20 наглядных сравнений, которые показывают, как круто изменилась наша жизнь

Кажется, прошло всего ничего, а уже трудно представить, как жили люди без смартфонов, интернета и мемов про котиков. То, что полвека назад было нормой, сейчас вызывает удивление, улыбку, а иногда и недоумение. Отношения, быт, даже взгляды на жизнь — все стало иным. Мы нарисовали комиксы о том, как все изменилось, не для того чтобы спорить, где лучше, а чтобы чуть приподнять бровь, улыбнуться и сказать себе: «Вот ведь как оно бывает».

Татуировки давно уже стали способом самовыражения, временами граничащим с искусством

Маруся 1 час назад девушка очень красивая на рисунке справ аи татуха огонь! - - Ответить

Для того, чтобы зарабатывать деньги, теперь не обязательно даже выходить из дома, ведь многие вещи можно делать удаленно. И в этом есть своя прелесть

Изменилось отношение к красоте. К природным данным теперь можно добавить и достижения современной косметологии, если очень хочется

Маруся 1 час назад красотка слева намного красивее... Эти утиные губы когда-нибудь выйдут из моды?... - - Ответить

Доказать свою точку зрения во многих вопросах стало легче — благодаря тому, что под рукой всегда есть фотоаппарат и видеокамера в телефоне

А помните, как раньше собирались по вечерам всей семьей? Смотрели телевизор или просто общались. Сегодня чаще всего каждый в семье занят своим делом

Раньше знакомство с родителями было важным этапом в отношениях, к которому готовились, а сегодня мама и папа могут увидеть ухажера уже утром и в пижаме

Для того, чтобы купить обновки, больше не надо ехать на рынок и переодеваться за шторкой — можно заказать все на маркетплейсах хоть домой, хоть в пункт выдачи

Передача опыта теперь идет не только от бабушек к внукам, но и наоборот. Ведь даже малыши сегодня разбираются в гаджетах круче многих взрослых

Безопасность сейчас на первом месте. Если раньше дети могли весь день играть без присмотра, то теперь родители следят за ними с помощью самых современных технологий

Раньше дружба между парнем и девушкой была чем-то очень личным, тем, что вызывает смущение. Современные девушки легко завязывают отношения и не стыдятся этого

Одно из лучших изобретений современности — доставка. Экономит кучу времени и сил, особенно, когда нужно много всего и сразу

И связь с близкими, которые далеко, стала гораздо проще. Если раньше вестей приходилось ждать неделями, то сейчас можно просто позвонить и увидеть любимых

Вести хозяйство с посудомойками, роботами-пылесосами и всякими пароварками стало реально легче. Но самые вкусные котлетки все равно мамины

Natalya Doronina 19 часов назад Аааа, отрезанные пальцы держат пылесос ! Помню такой рассказ в антологии фантастики, там это были пальцы писателя, он мог питаться жизненной силой тетки-неудачницы, и писал гениальные романы, а она их продавала за свои и мучилась, потому что боялась этих пальцев. - - Ответить

Теперь вообще можно лишний раз не выходить на улицу. Даже новинки кино проще посмотреть дома, на удобном диване

Раньше к 25 годам многие молодые люди уже были родителями, несли ответственность за семью, а теперь в этом возрасте не все решаются даже котика завести

Вот и расставаться люди стали иначе. Раньше под конец любви рвали фотки и письма, сегодня — удаляют из друзей и блокируют в соцсетях

Кстати, про технологии. Раньше пленку на всякую ерунду не тратили и делали фото пару раз в год. Сегодня можно в день делать сотни снимков

Свидания нынче не всегда предполагают живое общение. Порой молодежь так повернута на гаджетах, что даже сидя за одним столиком, люди могут переписываться

Изменилось и отношение к женщине, которая родила вне брака. Раньше таких дам многие осуждали, а сегодня личная жизнь — личное дело каждого

И только в жизни котиков ничего не меняется...