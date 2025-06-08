Вот как бы выглядели герои из наших любимых мультфильмов, будь они реальными людьми
Культура
6 минут назад
По культовым мультикам нашего детства снимается все больше фильмов с участием реальных актеров. Мы видим знакомых персонажей в новых образах, которые воплощают люди, и не всегда новоиспеченные герои похожи на свои нарисованные прототипы. Нам стало любопытно, а какими же нейросеть увидит дорогих нашему сердцу мультяшек, если бы они были такими же настоящими, как мы с вами.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Принцесса — «Бременские музыканты»
Король — «По следам бременских музыкантов»
Снежная королева — «Снежная королева»
откуда эта куча складок вокруг рта? ( Королева - красавица. А тут недоразумение какое-то выдал ии
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Девочка-служанка — «Щелкунчик»
Баба-яга — «Летучий корабль»
Мальчик из мультфильма «Золотая антилопа»
Золушка — «Золушка»
Бонифаций — «Каникулы Бонифация»
Кузьма — «Домовенок Кузя»
Ежик — «Трям! Здравствуйте!»
Дюдюка — «Подарок для слона»
Леопольд — «Приключения кота Леопольда»
Фунтик — «Приключения поросенка Фунтика»
Беладонна — «Приключения поросенка Фунтика»
Маугли — «Маугли»
Крокодил Гена — «Крокодил Гена»
Чебурашка — «Крокодил Гена»
А вот еще несколько крутых подборок, которые мы создали с помощью нейросети и теперь сами не можем налюбоваться:
Фото на превью Золушка / Союзмультфильм, Бременские музыканты / Союзмультфильм
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