8 вещей, из-за которых мы стареем быстрее, чем хотелось бы
Каждая из нас хочет как можно дольше оставаться молодой — не только внешне, но и внутренне. Однако в повседневной суете мы порой даже не замечаем, как приобретаем привычки, которые исподволь крадут нашу свежесть, энергию и хороший настрой. И дело не только в уходе за кожей или питании — есть множество мелочей, от образа мыслей до ежедневных решений, которые незаметно ускоряют процесс старения. В этой статье — те самые «вредные» обыкновения, с которыми стоит попрощаться, если хочется сохранить молодость подольше.
Долой соломинки
Пластиковые трубочки вредят не только природе, но и вашей внешности. По словам доктора Джозефа Круза, при постоянном использовании трубочек образуются мимические морщины вокруг губ. Решение простое: забудьте о трубочках и пейте напитки (желательно без сахара) прямо из стакана.
Плохая осанка и язык тела
Сутулитесь, скрещиваете руки на груди или ходите, опустив голову? Всё это сразу добавляет вам пару лишних лет. Даже если вы ничего не говорите — ваше тело уже говорит за вас. Когда вы стоите прямо, двигаетесь свободно и уверенно, создаётся впечатление, что у вас полно энергии и вы явно не собираетесь сдаваться возрасту. Настроились на «внутреннюю молодость» — считайте, уже сделали себе бесплатную подтяжку.
Синий свет — враг сна
А есть нежно мной нелюбимый ночной режим, от которого экран желтит, как старые лампы, вызывая такое же уныние. То есть, технически можно воспользоваться лайфхаком и уснуть раньше, пусть и в подавленном состоянии.
Сидеть вечером в телефоне — привычка, знакомая почти каждому. Но экраны излучают синий свет, который мешает выработке мелатонина — гормона сна. И вот уже бессонница, тусклая кожа, мешки под глазами, усталость, а заодно и лишний вес с апатией. Хотите выглядеть свежее — выключайте гаджеты за час до сна и дайте своему организму шанс восстановиться.
Скованность в движениях = плюс 10 лет к образу
Чтобы выглядеть бодрой, марафоны бегать не нужно. Но если двигаетесь, будто каждая клеточка болит (даже если это не так), окружающие воспринимают вас старше. Медленные, скованные движения будто намекают: «мне бы полежать». Простые прогулки, потягушки с утра и немного физической активности — и вот уже вы вновь всей своей осанкой даёте фору половине зала в спортклубе.
Красота требует... крема с SPF
Если вы думаете, что SPF нужен только на пляже — спешим вас расстроить. Доктор Джейкоб Стайгер предупреждает: солнце — главный враг молодой кожи. Даже в пасмурный день ультрафиолет делает своё дело. Потому наносим крем с SPF как минимум 30 каждое утро — первым, ещё до макияжа и кремов для лифтинга. Это очень просто и действительно работает.
Бюджетная наволочка — это не дело
Хорошая наволочка конечно вещь нужная, но уход за кожей она не заменит.
Каждую ночь ваше лицо лежит на подушке примерно 7-8 часов. И если наволочка сделана из некачественной ткани, кожа страдает — появляются заломы, которые потом превращаются в морщины. Доктор Дэвид Гройнер объясняет: хлопковые наволочки препятствуют естественному скольжению кожи и могут способствовать появлению заломов и потере формы. Хотите сохранить лицо свежим — стоит один раз вложиться в хорошую наволочку, чем потом тратиться на дорогие кремы.
Гидробаланс на высоте
Исследование, опубликованное в научном журнале, показало: чем больше вы пьете минеральной воды, тем больше «спасибо» скажет вам кожа. Именно вода с минералами, как выяснилось в опубликованном учеными отчете, помогает не только поддерживать гидробаланс, но и может значительно улучшить структуру кожи. А это уже реальный вклад в более свежий, ухоженный вид.
Техносутулость
Та самая сутулость, что ассоциируется с пожилыми, теперь «молодеет» — спасибо ноутбукам и телефонам. Доктор Дэвид Шапиро называет это «техно-шеей»: голова наклонена вперёд, спина округляется, и вот уже привычка становится проблемой. Это не просто осанка — это нагрузка на позвоночник и риск артрита. Лучше следить за позой сейчас, чем потом лечить последствия.
А вот несколько советов о том, чего лучше избегать с точки зрения моды и стиля, если вам немного за 40.