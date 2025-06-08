Вот как бы выглядели герои из наших любимых мультфильмов, будь они реальными людьми

Культура
6 минут назад

По культовым мультикам нашего детства снимается все больше фильмов с участием реальных актеров. Мы видим знакомых персонажей в новых образах, которые воплощают люди, и не всегда новоиспеченные герои похожи на свои нарисованные прототипы. Нам стало любопытно, а какими же нейросеть увидит дорогих нашему сердцу мультяшек, если бы они были такими же настоящими, как мы с вами.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Принцесса — «Бременские музыканты»

Король — «По следам бременских музыкантов»

Снежная королева — «Снежная королева»

Девочка-служанка — «Щелкунчик»

Баба-яга — «Летучий корабль»

Мальчик из мультфильма «Золотая антилопа»

Золушка — «Золушка»

Бонифаций — «Каникулы Бонифация»

Кузьма — «Домовенок Кузя»

Ежик — «Трям! Здравствуйте!»

Дюдюка — «Подарок для слона»

Леопольд — «Приключения кота Леопольда»

Фунтик — «Приключения поросенка Фунтика»

Беладонна — «Приключения поросенка Фунтика»

Маугли — «Маугли»

Крокодил Гена — «Крокодил Гена»

Чебурашка — «Крокодил Гена»

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