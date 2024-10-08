10 советов, как выбрать качественное нижнее белье и правильно за ним ухаживать

Хорошее белье стоит приличных денег. Поэтому если новый бюстгальтер или трусы быстро рвутся или теряют внешний вид, это как минимум неприятно. В некоторых случаях виноваты производители, в других — мы сами, когда неправильно ухаживаем за обновками. Мы решили узнать, как выбрать в магазине качественное нижнее белье и не испортить его в дальнейшем.

От белых бюстгальтеров стоит держаться подальше

Бюстгальтер белого цвета — это, пожалуй, одна из самых непрактичных деталей женского гардероба. Во-первых, такое белье быстро приобретает неряшливый вид. Оно покрывается пятнами и теряет сверкающую белизну, поэтому бюстгальтер приходится чаще стирать, а значит, он быстрее изнашивается. Во-вторых, такие лифчики отлично видны как под темной, так и под светлой одеждой. Если вас смущают яркие краски и необычные узоры, то лучше выбрать изделие телесного цвета, которое можно носить под топами любого оттенка.

Следует внимательно изучить ластовицу на трусах

fur red coat 1 час назад Это ж как надо хранить трусы в шкафу или комоде, чтоб они ластовица за что-то зацепились?.. - - Ответить

Чтобы трусы не натирали кожу в деликатных местах, производители снабжают их дополнительным слоем ткани — ластовицей. Эту деталь обычно делают из хлопка. Она отлично впитывает влагу и обеспечивает доступ воздуха к коже, а заодно защищает интимные части тела от инфекции. На качественном белье ластовица пришита аккуратно, ткань не пузырится и не собирается в складки. Часть производителей не закрепляет один край ластовицы, оставляя кармашек. Некоторые женщины считают, что подобный дизайн обеспечивает лучшую вентиляцию. На деле же компании просто удешевляют таким образом производство, и никаких преимуществ у этого белья нет. Более того, трусы могут быстрее порваться, если «кармашек» зацепится за что-то в шкафу или комоде

Бюстгальтер на косточках — это не лучший выбор

Многие женщины отдают предпочтение именно этой модели бюстгальтеров. Они неплохо поддерживают бюст, и грудь в них выглядит привлекательнее. К сожалению, некоторые компании в целях экономии используют косточки одного размера для чашек абсолютно разных объемов. В результате белье плохо сидит, а косточки безжалостно впиваются в тело. Да и изнашиваются такие лифчики значительно быстрее. Так что если вам нравятся модели на косточках, придется раскошелиться на действительно дорогой бюстгальтер. При примерке нужно удостовериться, что один кончик косточки находится в зоне подмышки, а другой — в районе декольте. Кроме того, можно поискать изделие, где косточки сделаны из других материалов.

Нужно обратить внимание на швы и другие детали

Чтобы нижнее белье дольше прослужило, все стежки должны быть гладкими и ровными. Если строчка прыгает и видны оборванные нити, значит, изделие, скорее всего, некачественное и быстро отправится на помойку. Кроме того большинство компаний используют для обработки шов зигзаг, но его более сложная разновидность — тройной зигзаг — отличается большей прочностью.

Лучше внимательно изучить кружево

Кружевные бюстгальтеры на первый взгляд выглядят женственно и нарядно. Но если белье сделано из дешевого материала, носить его будет сущим испытанием. Такая ткань кажется жесткой на ощупь и быстро раздражает нежную кожу. Дорогое кружево производят из натуральных волокон, и материал получается более плотным. На нем не видно зацепок, катышков или неровного переплетения волокон. На качественных бюстгальтерах кружевной узор на обеих чашечках будет зеркально повторять друг друга.

Проверьте, как растягиваются боковые части лифа

Muereske 2 часа назад никогда не приходилось устраивать подобных проверок белью. как хорошо что никогда не попадалось настолько некачественно выполненное изделие, чтоб даже задумываться о необходимости подобных изучений. - - Ответить

Чтобы протестировать качество нижнего белья, нужно аккуратно растянуть боковые части и бретельки бюстгальтера. Если ткань поддается слишком легко и без всякого сопротивления, значит, бюстгальтер, скорее всего, не сможет обеспечить достаточной поддержки груди, и изделие быстро растянется и деформируется. Помимо этого, стоит внимательно изучить застежки: достаточно ли хорошо они закреплены и смогут ли надежно удерживать бюстгальтер.

Лучше купить спортивный бюстгальтер на застежках

Кажется, что застежки на спортивном бюстгальтере — это лишний элемент, но они могут пригодиться во время тренировки. Во-первых, некоторым женщинам неудобно натягивать тугие спортивные модели через голову. Во-вторых, если во время занятий с вас градом льется пот, изделие может стать слишком свободным и начнет сползать с груди. В этом случае застежки помогут подогнать посадку. И наконец, со временем, если бюстгальтер немного растянется, его можно будет просто поплотнее застегнуть, а не выкидывать.

Не стоит использовать стиральный порошок при стирке нижнего белья

mita 1 час назад Да щас, не хватало еще руками стирать - - Ответить

Большинство специалистов не советуют стирать нижнее белье в машинке — так оно значительно быстрее изнашивается. Да и обычный порошок не слишком подходит для этих изделий. Остатки средства на ткани могут привести к раздражению в интимной зоне или вызвать аллергическую реакцию. В идеале белье нужно стирать вручную в прохладной воде и использовать специальные гели или гипоаллергенное мыло. Но если для бюстгальтеров такой способ отлично подходит, то на трусах после стирки могут остаться болезнетворные микроорганизмы (и тут не поможет даже стиральная машинка). Поэтому некоторые исследователи рекомендуют обрабатывать ластовицу антибактериальным средством перед стиркой.

Нужно аккуратно распределять белье на сушилке

Даже если бюстгальтеры не пострадали во время стирки, сушка может стать для них настоящим испытанием. В первую очередь стоит аккуратно удалить излишки влаги с изделия с помощью полотенца, осторожно завернув лифчик в ткань. Чтобы вещи не выцвели и в ткани не завелись болезнетворные бактерии, бюстгальтеры лучше развесить на сушилке в хорошо проветриваемом помещении подальше от прямых солнечных лучей, оставив достаточное количество пространства между изделиями. Некоторые модели можно спокойно положить на полотенцесушитель — никакого вреда от этого не будет. Главное — проверить, чтобы прибор был не слишком горячим.

Не стоит хранить бюстгальтер на плечиках

Чтобы лифчики не потеряли форму в шкафу или комоде, стоит аккуратно выкладывать их рядами, один за другим. При этом застежки необходимо застегнуть, чтобы они случайно не повредили другие изделия. Некоторые женщины предпочитают хранить бюстгальтеры на плечиках, но это не лучший вариант, так как бретельки или другие эластичные детали могут растянуться. Если же складывать изделия пополам, бюстгальтеры быстро деформируются.

Дезодорант может испортить белье

Со временем даже на качественном нижнем белье появляются несимпатичные пятна, которые сложно вывести. Дело в том, что ткань меняет цвет не только под воздействием пота, смешанного с ингредиентами дезодоранта. Следы на бюстгальтере может оставить и само косметическое средство. Поэтому дезодоранты и антиперспиранты лучше наносить на кожу до того, как вы наденете белье, и подождать, пока средство полностью высохнет.