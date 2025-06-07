9 необычных запретов, которые до сих пор действуют в королевской семье

Интересное
2 часа назад

Быть членом королевской семьи совсем не означает, что вы будете жить, как в сказке. Вместе с роскошными дворцами, каретами и титулами приходят десятки правил, порой настолько странных, что в них сложно поверить. Но, тем не менее, все они — часть вековой традиции. Вот 9 настоящих «нельзя», которые монархи соблюдают по протоколу.

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Нельзя сидеть нога на ногу

Stephen Lock / i-Images / i-images / East News

Особенно это правило касается женщин. Вместо этого используется поза «duchess slant» — колени вместе, ноги немного наклонены в сторону. Такая посадка считается воплощением скромности и элегантности: она помогает сохранять женственный силуэт и визуально удлиняет ноги.

Рекомендуется избегать меха

С 2019-го года британская королевская семья избегает натурального меха. Это решение приняла сама королева Елизавета II, показав уважение к экологическим и этическим соображениям. Правда, винтажные меха из гардероба все еще можно увидеть — но новые не приобретаются. Сейчас — курс на устойчивую моду и осознанное потребление.

Не приветствуется фотографироваться с животными в неофициальной обстановке

Даже если королевская семья обожает корги, селфи с собаками в домашней пижаме не будет. Любые снимки с животными — только в официальном формате: с портретной съемкой, стилистами и утвержденным кадром. Причина — контроль над имиджем. Любая небрежность может стать причиной скандала. Королевская репутация строится на деталях.

Нельзя раздавать автографы и делать селфи

Utrecht Robin / ABACA / Abaca / East News

Автографы могут быть использованы для подделки документов, а селфи считаются нарушением личных границ и безопасности. Меган Маркл признавалась, что ей приходилось вежливо отказываться от десятков просьб. Даже в толпе поклонников нельзя терять контроль. Уважение к себе и к институту монархии — в приоритете.

Нельзя говорить о деньгах

Никаких разговоров о финансах, зарплатах и ценах. Все, что связано с деньгами — табу, чтобы поддерживать образ «выше материального». Даже благотворительные суммы озвучиваются крайне осторожно. Деньги не должны становиться частью публичного имиджа. Корона — выше всего материального.

Нельзя красить ногти в яркие цвета

AARON CHOWN / AFP / East News

Королева Елизавета II на протяжении десятилетий пользовалась только одним лаком — нейтральным оттенком «Ballet Slippers» от Essie. Яркие цвета считаются вульгарными. Даже Меган Маркл, когда была действующим членом королевской семьи, придерживалась нюдовых тонов. Маникюр — это часть образа, который должен быть безупречным. И ни капли дерзости.

Нельзя путешествовать двум наследникам вместе

Лишь однажды Принц Уильям нарушил это правило ради удобства, но формально — нельзя. Один самолет, одна машина — только для одного наследника. Все из соображений безопасности династии. Риски минимизируются на каждом шагу. Протокол — на страже будущего трона.

Нужно быть эмоционально сдержанными на спортивных матчах

Mirrorpix / EAST NEWS, TIMOTHY A. CLARY / AFP / East News

Даже если любимая команда выигрывает, по протоколу монархи должны сохранять невозмутимость. Во время финала Уимблдона или футбольного матча — максимум, что позволено, это легкая улыбка или аплодисменты. Однако в последние годы наблюдается тенденция к смягчению этих правил.

Бонус: нельзя прикасаться к монарху

TetyaM
1 час назад

Премьер министр Австралии Пол Китинг в 1992 в Сиднее " лапает" королеву..
Ну, деревня, что с них возьмешь. !!

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Да, как бы это не было странно, но прикосновение к королю или королеве — табу. Даже дружеский жест может трактоваться как неуважение. Все должно быть строго по этикету.

Быть частью королевской семьи — значит жить по очень строгим правилам. И за каждым из них — традиция, имидж и история. Да, некоторым «нельзя» уже больше века, и они звучат странно, но именно в этих мелочах живет образ короны, которой восхищается весь мир.

А какие из этих запретов вас удивили больше всего?

Если вам интересны истории о королевской семье, рекомендуем к прочтению эти статьи:

Фото на превью Mirrorpix / EAST NEWS, TIMOTHY A. CLARY / AFP / East News

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