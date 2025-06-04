7 вещей, которые многие люди считают признаками бедности

Последнее - бред. Мы с мужем делали друзьям ремонт нна кухне. И сами впервые, и друзья. Сами клеили обои, красили их, сами собрали кухню, сами выпилили нужные отверстия (для плиты, раковины и т.д.).

Сэкономили кучу денег, отлично провели время в прекрасной компании... Ремонту уже несколько лет, каждый раз любуемся у них в гостях, а они нас каждый раз горячо благодарят.

Когда-то так же решила испечь торт, муж решил починить чайник (условно). С тех пор преуспели в этом. Я окончила кулинарный с красным дипломом, муж получает второе образование - электрическое, сменил малооплачиваемую работу медика нна техническую специальность))

Если использовать мозг (и интернет 😅) и уверенно пользоваться обеими руками, растущими из нужного места, то проще сделать самим. Так ты точно будешь уверен в своей работе и не переплатишь. Не в попытке сэкономить даже. Просто нна эти деньги можно радовать СЕБЯ, а не отдавать их другому человеку))

Одно дело, если совсем некогда или устал, а другое - если просто лень. Лень шевелиться, лень напрягать мозг... Это печально)