил в университет. Оказывается, подруга все это время втайне копила деньги, чтобы купить квартиру каждому ребенку. Но только после поступления в универ. С помощью всех родственников собирали, приходилось экономить, да и жили в однушке из-за этого. Но оно того стоило! © Палата № 6 / VK
- Мама воспитывала меня одна, но я никогда ни в чем не нуждалась. Она работала санитаркой в больнице по две смены, чтобы денег было больше. С первой же своей зарплаты в 19 лет я купила ей профессиональную швейную машинку и несколько видов ткани. И уже 2 года мама занимается делом, о котором всегда мечтала, - шьет детскую одежду. Работает всего пару часов в день, имеет на этом хорошие деньги и много свободного времени. Очень довольна. А я счастлива, что смогла немного упростить ее жизнь, ведь она всегда старалась давать мне только лучшее. © Палата № 6 / VK
- С мужем развелась давно. Остались в хороших отношениях. Но он жадный. В гости ребенок к нему почти не ездил. А 2 месяца назад у сына сломался компьютер, у меня свободных денег не было. Бывший, чтобы не давать на ремонт, предложил сыну пожить у него месяц. Через 2 недели он начал мне названивать с предложением дать деньги на ремонт, только бы я сынишку обратно забрала. Оказывается, подростки очень много едят, часто пачкают вещи, могут час просидеть в ванной и еще просят на личные траты! Я отказала. Как в отпуске побывала. © Наталья / ADME
- Я мать-одиночка, но мне так проще. Ребенка назвала так, как хотела, одеваю как хочу, воспитываю как считаю нужным. И ни с кем это не надо согласовывать. Пусть лучше ребенок будет расти в неполной, но счастливой семье, чем в полной, но несчастной. © Ежик в тумане / ADME
- В последнее время в моей голове всплывает число 4 600 — ровно столько получала моя мама, мать-одиночка! Денег не хватало ни на что, но она всегда придумывала забавные способы меня удивить, из кожи лезла, чтобы розовые очки у меня не спадали. Вспоминаю, как мы ходили пешком на вокзал в 4 утра (а это около 10 км), говорили обо всем на свете. А как-то она сказала: «Открой рот, закрой глаза!» Пробую, а это обыкновенный чернослив. Жили ужасно, но благодаря маме это было прекраснейшее время! Любите своих родителей! © Не все поймут / VK
- Меня воспитывал папа. Он вложил в меня душу, увидел во мне талант, когда я пошла в школу. Сразу отправил в музыкалку. Мне безумно нравилось, я создала свою группу с подружками, а потом даже концерты давала в университете. Но в один момент бросила занятия музыкой ради того, чтобы зарабатывать много денег и обеспечить папу. Он отдал часть своей жизни ради меня — я хочу его отблагодарить. Пока что подарила только машину — хорошую, качественную — и довела до слез. Но это только начало. Еще в планах очень много всего, в том числе и дом для любимого отца! © Палата № 6 / VK
- Работаю в женском коллективе, разведена. Родные мои живут далеко, в городе я одна с дочкой. И как же надоели эти взгляды и комментарии про мою «неполноценность». Я сама смогла выбраться с ребенком на руках из деревни, получить образование. Дочь одета и обута, накормлена. Можем позволить себе походы в кино, детские центры, выходы на пикники. Но, по мнению этих дам, если у тебя нет мужчины — ты никто. © Подслушано / Ideer
"расти в неполной, но счастливой семье, чем в полной, но несчастной." Спроси об этом ребенка в 5, 7, 10 и 17 лет. И как ты объяснишь ребенку,что у него нет папы. А что ты скажешь, когда отец ребенка узнает правду. Или у тебя ребенок из пробирки?
