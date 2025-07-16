20+ случайных кадров, которым самое место в картинной галерее

Фотоподборки
1 час назад

Иногда случайные, не постановочные кадры выглядят как настоящие произведения искусства. Мы собрали любительские фотографии, которые запросто могли бы висеть в картинной галерее. Здесь нет заумных концепций, а только удачные моменты, пойманные в объектив. Смотрите сами — возможно, и у вас в телефоне завалялся шедевр.

«Моя сестра в автобусе после более чем 20-часового путешествия»

  • Вылитый «Падший ангел»! Только его уставшая версия. © Kulgan47 / Reddit

«Просто пыталась сделать фото кота, пока ждала свой заказ»

«Был тяжелый день»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Секрет кадра #подренессанс: положить человека нна кровать в максимально странной позе и закидать тряпьем)

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«Вид из моего окна похож на живопись»

«Мне сказали, что это фото похоже на картину эпохи Возрождения»

«Котанджело. Сотворение бедлама»

«В утреннем автобусе»

«Энджи, собака моей девушки»

«Маленькая собачка с большими мечтами»

«Моя новая квартира после того, как лопнул мешок со строительной смесью»

«Мой пес, но без жемчужной сережки»

«Рынок в Дели»

«Это я»

«Тс-с, шоу начинается!»

«Сказки на ночь»

«Собака на отдыхе, 2025»

«Кажется, это фото очень подходит под „случайный Ренессанс“»

«Дождь за окном сделал все похожим на картину»

«Мой годовалый малыш наблюдает за соседями»

«У меня дома появилась персональная статуя»

«Просто муж вернулся домой с ночной смены. Жаль, что я больше не рисую»

Фото на превью mamabingbong / Reddit

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