Вот как бы выглядели герои из наших любимых мультфильмов, будь они реальными людьми

По культовым мультикам нашего детства снимается все больше фильмов с участием реальных актеров. Мы видим знакомых персонажей в новых образах, которые воплощают люди, и не всегда новоиспеченные герои похожи на свои нарисованные прототипы. Нам стало любопытно, а какими же нейросеть увидит дорогих нашему сердцу мультяшек, если бы они были такими же настоящими, как мы с вами.



В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.