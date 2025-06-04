А почему учителя к нищим записали? Учитель вполне может н.а квартиру заработать.
7 вещей, которые многие люди считают признаками бедности
Некоторые поведенческие мелочи могут сказать о нас больше, чем мы думаем. Особенно если речь идёт о привычках, которые формируются с детства — часто под влиянием ограниченных ресурсов и опыта жизни в бедной семье. Такие установки незаметно перекочёвывают во взрослую жизнь и продолжают влиять на мышление, отношение к деньгам и даже самооценку. Мы собрали несколько характерных привычек, которые, как под микроскопом, выдают человека, не имевшего в прошлом большого достатка.
Экономия не на том
Отказаться от такси, даже если руки отваливаются от пакетов — нормально. Ждать автобус на морозе — тоже. Потому что «тратить деньги на комфорт» кажется роскошью. Эти же люди не закажут еду на дом, даже если совсем устали. Лучше потратить час у плиты, чем 500 рублей на доставку. Хотя время, по той же логике, ресурс куда более невосполнимый.
- Была у меня когда-то девушка, которая не позволяла оставить даже крошку в ресторане. Меня это в какой-то момент начало раздражать: я поел, наелся, доедать не хочется, еду с собой брать некуда — можно просто оставить и уйти. А она настаивала: заберём, потом доедим. Оказалось, она выросла в большой семье — восемь детей, родители — учителя. Денег всегда было впритык, и еды порой не хватало. Им с детства вбили в голову: «еда — святое, не выбрасывать». © Steven Dillard / Quora
Мимика бедняка
Исследование социальных психологов показало: зачастую можно определить, относится ли человек к более обеспеченному или менее обеспеченному кругу, просто глядя на его нейтральное лицо — без эмоций и мимики. Всё дело в том, что наши мышцы запоминают — тревогу, напряжение, постоянную усталость, недовольство или наоборот — расслабленность, уверенность и внутренний комфорт. Со временем всё это становится частью черт.
Боязнь тратиться на себя
У меня каждый раз возникает чувство вины, конда покупаю что-то себе. Борюсь с этим (одежду вешать уже некуда, нужен новый шкаф!))
«Психологически бедные» люди часто испытывают чувство вины за любые покупки, сделанные исключительно для себя. Им сложно позволить себе даже мелочь вроде нового шарфа или крема. Истоки часто уходят в детство — если в семье всё было очень скромно, а родители могли стыдить за «лишние траты», то вырастая, человек начинает стыдить себя сам. Даже если он зарабатывает нормально, покупка «для себя» вызывает внутренний конфликт. Вместо радости — угрызения совести. Это особенно грустно, ведь забота о себе — не роскошь, а базовая потребность.
- Мой муж-исландец часто говорит, когда мы что-то покупаем: «Бери любое, только не самое дешёвое, пожалуйста». А я в такие моменты ловлю себя на чувстве вины. Вроде как, если купила что-то дороже или позволила себе уходовую «лишку» — сразу думаю, сколько на эти деньги можно было бы сделать хорошего. Помочь бездомным животным, перевести в благотворительный фонд, поддержать тех, кто живёт впритык... И с этим чувством я пока не знаю, как справиться. © Alina / ADME
Помешанность на логотипах и брендах
Часто люди с «бедным мышлением» выбирают не качество, а известную марку. Главное — чтобы лейбл был на весь свитер. А что ткань неприятная, быстро скатается, и после пары стирок вещь можно выбросить — уже не важно. Многие премиальные бренды давно поняли, как играть на этом: выпускают футболки попроще, но с громким логотипом. И они разлетаются как горячие пирожки. Парадоксально, но те, кто действительно разбирается в люксовых вещах, покупают наряды с умом — без броских надписей, но отличного качества, и носят их уверенно.
- Есть несколько вещей, которые помогают женщине выглядеть ухоженно и благородно, и бабушка с юности заставила меня зазубрить самую важную — осанка. Прямая спина, расправленные плечи, уверенный взгляд и плавная походка. Казалось бы, мелочь, но именно это, по её словам, больше всего и выдает в человеке класс. Как ты идёшь, как держишь себя — все это не купишь ни за какие деньги. © Ashley Riggs / Quora
Уж лучше синица в руках
Легко рисковать в молодости; когда нет ничего и когда ты имеешь хорошую такую подушку безопасности.
В остальных случаях - сто пятьсот тысяч раз взвесишь.
Многие люди, выросшие в условиях ограниченных возможностей, остерегаются больших перемен. Даже если работа не приносит удовлетворения, а доходов с трудом хватает на основные нужды, смена места порой кажется слишком рискованной. Возникают сомнения: «А вдруг не получится найти что-то лучше?» В результате человек может годами оставаться на том же месте, не развиваясь и не пробуя новое, просто потому что так кажется безопаснее. Часто за этим стоит обычный страх перед неизвестностью.
Неумение принимать подарки
с подарками прям в точку. Если со многими последствиями нищеты в детстве еще худо-бедно удается справляться - то с подарками пока что не получается...
Если кто-то из окружения начинает отнекиваться от подарка: «зачем ты потратился, не стоило», — это звоночек. Бедное мышление всегда про самообесценивание. Такие люди не верят, что могут быть просто достойны внимания. Или боятся, что потом придётся дарить в ответ, а возможности — нет.
Сделаю всё сам — даже если не умею
Есть такие люди, которые ставят розетки, которые не искрят, и чинят краны навсегда. Потому что их этому отцы научили. А вызванный с Авито "профессионал" ни за что обычно не отвечает.
Человек, свободный от внутреннего страха бедности, легко скажет: «Я не умею, вызову мастера». Он не будет чинить кран, который потом всё равно зальёт соседей. Или ставить розетку, от которой искрит. Лучше заплатить профессионалу один раз, чем переделывать или платить за последствия.
Если такие моменты в поведении вам знакомы — не спешите ругать себя. Возможно, это просто старые установки, от которых уже пора мягко, но решительно отказаться на пути к неминуемому богатству. Ну а вторым пунктом может стать ознакомление с нашей статьей про то, как можно неплохо подзаработать, почти при этом не меняя привычного уклада жизни.
Комментарии
Я считаю грехом выбрасывать еду. Потреблять надо разумно, покупать с умом
О, с едой это боль. В семье подруги принято доедать обязательно, а ещё докладывать, если тарелка пустая. А я ем очень быстро... Я уже наелась, а мне докладывают и докладываю Короче пытка едой.
П.С. у подруги из-за этой глупой привычки очень долго были проблемы с лишним весом.
Последнее - бред. Мы с мужем делали друзьям ремонт нна кухне. И сами впервые, и друзья. Сами клеили обои, красили их, сами собрали кухню, сами выпилили нужные отверстия (для плиты, раковины и т.д.).
Сэкономили кучу денег, отлично провели время в прекрасной компании... Ремонту уже несколько лет, каждый раз любуемся у них в гостях, а они нас каждый раз горячо благодарят.
Когда-то так же решила испечь торт, муж решил починить чайник (условно). С тех пор преуспели в этом. Я окончила кулинарный с красным дипломом, муж получает второе образование - электрическое, сменил малооплачиваемую работу медика нна техническую специальность))
Если использовать мозг (и интернет 😅) и уверенно пользоваться обеими руками, растущими из нужного места, то проще сделать самим. Так ты точно будешь уверен в своей работе и не переплатишь. Не в попытке сэкономить даже. Просто нна эти деньги можно радовать СЕБЯ, а не отдавать их другому человеку))
Одно дело, если совсем некогда или устал, а другое - если просто лень. Лень шевелиться, лень напрягать мозг... Это печально)