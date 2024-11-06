11 лайфхаков, которые помогут подчеркнуть красоту зрелых женщин

У красоты нет возраста. Быть яркой, стильной и волнующей можно и в 20 лет, и в 50. И женщины по всеми миру доказывают это своим примером. Вот мы и решили узнать, какими лайфхаками и секретами можно пользоваться, чтобы сиять еще больше в зрелом возрасте. Мы нашли несколько рекомендаций от стилистов и визажистов.

Используйте вместо черной подводки коричневую

Черная подводка для глаз — это, конечно, классика. Но у нее есть подводные камни. Она подчеркивает темные круги под глазами и визуально делает глаза меньше. К тому же считается, что все, что имеет холодный оттенок, добавляет возраст. Это касается и цвета волос, например. Так что лучше заменить черный карандаш на коричневый, ведь теплые оттенки делают глаза ярче. Так как кожа вокруг глаз со временем становится тоньше, стоит выбирать кремовые карандаши, которые хорошо скользят и растушевываются. Здорово, если в их составе будут увлажняющие компоненты, например, масло ши или масло какао.

Купите качественную сумку

Сумка — мощнейший аксессуар. Будучи правильно подобранной, она способна стать вишенкой на торте вашего образа или окончательно его испортить. Стилисты уверены, что женщина с качественной сумкой всегда обращает на себя внимание. Зрелым женщинам рекомендуют избегать трендов-однодневок. К примеру, модная когда-то пластиковая сумочка кислотного цвета вряд ли придаст элегантности, а вот классическая кожаная сумка тоут — еще как. Также лучше отказаться от огромных бесформенных изделий, которые визуально искажают пропорции фигуры и придают неряшливости образу. Да и искать в них что-то одно мучение. Инвестировать стоит в хорошо пошитые классические аксессуары среднего размера и нейтрального цвета без броских деталей в виде бахромы или аппликаций.

Оформите брови

Одним из олицетворений молодости являются густые брови. Так что есть мнение, что тонкие и едва заметные брови накидывают лет, и лучше сделать их чуть шире и заметнее. С возрастом в первую очередь исчезают волоски с хвостиков бровей, поэтому стоит удлинять их мягкой прорисовкой. Новичкам можно начать с пудры для бровей, выбирая нейтральный оттенок, а не теплый или золотистый: на многих они выглядят слишком искусственными и красными. Также можно воспользоваться техникой корейских женщин, которые выбирают более мягкую форму бровей или просто оставляют их прямыми. Считается, что естественная форма бровей ассоциируется с молодостью, и здорово, если она останется такой и в зрелом возрасте.

Следите за губами

С возрастом кожа становится более тонкой и сухой, поэтому лучше пользоваться косметикой, в составе которой есть увлажняющие компоненты. Особенно это касается помад: многие из них, чаще всего матовые, дают эффект сухих губ. Выбирая помаду, обязательно убедитесь, что она увлажняет. Хорошо, если в ее составе будет гиалуроновая кислота. Но это еще не все. Со временем губы становятся тоньше, а морщинки рядом с ними — более заметными. И, допустим, в 50 лет им нужен совершенно новый уход, нежели в 20. Стоит регулярно отшелушивать губы нежным скрабом, использовать бальзам для губ. И лучше забыть про прорисовку контура карандашом: он может привлечь внимание к морщинкам рядом. Лучше воспользоваться кремовой помадой естественного цвета, заполняя ей все пространство губ. Также придать объем поможет такой трюк: нанесите немного помады более светлого цвета в центр верхней и нижней губы.

На фото макияж губ с использованием карандаша и без него. Женщина изменила всего одну деталь, а какая разница!

Подготавливайте кожу к макияжу

Обязательно увлажняйте кожу перед нанесением тонального крема. Профессионалы говорят, что в макияже для зрелых женщин на первом месте стоит именно увлажнение. Стоит избегать любых продуктов, которые могут растрескаться на коже. Визажисты замечают, что чем лучше подготовлена кожа, тем меньше макияжа нужно в итоге. Можно начать с тканевой маски, сыворотки, добавить крем или даже маску, которую не нужно смывать: это придаст здоровое сияние коже. И есть еще классный лайфхак: попробуйте нанести капельку увлажняющего крема поверх тональной основы. Это создаст эффект отдохнувшего лица, ваша кожа будет сиять и без хайлайтеров.

