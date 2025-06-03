Да ладно, видали мы, в чем простые француженки ходят. Реально бог знает во что одеты, все какое-то мятое, линялое, застиранное. Нет, само собой, там очень много действительно богатых, интеллигентных, образованных людей, но ан масс...
5 вещей, которые француженки носят в зрелом возрасте и выглядят волшебно
Француженки славятся своим чувством стиля по всему миру. В любом возрасте они всегда выглядят великолепно. Совершенно несложно во Франции влюбиться даже в очень пожилую женщину — настолько она может быть элегантна и изящна. Нам часто рассказывают о принципах стиля француженок, но что конкретно они носят? Джинсы и майки? Костюмы дни напролет?
В этой статье давайте остановимся на нескольких конкретных предметах гардероба француженок элегантного возраста, которые могут преобразить любую женщину.
Сандалии с ремешками
На первой картинке — удобные трендовые шлепанцы, но их сложно назвать элегантными. Француженки не гонятся за трендами, но точно знают, что нет более элегантной обуви, чем сандалии с ремешками. Они отлично смотрятся во все времена. Для повседневной жизни француженка в зрелом возрасте выберет низкий каблук или плоскую подошву, а для особых случаев подойдут тонкие «рюмки» или устойчивые широкие каблуки.
Ботильоны
Спортивный стиль обуви сложно назвать элегантным, если только это не качественные брендовые кеды. В дождливую и прохладную погоду взрослые женщины во Франции предпочитают носить ботильоны. Эти короткие ботинки до щиколотки также могут быть на широком высоком или низком каблуке. Глядя на этих прекрасных женщин, легко подумать, что такая обувь просто необходима для городской жизни.
Твидовые пиджаки
Сейчас слетит пинжак.
Хе-хе, авангардный образ это потертые джинсы и твидовый жакет, так и запишем
Возможно, одним из самых узнаваемых предметов французской моды является твидовый пиджак. Француженки любят их за универсальность и классический стиль. Их можно носить как часть праздничного образа, так и в обычной жизни, что делает их подходящими для разных случаев. Независимо от того, сочетаете ли вы их с потертыми джинсами для создания авангардного образа или с классическим черным платьем, твидовые пиджаки могут стать основой гардероба.
Широкие пиджаки
Француженки в зрелом возрасте, включают в свой гардероб свободные пиджаки в качестве основных предметов одежды. Этот стиль способствует созданию шикарного, непринужденного и практичного образа, характерного для французской моды. В частности, свободные блейзеры, входят в список обязательных предметов верхней одежды среди взрослых француженок.
Правильные аксессуары
Женщины во Франции стараются не носить много украшений в зрелом возрасте, и они никогда не наденут кричащую, массивную бижутерию. Француженка предпочтет минималистичный изящный браслет, нитку жемчуга или аккуратные сережки. Часто можно увидеть женщину во всем черном, но на шее у нее будет яркий шарф — таким образом сохраняется баланс между простотой и яркостью образа. Вместо шарфа акцентом в образе может стать яркая обувь или пиджак с узорами.
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