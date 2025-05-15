Нейросеть показала, как выглядит мир глазами детей — и это настоящее волшебство

Народное творчество
4 минуты назад

Фантазия детей безгранична, а их художественные способности тем более. Мы решили дать задание нейросети оживить существ, которых нарисовали ребята с хорошим воображением, и вот что из этого вышло.

В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.

Котокекс

«Мои рисунки выглядят так, будто их сделал ребенок»

«Вот так моя дочь нарисовала жирафа»

«Мой четырехлетний сын очень талантливый!»

Неведомое существо — акуломобиль

А я думал, это сова, а это летучая мышь!

Это лев или подсолнух?

А вы разглядели в этом рисунке единорога?

Розовый летающий кот

Исполняет ли желания эта золотая рыбка?

Бонус: нейросеть еще нарисовала вот такую модницу

А как нейросеть увидела персонажей из наших любимых фильмов в реальной жизни, можно посмотреть в этой статье.

Фото на превью ribuya / Reddit

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