Используйте румяна и тени правильно

Визажисты уверены, что кремовые румяна просто созданы для зрелой кожи. Они воздают небольшой влажный блеск, из-за которого она выглядит более молодой. Наносить их советуют кончиками пальцев, а затем растушевывать спонжем или кистью. Также важно знать, куда добавлять румяна. Наносить их стоит на «яблочки» щек, и ни в коем случае не сбоку и тем более не использовать в качестве контуринга — это мгновенно визуально сделает вас старше. Стилисты считают, что небольшой блеск способен придать коже сияние и свежесть. Поэтому не стоит бояться теней с шиммером или хайлайтера, чтобы «оживить» лицо. Тени со светоотражающими блестками делают глаза ярче. Вы можете нанести буквально капельку этого продукта в центр век и наслаждаться тем, насколько эффектно это смотрится. Хайлайтер же стоит наносить на самые высокие части скул.

Не бойтесь цвета

Пока одни уверены в том, что зрелым дамам стоит забыть о ярких цветах в своем гардеробе, другие считают, что их как раз стоит привнести. Смелые оттенки и принты могут добавить индивидуальности и выразительности образу. Если вы хотите носить что-то яркое рядом с лицом, здорово знать, какие именно тона наиболее выигрышно подчеркивают ваши черты и оживляют цвет лица. Для этого нужно определить, какой тип имеет ваша кожа: холодный или теплый. Проверьте цвет вен на руке. У людей с холодным подтоном кожи вены, как правило, синие, а у людей с теплым — зеленые. Дамам с холодным типом лучше присмотреться к смелым синим оттенкам, ледяному голубому и розовому, лавандовому или рубиновому. Теплому типу больше идут насыщенные осенние тона: персиковый, коралловый, оранжевый, золотой и яркие красные.

Избегайте бесформенных юбок

Если вы ищете стильную юбку для всех случаев жизни, присмотритесь к элегантным, подчеркивающим фигуру вариантам. И лучше избегайте всего бесформенного, пошитого из грубых, рыхлых тканей типа твида и кримплена. Чтобы выбрать наиболее удачную юбку, определите свой тип фигуры. Дамам с фигурой типа груша или песочные часы рекомендуют носить юбку-карандаш длиной до колена или чуть ниже. Женщинам, чья фигура относится к типу яблоко, лучше присмотреться к юбкам с завышенной талией или к тем, что имеют А-силуэт. Дамам с животиком можно надеть юбку с запахом. И да, если вы гордитесь своими ногами, вы смело можете носить мини.

Откажитесь от флисовых толстовок

Да, флисовая одежда очень удобна. Но считается, что она определенно накидывает лет своим владельцам. Вместо нее лучше выбрать свободный удлиненный кардиган. Он универсален, и в нем запросто можно сходить и на торжественное мероприятие, и на обычную прогулку. Дамам с фигурой типа песочные часы рекомендуют носить удлиненные варианты с поясом. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте укороченные кардиганы. Они также придают женственности и ретрошика. Для создания расслабленного образа стоит присмотреться к oversize вариантам. Ну а длинные теплые кардиганы можно носить вместо пальто в периоды межсезонья. Но избегайте вариантов с капюшонами и большими пуговицами: они чаще всего выглядят несерьезно и несколько по-детски.

Откажитесь от мешковатой одежды

Ирина Александровна 30 минут назад Урвала (привет авторам AdMe!) шикарный свитер оверсайз из шерсти ламы, надела под него узенькие джинсы. При моем росте выглядело это достаточно комично, ибо получилось несоразмерно: объемный верх-яблочко и тонкие стебельки ноги. А вариант с брюками карго смотрится отлично. Это я к чему. Читать подобные советы, конечно, можно. Но ориентироваться все-таки надо ннна свой вкус и особенности фигуры. - - Ответить

Трендовые образы, созданные на основе свободной одежды, безусловно, порой выглядят классно и соблазняют одеться так же. Многие еще уверены в том, что под такой одеждой можно скрыть все, что не нравится, но на деле все оказывается совершенно наоборот. Считается, что в зрелом возрасте лучше воздержаться от мешковатой одежды. Правда, есть одно исключение. Вы можете носить oversize, но в балансе. То есть если вы выбираете свободный свитер, сбалансируйте его узкими брюками. А если хотите нарядиться в широкие штаны, выберите облегающий верх.

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