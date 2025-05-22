5 вещей, которые портят образ женщин после 40

С возрастом многие стремятся к привычной, нейтральной палитре в одежде — белой, черной, серой или бежевой. Хочется, чтобы вещи легко сочетались друг с другом и подходили на все случаи жизни. Однако это может сделать ваш образ слишком однообразным и скучным.

Яркие цвета действительно сложнее вписать в повседневную жизнь, но есть простое и удобное решение: добавить в образ один яркий элемент — шарф, брошь, ремень или аксессуар. Этот цветовой акцент не только оживит наряд, но и придаст ему индивидуальность, оставаясь при этом универсальным и легко сочетаемым с базовыми вещами.