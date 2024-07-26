Фигасе, оказывается, существуют люди, которые восхищаются Ольгой Бузовой )
Как выглядят вблизи 16 звезд, которыми мы искренне восхищаемся
Кажется, что звезды экранов — это богини, которые всегда выглядят идеально. Еще бы, ведь для выхода в свет их собирает целая толпа стилистов с визажистами. Однако порой за косметикой все равно проглядывают морщинки и прочие «неидельности», с которыми звезды кажутся только милее.
Ольга Бузова
Ирина Безрукова
Надежда Бабкина
Анна Семенович
Ну вот, конечно, умеет подчеркнуть свои особенности, что иногда стыдно смотреть. Неужели не видит себя со стороны.? Вроде симпатичная хохотушка, но наряды и макияж совсем не ее
Яна Рудковская
Почему у нее всегда и поза, и выражение лица в стиле «Ой, я тут постою в сторонке, можно? Вы меня, пожалуйста, не бейте, а ещё я, похоже по-маленькому сходила…»
Анастасия Волочкова
В какой момент и из-за чего милая девочка стала фриковатой дамой полусвета - полубалериной
Виктория Боня
Алика Смехова
Елена Подкаминская
Эвелина Хромченко
Анна Снаткина
Катя Лель
Любовь Успенская
Анна Михалкова
Алиса Гребенщикова
Марина Зудина
А вот еще несколько доказательств того, что знаменитости — вполне себе живые люди:
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В общем, большая часть выглядит, как мы их видим.
Ракурс и желание фотографа поймать чернуху