17 забавных и трогательных историй о том, как старшее поколение осваивает современные гаджеты
Хотя мы не представляем жизни без смартфонов, компьютеров и роботов-пылесосов с умными колонками, за современными технологиями поспевают не все. Особенно представители старшего поколения, которые росли в эпоху дисковых телефонов и «пузатых» телевизоров. Но мы верим, что, несмотря на все оплошности, наши любимые старички обязательно подружатся с новомодными гаджетами.
- Как-то раз хотели удивить бабушку новым 3D-телевизором. Надели ей специальные очки и включили передачу про животных. Она сидела и ее удивлению не было предела. Все собрались вокруг нее, а она такая радостная. На следующий день просыпаюсь, а бабуля-то сидит в тех специальных очках, смотрит обычный телек и выдает: «Сынок, извини, но, видимо, я сломала ваши очки...» © Подслушано / Ideer
- Купили бабушке смартфон. С горем пополам научили пользоваться. Звонит мне испуганная. Говорит: «Разговариваю с дедом по телефону, спрашиваю, куда мелочь монетками девать, много накопилось, нигде не принимают. И тут слышу голос женский: „Раздайте ее бедным“». Просто во время разговора голосовой помощник как-то включился. © Подслушано / Ideer
- Когда умер мой дедушка, бабушку решили спасать от тоски потоком информации в интернете. Был куплен планшет, проведена фотосессия в хорошем платье, с прической и макияжем, зарегистрирована страница в соцсети. И вот ей 74, она в курсе всех новостей, смотрит видео, читает посты, общается с друзьями. И, глядя на нее, вспоминается, как ругала нас с братом за то, что зависаем за компом и тратим деньги на интернет, а сама-то, сама! © Подслушано / Ideer
- Пошла моя бабушка как-то в магазин за хлебом. Вернулась только через час, когда я уже серьезно начала волноваться за нее. Причем вернулась с новеньким ноутбуком! Говорит, сегодня на него скидка была, а мне в скайп надо заходить, я и модем купила. И уехала на дачу. Человеку почти 70 лет. © Подслушано / Ideer
- У меня очень современные бабушки и дедушка. Бабушка попросила себе в подарок ноутбук, освоила, сидит в cоцсети, болтает по скайпу, пользуется онлайн-банком, чтобы оплачивать квитанции. Вторая бабушка примерно так же. Но переплюнул их дедушка, который помимо ноутбука освоил смарт-тв. Недавно захожу в гости, а там такой вкусный запах из кухни. Оказывается, дедушка смотрит видео с рецептами, а потом по ним кулинарит. © Подслушано / Ideer
- Лежу в больнице. Со мной в палате старенькая 80-летняя бабушка. Так ей муж каждый вечер присылает голосовые сообщения на смартфон! Прослушивает она их громко, так как тихо не умеет. А говорит он ей каждый день: «Спокойной ночи, моя дорогая». Женаты 54 года. © Подслушано / Ideer
- Бабушка с дедушкой уже больше 45 лет вместе. Часто ссорятся, и иногда мне кажется, что «любовь прошла». Но буквально пять минут назад заходит дед ко мне в комнату, показывает на свой смартфон и говорит: «Смотри, какие розы на заставку поставил». Немного молчит и добавляет: «Нужно ухитриться бабушку сфоткать... И ее на заставку поставить». © Подслушано / Ideer
- Пару месяцев назад папа купил себе новый телефон. Освоился с камерой, научился слать фотки. И вот нужно было ему сфоткать и отправить один документ. Открывает камеру, а там включилась фронталка, видно только его лицо. Переключить камеру на заднюю у него не получилось, позвал маму. Та тоже не знает. В итоге она взяла тот документ, приложила к папиному лицу и по ее сигналу тот сделал злосчастный снимок. © Shantanu Jain / Quora
- Когда я дал дедушке попользоваться моим телефоном, он все время в конце разговора говорил «конец связи». Нет, это не рация! © tuna_tofu / Reddit
- Пришел я как то к бабушке, сидим, пьем чай, общаемся — хорошо! И заходит разговор про растение на подоконнике. Забыли его название, и тут я вспоминаю про современные технологии. Открываю приложение, говорю голосовой помощнице, мол, сделай фото — и мы сразу же получаем верный ответ. Стало интересно, начал делать фотки не только растений, иногда точно отвечала, иногда странно. Примерно на 15 раз «сделай фото» бабушка мне выдает: «Внук, хватит уже девушку глупыми вопросами отвлекать!» © theloniusmonk / Pikabu
- Моя знакомая пришла в гости, и встала на робот-пылесос хозяев. Решила, что весы.
