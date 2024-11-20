17 забавных и трогательных историй о том, как старшее поколение осваивает современные гаджеты

Мы маму несколько лет пытались убедить поменять кнопочный телефон nа смартфон. В итоге подарили ей nа день рождения смартфон с хорошей камерой. Смирилась он с ним только потому, что любит фотографировать свои цветочки-кустики, которые выращивает, и рассылать эти фоточки всем родным и знакомым. Но с кнопочным бабофоном (как она его любовно называет) расставаться до сих пор не хочет, всё равно использует только его для звонков