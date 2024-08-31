Про бабушку через дорогу - это старый анекдот. Зачем писать, что это ваш случай???!
17 старичков, которые такое отмочили, что дара речи можно лишиться за секунду
Мы с детства привыкли, что бабушки и дедушки — воплощение доброты и заботы. Но не каждый представитель старшего поколения подходит под эту характеристику. Иные старички такое отмочат, что хоть стой, хоть падай.
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- Лежит у нас в стационаре в 9-й палате бабуля с бронхитом. И тут в отделение звонок со станции скорой помощи: «Вы там что, все спите? Быстро в 9-ю палату!» Ок, захожу, спрашиваю бабулю: «Скорую вызывали?» Отвечает: «Вызывала. У меня жалоб нет, но надо срочно кошечку возле квартиры накормить, она неделю голодная» © Злой медик / VK
- Катались с девушкой на электросамокатах в гостях у ее родственников. Смотрим — на улочке вдоль дороги растут сливы, абрикосы, яблоки. Остановились, едим, а через дорогу бабульки на скамейках сидят. Смотрю, одна к нам идет. Думаю, фруктов жалко, гнать будет. Бабулька: «Идите-ка давайте отсюда!» Отвечаю: «Вам жалко что ли? Они ж уже гниют на земле». А та мне: «Да ешьте сколько влезет, только нечего тут на своих телегах катать, детей дразнить. Они насмотрятся и будут потом себе такие же просить». © BirdEyebrows / Pikabu
- Было со мной в строительном. Лето, жара, стоим в очереди, чтобы нам отрезали доску. Как всегда, специалистов нет, очередь человек 10, ждем уже час. И тут влезает бабка с веером и такая: «Пустите без очереди!» Я не хам, но задал вопрос: «А мы тут прикола ради стоим? Встаньте в очередь, как все, и ждите». И тут понеслась:
— Ну вы и хам, молодой человек! Я — больной человек, мне душно! Пропустите!
— При всем моем уважении, но если вам плохо, то какого черта вы тут за досками стоите? Вот женщина с ребенком стоит уже час.
— Да как вы....! Да я...! Да вы....!
Бесят такие люди. © Babakin / Pikabu
- Где-то с год назад поехали с женой в Италию на медовый месяц. Ну и решили там пойти на кулинарные курсы. И угораздило нас попасть в группу с одним мужичком. Он опоздал минут на 15, громогласно заявлял, что знает единственную приличную карбонару во всей стране. А когда я случайно встретился с ним взглядом — он вцепился в меня, рассказал всю историю своей жизни, восьмой раз упомянул карбонару и вывалил кучу непрошенных советов о том, как правильно отдыхать в Италии. © PaintingThin8928 / Reddit
- Я никогда в своей жизни не переводил бабушку через дорогу, хотя как-то был шанс. Иду с обеденного перерыва, в одной руке стаканчик кофе, в другой руке телефон. Останавливаюсь у пешеходного перехода, потому что прямо передо мной загорелся красный свет. Рядом бабушка стоит, просит меня о помощи: «Внучок, помоги перейти дорогу, пожалуйста! Очень нужно!» Я ей с улыбкой отвечаю: «Да, бабуль, сейчас на зеленый пойдем!» Она с явно недовольством заявляет: «Да на зеленый я и сама могу! Мне бы на красный побежать!» © Палата 6 / VK
- Как-то на семейном торжестве теща сказала жене и остальным своим детям, мол, выберите каждый себе по набору фарфора в наследство. И каждый ответил, что им этот фарфор и даром не сдался. Теща в шоке, она ведь хранила его столько лет! Ну жена и ответила, что этими наборами все равно ведь никто не пользуется. Они так и были в шкафу лет 30 минимум. А уж если ей какой-то и достанется, то она будет играть этими тарелками во фрисби. © potential_wasted / Reddit
- Ехала в метро, красилась (сразу после работы в театр бегу). Рядом села бабка и начала трындеть: «Красится тут, гляньте, до туалета не дошла, нам неприятно такое смотреть». А я не выдержала и говорю: «Вам — это тем, кого в пятницу вечером никто не ждет?» Вы бы видели ее лицо. © LVTV_02 / Twitter
- Два месяца назад к нам переехала теща. Мне она не особо нравится, жена ее, кажется, до сих пор боится, но не может ей возразить, характер там адовый. Я много работаю, но все равно стал замечать, что у нашей дочери настроение все время плохое. Ну ей 12 лет, поэтому в душу не лез, старался развлекать и покупать ее любимые вещи, но как-то не помогало. Спросил у жены, в чем дело, глазки забегали, но говорит, что все отлично. Окей, беру видеоняню, которая осталась от детства дочки, прячу на холодильник. Вечером просматриваю видео, а там теща дочку доводит! Не так села, не так встала, «пока не доешь суп — не встанешь», «подруги твои тупые, как ты», постоянно пилит под вялое возражение жены: «Ну мам». Два месяца это длится, дочь забыла, как улыбаться, ведь бабка говорит: «Вот пожалуешься отцу, и он из-за этого вашу семью бросит, как дедушка бросил семью твоей мамы»! Выдержки хватило закинуть дочь в машину и увезти к сестре. Всю дорогу она плакала, я сам еле держался, потому что не смог защитить ее. Вернулся домой, выкинул тещу и ее вещи в подъезд, сунул жене денег, чтобы отвезла ее на вокзал, и если собирается защищать мать, пусть тоже отправляется с ней. Видимо, вид был жуткий, и мне никто не возражал. Теща уехала, жена вернулась утром после проводов, стоит грустная. Не знаю теперь, что делать. Дочь возвращать матери, которая за нее постоять не могла? Разводиться? © Подслушано / Ideer
В первой истории про фарфор, жена с мужем хамы, другие дети тоже бестактные. Если человек пожилой, может в её понимании этот фарфор действительно ценность. Зачем же так грубо высмеивать. Можно быть добрее и тактичнее.
