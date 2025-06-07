9 необычных запретов, которые до сих пор действуют в королевской семье
Быть членом королевской семьи совсем не означает, что вы будете жить, как в сказке. Вместе с роскошными дворцами, каретами и титулами приходят десятки правил, порой настолько странных, что в них сложно поверить. Но, тем не менее, все они — часть вековой традиции. Вот 9 настоящих «нельзя», которые монархи соблюдают по протоколу.
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Нельзя сидеть нога на ногу
Особенно это правило касается женщин. Вместо этого используется поза «duchess slant» — колени вместе, ноги немного наклонены в сторону. Такая посадка считается воплощением скромности и элегантности: она помогает сохранять женственный силуэт и визуально удлиняет ноги.
Рекомендуется избегать меха
С 2019-го года британская королевская семья избегает натурального меха. Это решение приняла сама королева Елизавета II, показав уважение к экологическим и этическим соображениям. Правда, винтажные меха из гардероба все еще можно увидеть — но новые не приобретаются. Сейчас — курс на устойчивую моду и осознанное потребление.
Не приветствуется фотографироваться с животными в неофициальной обстановке
Даже если королевская семья обожает корги, селфи с собаками в домашней пижаме не будет. Любые снимки с животными — только в официальном формате: с портретной съемкой, стилистами и утвержденным кадром. Причина — контроль над имиджем. Любая небрежность может стать причиной скандала. Королевская репутация строится на деталях.
Нельзя раздавать автографы и делать селфи
Автографы могут быть использованы для подделки документов, а селфи считаются нарушением личных границ и безопасности. Меган Маркл признавалась, что ей приходилось вежливо отказываться от десятков просьб. Даже в толпе поклонников нельзя терять контроль. Уважение к себе и к институту монархии — в приоритете.
Нельзя говорить о деньгах
Никаких разговоров о финансах, зарплатах и ценах. Все, что связано с деньгами — табу, чтобы поддерживать образ «выше материального». Даже благотворительные суммы озвучиваются крайне осторожно. Деньги не должны становиться частью публичного имиджа. Корона — выше всего материального.
Нельзя красить ногти в яркие цвета
Королева Елизавета II на протяжении десятилетий пользовалась только одним лаком — нейтральным оттенком «Ballet Slippers» от Essie. Яркие цвета считаются вульгарными. Даже Меган Маркл, когда была действующим членом королевской семьи, придерживалась нюдовых тонов. Маникюр — это часть образа, который должен быть безупречным. И ни капли дерзости.
Нельзя путешествовать двум наследникам вместе
Лишь однажды Принц Уильям нарушил это правило ради удобства, но формально — нельзя. Один самолет, одна машина — только для одного наследника. Все из соображений безопасности династии. Риски минимизируются на каждом шагу. Протокол — на страже будущего трона.
Нужно быть эмоционально сдержанными на спортивных матчах
Бонус: нельзя прикасаться к монарху
Премьер министр Австралии Пол Китинг в 1992 в Сиднее " лапает" королеву..
Ну, деревня, что с них возьмешь. !!
Да, как бы это не было странно, но прикосновение к королю или королеве — табу. Даже дружеский жест может трактоваться как неуважение. Все должно быть строго по этикету.
Быть частью королевской семьи — значит жить по очень строгим правилам. И за каждым из них — традиция, имидж и история. Да, некоторым «нельзя» уже больше века, и они звучат странно, но именно в этих мелочах живет образ короны, которой восхищается весь мир.
А какие из этих запретов вас удивили больше всего?
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