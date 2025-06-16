Статью никто не видел? Потерялась статья, была опубликована пару часов назад, нашедшему смайлик
14 человек, которые решились на пластику и зажили по-новому
Пластическая операция — не просто способ усовершенствовать внешность, но еще и инструмент для улучшения качества жизни и здоровья. Многие приобретают уверенность в себе, комфорт и радость от отражения в зеркале. Мы сделали для вас подборку из 14 результатов реальных людей, которые изменили себя с помощью пластики и не пожалели об этом.
«3 недели после операции — нижняя блефаропластика»
- Вы, должно быть, на седьмом небе от счастья! Это лучший результат, который я когда-либо видел. Вы выглядите идеально. © Tittoilet / Reddit
«Мужская ринопластика — 6 месяцев спустя»
«6 недель после имплантации подбородка и глубокой подтяжки шеи в 27 лет»
- Фантастический результат! Смотрится так естественно! Выглядишь прекрасно! © spiritual_chihuahua / Reddit
«4 месяца после ринопластики, которая действительно изменила мою жизнь»
О, славенъ да будеть сей творче хряща и кожи. Не просто онъ носъ исправи — онъ звезду въ тьмѣ возжегъ. Прежде же бе носъ — срамъ лицевый. Возвышашеся сей утесъ хрящевный яко башня Вавилонская, но отсѣче сей ваятель лишнее, вылепи прекрасное! И носъ сталъ не носомъ, но словомъ хвалебнымъ нa лицѣ, яко буквица злата въ началѣ манускрипта царскаго.
- Господи, вот для чего была придумана пластическая хирургия! Великолепно! © totomomoro/ Reddit
- Выглядит великолепно. Очень хорошо подходит к твоему лицу. © Fast-Entertainer-583 / Reddit
«6 месяцев после повторной септоринопластики»
«До и после ринопластики»
- Великолепно. Ты была ошеломляющей раньше, а теперь еще более ошеломляющая! © Difficult_Cake_7460 / Reddit
«Пересадка волос 10 месяцев спустя»
- Это невероятно! Ты выглядишь великолепно! © NumberCapital7000 / Reddit
«Ринопластика — cняли гипс. Я так довольна результатом!»
«Результаты 2-месячной подтяжки шеи и липосакции подбородка»
- Вы выглядите на 10 лет моложе и даже больше! Ваши результаты фантастические! © milkbug / Reddit
- Отличные результаты! На фотографиях после процедуры вы выглядите намного стройнее. © Lunar_Landing_Hoax / Reddit
«6 месяцев после операции — 54 года»
Обалденно! Что такое deep plane face, ещё бы кто-то рассказал( нити, нет?), остальное понятно. Крутой результат 👍
- Ты выглядишь как знаменитость. Просто вау! © South_Try_660 / Reddit
- При всем уважении, на фотографиях «до» ты выглядишь такой грустной. Твое сияние «после» не подлежит сомнению! Ты буквально выглядишь как собственная дочь. Легко скинула 20-30 лет! © kkatsut / Reddit
«Я очень похудела, потому решила сделать подтяжку лица и шеи»
- Результат такой деликатный, и в то же время разница очевидна. Выглядите фантастически! © StephAg09 / Reddit
- Обалдеть! Вот это трансформация! © ThrowRAautomatic / Reddit
- Ты выглядишь на 10 лет моложе. © arcoalien / Reddit
«2 года после ринопластики»
«Коррекция губ»
Эээээ...😳😳😳😂.
С другой стороны - девушкам можно, парням- нет?))).
Слово- то какое - коррекция!😂
«6 месяцев после операции»
Што- то ей немного не то сделали..🤔.
Малярные мешки огромные, веко нависло ещё больше, губы несимметричные..
- Вау, вот это перемена! Ты выглядишь великолепно. © This_Bowl_7779 / Reddit
Примеры этих людей показали, что порой пластическая операция может действительно стать шагом к новой счастливой версии себя. Но важно помнить, что внешность необязательно менять с помощью хирургии. Вот в этой статье мы рассказываем, каких ошибок стоит избегать, чтобы сохранить молодость: