9 необычных запретов, которые до сих пор действуют в королевской семье

Быть частью королевской семьи — значит жить по очень строгим правилам. И за каждым из них — традиция, имидж и история. Да, некоторым «нельзя» уже больше века, и они звучат странно, но именно в этих мелочах живет образ короны, которой восхищается весь мир.

А какие из этих запретов вас удивили больше всего?

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