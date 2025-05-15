Нейросеть показала, как выглядит мир глазами детей — и это настоящее волшебство
Народное творчество
4 минуты назад
Фантазия детей безгранична, а их художественные способности тем более. Мы решили дать задание нейросети оживить существ, которых нарисовали ребята с хорошим воображением, и вот что из этого вышло.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
Котокекс
«Мои рисунки выглядят так, будто их сделал ребенок»
«Вот так моя дочь нарисовала жирафа»
«Мой четырехлетний сын очень талантливый!»
Неведомое существо — акуломобиль
А я думал, это сова, а это летучая мышь!
Это лев или подсолнух?
А вы разглядели в этом рисунке единорога?
Розовый летающий кот
Исполняет ли желания эта золотая рыбка?
Бонус: нейросеть еще нарисовала вот такую модницу
А как нейросеть увидела персонажей из наших любимых фильмов в реальной жизни, можно посмотреть в этой статье.
Фото на превью ribuya / Reddit
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