10 способов создать дорогой образ даже из одежды, купленной на распродаже

Можно сколько угодно обсуждать различные модели туфель, но тут выбор слишком велик, а конкретная пара может идеально подойти к одному образу и смотреться совершенно нелепо с другим. Гораздо универсальнее здесь то, что обувь точно должна быть подходящего размера. Пытаться втиснуться в чуть маловатые лодочки весьма чревато. Во-первых, это точно бросится в глаза и в целом дешевит образ. А во-вторых, это и для здоровья вредно. Неправильно подобранные туфли могут привести к мозолям, отекам и даже вросшим ногтям. А это ни одному стильному образу не пойдет на пользу. То, что надо — туфли идеального размера, в которых женщина проходит весь день без неудобных последствий.