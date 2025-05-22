5 вещей, которые портят образ женщин после 40
С возрастом наш гардероб и бьюти-привычки требуют к себе большего внимания. То, что смотрелось уместно в 20 или 30, после 40 может неожиданно сыграть против вас. Это не значит, что нужно отказываться от модных трендов или любимых вещей, но важно уметь адаптировать их под особенности внешности и фигуры. Здесь мы разберем, какие привычки или одежда могут моментально прибавить вам возраст.
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Толстые каблуки
Громоздкая обувь может утяжелить ваш образ и сделать его менее элегантным. Несмотря на то, что такие туфли часто удобны и долговечны, важно учитывать, как они влияют на общий внешний вид. Отличной альтернативой танкеткам на платформе могут стать туфли на тонком и невысоком каблуке. Они одновременно обеспечивают комфорт и придают образу легкость и изящество.
Одежда оверсайз
Несмотря на то, что такой стиль по-прежнему популярен среди молодежи, во взрослом возрасте с ним стоит быть особенно осторожным. Мешковатая одежда может не только добавить возраст, но и скрыть ваши достоинства. Отдавайте предпочтение вещам, которые подчеркивают силуэт, но не слишком обтягивают фигуру. Важно соблюдать баланс: не стоит выбирать обтягивающий верх и низ одновременно. Лучше сочетать облегающий низ с более свободным верхом, или наоборот. Экспериментируйте с разными фасонами, чтобы найти тот, который лучше всего подходит именно вашему типу фигуры.
Однотонные цвета
Мне 40+, и мой любимый цвет - оранжевый. Идеально сочетается с нейтрально-мятным, серым, чëрным и джинсовым.
С возрастом многие стремятся к привычной, нейтральной палитре в одежде — белой, черной, серой или бежевой. Хочется, чтобы вещи легко сочетались друг с другом и подходили на все случаи жизни. Однако это может сделать ваш образ слишком однообразным и скучным.
Яркие цвета действительно сложнее вписать в повседневную жизнь, но есть простое и удобное решение: добавить в образ один яркий элемент — шарф, брошь, ремень или аксессуар. Этот цветовой акцент не только оживит наряд, но и придаст ему индивидуальность, оставаясь при этом универсальным и легко сочетаемым с базовыми вещами.
Короткие штаны
Так ваши рекомендованные штаны все равно "подстреленные". Лучше уж, как слева, где изначально видно, что не с размером не угадали, а модель такая.
Мода меняется стремительно, и может показаться, что, следуя молодежным трендам, можно легко визуально сбросить пару лет. Однако не стоит торопиться. Важно учитывать особенности вашей фигуры и подбирать одежду, исходя именно из них. Например, высокие или короткие джинсы — не лучший выбор: они визуально искажают пропорции, могут значительно прибавить возраст и сделать вас ниже, даже если вы высокая. Помимо этого, при выборе джинсов обращайте внимание на то, как они сидят на вашей фигуре, а не только ориентируетесь на моду.
Что касается цвета и дизайна, лучше отдавать предпочтение однотонным темным моделям без потертостей и разрезов, такие джинсы добавят вашему образу элегантности.
Декольте
С возрастом зона шеи может стать проблемной, и многие женщины начинают избегать открытой одежды и декольте, отдавая предпочтение водолазкам и высоким воротникам. Однако стремление скрыть «недостатки» зачастую лишь привлекает к ним больше внимания.
Вместо этого стоит попробовать сместить акцент с шеи с помощью аксессуаров — например, эффектных серег или легких шарфов. И совсем не обязательно полностью отказаться от декольте. Напротив, смело выбирайте одежду с V-образным или круглым вырезом, а также откройте плечи — это подчеркнет ключицы и придаст образу легкость и изящество.
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Комментарии
Как только что шагнувшая за, побежала читать, что же ещё такое неожиданное коварно накинет мне годков.
Ну не, я ещё слишком молода для этого дерь(зачёркнуто), то есть этих модных советов 😆
Этим иишным теткам явно уже за полтос. А в нашем мире сейчас и в 60 лучше выглядят.