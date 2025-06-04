8 вещей, из-за которых мы стареем быстрее, чем хотелось бы

Каждая из нас хочет как можно дольше оставаться молодой — не только внешне, но и внутренне. Однако в повседневной суете мы порой даже не замечаем, как приобретаем привычки, которые исподволь крадут нашу свежесть, энергию и хороший настрой. И дело не только в уходе за кожей или питании — есть множество мелочей, от образа мыслей до ежедневных решений, которые незаметно ускоряют процесс старения. В этой статье — те самые «вредные» обыкновения, с которыми стоит попрощаться, если хочется сохранить молодость подольше.