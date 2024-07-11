16 родителей-одиночек, героизму которых хочется поставить памятник

"Я во многом опираюсь на помощь мамы и никогда не чувствую себя из-за этого виноватой."



Вот именно. Тебе ж мать должна, да? Ты ж такая вся особенная, одна тащишь лямку...

Кстати, а где твой папа? Или это у вас семейный сценарий такой?