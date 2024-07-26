Как выглядят вблизи 16 звезд, которыми мы искренне восхищаемся

Кажется, что звезды экранов — это богини, которые всегда выглядят идеально. Еще бы, ведь для выхода в свет их собирает целая толпа стилистов с визажистами. Однако порой за косметикой все равно проглядывают морщинки и прочие «неидельности», с которыми звезды кажутся только милее.