- Мне однажды бабка с внуком в тележке доказывала, что по закону имеет право проходить без очереди. Когда я сказала, что такого закона нет, уличила меня в отсутствии детей. На тот момент моему сыну было лет 9. © SShapoKKlyaKK / Pikabu
- Работаю на должности руководителя в обувном магазине и хочется сказать, что сейчас старшее поколение (за 60) берега вконец попутали. Мы возвращаем обувь по гарантии и стараемся обойтись без критических ситуаций и разногласий. Любой покупатель при одобренном возврате сразу говорит спасибо, появляется улыбка, манеры. Жаль, что представители старшего поколения в такой ситуации могут лишь только наговорить гадостей, швырнуть в тебя коробкой из-под обуви и грозиться вызвать полицию. Скажете, единичный случай? Я тоже так думал, пока не стал сталкиваться с этим периодически. Мне жаль, что поколение, которое должно воспитывать младшее, само не обладает воспитанием, манерами и просто человечностью. © Подслушано / VK
- Выкроил время сходить в поликлинику, на работе отпроситься очень трудно. Прихожу ко времени, говорю, мол, у меня на 15:00, спрашиваю, я после кого? Бабки вопят, мол, тут живая очередь. Отвечаю: «Это у вас живая, а я иду по времени». Прошу показать талон, у кого раньше, демонстрирую свой. Бабки шипят, по ходу перепалки, понимаю, что у них на вечер, а они пришли пораньше, кидаю довод, что работаю и отпросился на час. Бабки в ответ, мол, мы тоже торопимся. Посылаю всех подальше, прохожу в свое время. © drkashtan / Pikabu
Ооооо, точно. Сколько раз была свидетелем. А то еще и в не тот день приходят, сидят в очереди и всем говорят, что она живая.
- Моя бабушка довольно уверенно чувствует себя в интернете. Быстро печатает, умеет искать фильмы, книги и рецепты и много смотрит всякого познавательного контента. Недавно она завела себе аккаунт, где снимает видео о своей жизни в селе, но никому об этом не сказала. Нашла ее случайно, так как мне порекомендовало ее само приложение. Заглянула и ужаснулась — как много ей пишут негативных комментариев. Бабуля никого не оскорбляет, никого жизни не учит, просто снимает видео о своих курочках и уточках, а ей пишут оскорбления! В общем, я несколько дней сидела у нее на странице, отвечала всем этим уродам, и бабушка забанила меня за оскорбление ее подписчиков... © Палата 6 / VK
- Еду на работу, вижу — старик машет рукой, мол, стой. Думаю, помощь нужна, останавливаюсь. Старик бодрым шагом обходит машину, садится на переднее сиденье и выдает, мол, вези меня на «адрес». Я, немного ошалев, отвечаю: «Дедушка, я не такси». Ну, может, он перепутал. А старик резко как начнет:
— И что? Я же платить не буду, зачем мне такси! Давай, поехали!
— Я вас никуда не повезу, вы бы нормально подошли, а нет так...
— Я тебя, сопляка, еще и просить должен что-ли?! Да вы все... (непередаваемая игра слов).
Вышел, хлопнув дверью. Я постоял еще секунд 10 в непонятках и поехал на работу. © a6*** / Pikabu
- Летела я самолетом на месте посередине. А по краям от меня оказались муж с женой, старички лет по 70. Я, наивная душа, предложила поменяться, чтобы они сидели рядом. А мужчина на это выдал: «Нет. Мы всегда так покупаем билеты, чтобы никто не садился между нами». А потом следующие 10 часов они передавали еду и всякую ерунду друг другу через меня. Ну и трындели без остановки. © flnativegirl / Reddit
как это "чтобы никто не садился между нами". как это вообще работает?
- Мы с мужем уже пару лет намыливались в отпуск. И вот решили, что все, пора. Пару месяцев планировали маршрут, аренду машины и все-все-все. Попросили свекровь и свекра присмотреть за нашими пушистыми, пока нас не будет — они легко согласились. И вот мы в поездке, все хорошо. И тут прилетает сообщение от свекрови. Та с яростью сообщает, что, оказывается, мы сорвали их планы! Они сами планировали в отпуск в это же время, а теперь вынуждены смотреть за животными! Я в шоке, мы ведь так долго все планировали, не заставляли их. Оказывается, они не думали, что мы действительно куда-то поедем. Будто мир только вокруг них вертится, ей-богу. © EntertainerIll9058 / Reddit
- Работаю на скорой. Вызов — низкое давление. Приезжаем. Бабуля — божий одуванчик, 90 годков, бодрым голосом докладывает: «А я уже сама подняла до 150». Не поверили, спрашиваем: «Бабуль, каким образом?» Отвечает: «А я отжалась от подоконника 30 раз». Аж завидно стало... © ЗЛОЙ МЕДИК / VK
- Праздновали день рождения моей бабушки — 85 лет. Было много гостей, подарков, тостов. После очередного пожелания дожить до 100 лет моя остроумная бабуля выдала: «Не надо меня ограничивать! У меня много планов, в 15 лет не уложусь». Обожаю ее. © Подслушано / Ideer
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