14 человек, которые решились на пластику и зажили по-новому

Пластическая операция — не просто способ усовершенствовать внешность, но еще и инструмент для улучшения качества жизни и здоровья. Многие приобретают уверенность в себе, комфорт и радость от отражения в зеркале. Мы сделали для вас подборку из 14 результатов реальных людей, которые изменили себя с помощью пластики и не пожалели об этом.