Не знаю, выжил ли робот. © Криптозоолог мамкин / ADME
- Мама отмочила. Хочу, говорит, с тетей Таней по скайпу поговорить, увидеть ее, и пусть она на меня поглядит, у вас есть скайп?
— Да, мама, скайп есть, но вебки нет.
— Что за вебка?
— Камера такая.
— Как так нет, вот же на полку лежит!
— Мама, это фотоаппарат, через него не получится.
— Так он же кучу денег стоил, как не получится?! Зачем такой дорогой тогда брали?! Ну пусть зять приделает его к компьютеру, не зря на радиотехника учился!
— Ладно мама, я ему скажу. © Libbie314 / Pikabu
- Моей бабушке 83 года. Обычная такая бабушка, с пирожками, совсем даже не современная, из гаджетов использует только кнопочный телефон, остального боится. Недавно у нее гостила наша дочь, притащив с собой умную колонку. По заказу прабабушки включала той разные песни молодости. В общем, бабушка прониклась. Звонит мне, просит такую же себе заказать. Нет проблем. Купила, настроила, тащу бабуле.
Сначала она все называла голосовую помощницу Ларисой, колонка не отзывалась. Тогда бабуля плюнула и записала себе записку с именем робота. А потом долго отучалась говорить «пожалуйста» в запросе. И вот, вроде попрактиковались, у бабушки стало получаться, она даже список песен написала себе, чтобы выбирать из него. Я собралась, уже уходя, слышу: «Лариса, убавь, пожалуйста, чуть-чуть».
Сегодня принесла бабушке продукты, у нее уже вовсю дома любимая музыка играет, а я как будто в детство окунулась, когда эти мелодии звучали из дедовой магнитолы. Над старостью ни в коем не потешаюсь. Бабуля у меня со здоровой самоиронией, так что смеемся вместе друг над другом. © ProdamGaraz / Pikabu
Так настройте бабушке имя колонки Лариса. У меня Никитка, например. Чего мучить-то бабулю.
- Недавно на семейный праздник взяли с собой умную колонку. Сначала 84-летняя бабуля сильно переживала, что мы тратим деньги на всякую ерунду. Мол, сколько можно было бы мешков сахара и муки купить, а нам все развлечения подавай. Тогда мы спросили, какая у нее любимая песня, включили. И вот она играет из умной колонки с характерным граммофонным потрескиванием, по бабушкиной щеке катится слеза, навеянная воспоминаниями, а мы с умилением и грустью наблюдаем за этим. В итоге покупка была одобрена, а технический прогресс восхвален фразой «Ну до чего же техника дошла!» © Ilyahoooo / Pikabu
- Моя бабушка живет в Германии, но немецким владеет очень плохо. И вот она однажды спросила: «Вот я нашла в интернете новости по-немецки. А если я сейчас переключу язык внизу (читай: раскладку клавиатуры), я получу переведенный текст на экране?» Эх, если бы все было так просто. © Katarzyna / ADME
Хром же переводит страницы автоматически. В Германии об этом не знают?
- Я очень сильно люблю своего дедушку. Подарил ему смартфон, потому что его уже был старый-старый, а мне хотелось как-то активнее поддерживать с ним связь. Затем я научил его пользоваться мессенджером, какими-то основными программами и дедушка быстро все понял. На следующий день я получил от него сообщение: «Это такой дорогой подарок, мне так неудобно, что ты на меня столько денег потратил. Ты не будешь против, если я в знак благодарности буду тебе отправлять хорошие видео из интернета?» Я удивился, но, конечно же, согласился. Теперь каждое утро во время завтрака я смотрю где-то 10 видео с милыми животными, так же провожу свой вечер после работы и комментирую абсолютно каждое. Иногда у нас нет времени переписываться или говорить по телефону, а те видео дают мне понять, что с дедушкой все хорошо и он не скучает. © Палата № 6 / VK
- Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться, но пришлось заставить. А когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно обалдел, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. Ох уж и интересные люди эти пенсионеры... © Палата № 6 / VK
А вот еще порция статей про наших старичков, которые не перестают удивлять:
Комментарии
Мы маму несколько лет пытались убедить поменять кнопочный телефон nа смартфон. В итоге подарили ей nа день рождения смартфон с хорошей камерой. Смирилась он с ним только потому, что любит фотографировать свои цветочки-кустики, которые выращивает, и рассылать эти фоточки всем родным и знакомым. Но с кнопочным бабофоном (как она его любовно называет) расставаться до сих пор не хочет, всё равно использует только его для звонков