- Воспитываю одна двоих детей. Бывший муж бесконечно выносил мозг, родители не помогали и не поддерживали. Познакомилась в своем небольшом городе с мужчиной, полюбила. А он уехал в мегаполис. И я тоже решилась на переезд, хотя меня особо никто не звал. Собрала в охапку детей и поехала на свои деньги. И, что удивительно, все сложилось! Все пророчили, что город меня съест. Ничего подобного! Главное — настрой. С молодым человеком сейчас все отлично. © Подслушано / Ideer
- Я не помню, чтобы хотя бы раз в жизни мама повысила на меня или моих сестер голос. Она вырастила нас одна, пахала на трех работах и воспитывала троих детей. Очень уставала, но всегда находила время на общение с нами, успевала поиграть и сказку прочитать. Сейчас мы взрослые. На 50-летие одна сестра подарила маме квартиру, вторая — машину, а я — маленький, но очень красивый дом на берегу моря в Италии. © Палата № 6 / VK
- Знакомый женился на женщине с ребенком. Жене захотелось открыть свой бизнес на ее родине — в Бразилии. Она туда летала, а дочка оставалась с отчимом. Но мама занималась там не только работой, как итог — развод. И тут дочка-подросток заявляет, что останется с отчимом. Мама, мол, человек хороший и она ее любит, но хочет более спокойной, стабильной жизни. Дедушка с бабушкой внучку поддержали — так и осталась она с новым отцом. Выросла, получила образование, работает врачом. Нет, мужик этот не единорог. Но для дочери, уверена, он супергерой. © Ilona Staller / ADME
- Я вышла замуж в 22, через 10 месяцев после свадьбы родила дочь. После родов было трудно, я набрала вес, была измучена. Мужа это не устраивало, он меня бросил. Я снова стала работать мастером маникюра. Через полтора года после развода я стала стройная, счастливая и успешная. Увидев мое фото в соцсетях, бывший муж написал и предложил встретиться. При встрече я сразу заговорила об алиментах — сделал вид, что не слышит. И предложил мне снова сойтись. Меня это не интересовало, потому что муж бросил меня в тяжелый период. Про алименты он ничего не сказал, поэтому я написала заявление в полицию. Пусть хоть родной дочери чем-то помогает! © Мамдаринка / VK
- Сегодня мое 5-летнее чудо заявило: «А в квадрате плюс В в квадрате равно С в квадрате!» Я чуть не заплакала. Вот что значит работать с ребенком на руках с его 4 месяцев! В одиночку практически. Я репетитор по математике. © #щастьематеринства / VK
- Я мать-одиночка уже 6 месяцев, папа видится с дочкой периодически. Моя жизнь стала намного проще: нет хаоса, страданий, мои решения никто не подвергает сомнению. Я точно знаю, что будет завтра. Я во многом опираюсь на помощь мамы и никогда не чувствую себя из-за этого виноватой. © CDRock16 / Reddit
- Я вырастила сына в одиночку. Сейчас он успешный владелец бизнеса, у него двое прекрасных деток. Были времена, когда я сомневалась, что все сложится нормально, но сейчас все прямо хорошо. Мой сын — удивительный человек! © samasa111 / Reddit
В обществе принято, что дети чаще остаются с мамами, но бывает и наоборот. Вот здесь некоторые отцы-одиночки решили поделиться фотографиями своей нескучной жизни.
Комментарии
"Пусть лучше ребенок будет расти в неполной, но счастливой семье, чем в полной, но несчастной"
А полные семьи все такие несчастные? Или просто мантра для себя?
"Я во многом опираюсь на помощь мамы и никогда не чувствую себя из-за этого виноватой."
Вот именно. Тебе ж мать должна, да? Ты ж такая вся особенная, одна тащишь лямку...
Кстати, а где твой папа? Или это у вас семейный сценарий такой?
Мне больше интересно, как воспитала мама трех девочек, что к ее 50 годам они смогли ей купить квартиру, машину и домик у моря. Что-то я делаю не так...
Все истории несут негативный отпечаток. Хотя это и выглядит "я смогла и вы сможете", но впечатление как в грязи извазюкалась.
Мне так жаль, что здесь публикуется столько сочинительства(( Смотришь на источник и не читая идёшь дальше. Хех 😔