Как выглядят вблизи 16 звезд, которыми мы искренне восхищаемся

Знаменитости
25 минут назад

Кажется, что звезды экранов — это богини, которые всегда выглядят идеально. Еще бы, ведь для выхода в свет их собирает целая толпа стилистов с визажистами. Однако порой за косметикой все равно проглядывают морщинки и прочие «неидельности», с которыми звезды кажутся только милее.

Ольга Бузова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
Meritneith
1 день назад

Фигасе, оказывается, существуют люди, которые восхищаются Ольгой Бузовой )

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Ирина Безрукова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Надежда Бабкина

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Лана
1 день назад

Ну вот, конечно, умеет подчеркнуть свои особенности, что иногда стыдно смотреть. Неужели не видит себя со стороны.? Вроде симпатичная хохотушка, но наряды и макияж совсем не ее

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Яна Рудковская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News
Polka_Dot
4 минуты назад

Почему у нее всегда и поза, и выражение лица в стиле «Ой, я тут постою в сторонке, можно? Вы меня, пожалуйста, не бейте, а ещё я, похоже по-маленькому сходила…»

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Анастасия Волочкова

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
Лана
1 день назад

В какой момент и из-за чего милая девочка стала фриковатой дамой полусвета - полубалериной

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Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Reynaud Julien / APS-Media / ABACA / Abaca / East News

Алика Смехова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Елена Подкаминская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Эвелина Хромченко

Tarakanov Vadim / East News, Lomohov Anatoly / East News

Анна Снаткина

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Катя Лель

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Любовь Успенская

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Анна Михалкова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Kashaev Pavel / East News

Алиса Гребенщикова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Meritneith
1 день назад

Не красавица, конечно, но в целом приятное впечатление производит

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Марина Зудина

Kashaev Pavel / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

А вот еще несколько доказательств того, что знаменитости — вполне себе живые люди:

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Комментарии

Уведомления
Лана
1 день назад

В общем, большая часть выглядит, как мы их видим.
Ракурс и желание фотографа поймать чернуху

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