20+ человек, чья жизнь разделилась на «до» и «после», когда они встретили хвостатого друга

Появление питомца — это не просто радость, но и зачастую поворотный момент в жизни человека. Благодаря нашим любимым хвостатым мы учимся любить, принимать близких такими, какие они есть, закреплять технику и лучше прятать ценные вещи. Жизнь однозначно меняется, если в доме появляется пушистый комок, и наша статья — яркое тому подтверждение.

«Семь лет назад я даже не была кошатницей. А потом меня обнял серый пушистый комочек — и понеслось...»

Каждый человек — кошатник, просто некоторые еще не встретили своего кота. © OldSpiceOdorBlock / Reddit

«Начали жить с парнем. Он мечтал о собаке, завел. Мы старались воспитывать щенка, но погрызенные вещи или лужи на полу в процессе взросления никто не отменял»

«Это все копилось. Прогулки, воспитание, кормежка — все перекладывалось на меня. А потом пошли разговоры о том, что он эту собаку ненавидит. Из-за каких-то погрызенных копеечных тапочек парень просто вышел из себя... В общем, поздравьте, меня! Теперь у меня есть ротвейлер подмышкой и фраза за спиной: „Ты променяла меня на собаку!“»

«Мой папа и кошка, которая сразу ему не понравилась»

Держу пари, это он купил ей этот милый ошейник! Ха-ха! © Zeptier / Reddit

«Ребенок мечтал о чихуа, я был против. Он обещал гулять, убирать за ним, ухаживать. Завели. Так у нас появился Макс. Но ребенку быстро надоело с ним гулять»

«Угадайте теперь, кто берет с собой чихуана всегда и везде, во все поездки и путешествия? Кто теперь мирится с тем, что вся машина в шерсти? Кто терпит наглые вторжения под одеяло, когда под утро становится прохладно? От кого не отходит этот пес даже в самых тяжелых и неуютных условиях при любых занятиях? Ну вы, наверно, уже поняли. Конечно именно тот, кто был больше всех против, когда решался вопрос о том, чтобы „завести собачку“! Приходится любить».

«Забрала котенка из ветклиники, в которой работала. Со съемной квартиры меня из-за него выперли. Вернулась в родной город в дом к родителям, зато с котом»

«Мы с женой 2 дня назад взяли щенка. Он свил гнездо, пока я сидел в туалете»

Ха, теперь это часть твоей жизни, поздравляю! © SubstantialDog9170 / Reddit

«Пришла домой, увидела перевернутую стиральную машину и этих виноватых девушек»

«Котинька уснула, а я уже час не двигаюсь»

«10 лет нашей дружбы пролетели незаметно...»

«Мой кот даже разрешил мне жить после такого. Но это не точно»

«Я нарисовал свою немецкую овчарку, потому что я ее очень люблю!»

«Мы спасли котенка. Вот с каким восхищением он смотрит на мою жену»

«Я вернулся домой после долгих выходных и проснулся от того, что эти двое пялились на меня в 7 утра»

«Мне хватило наглости уехать из города на 4 дня. С тех пор как я вернулась, кот от меня не отлипает»

«У моего будущего мужа и моей собаки любовь с первого взгляда»

«Мой кот настаивает, чтобы я держал его лапу, пока он спит у меня на коленях. Ни разу он меня не поцарапал. Это очень доверительные отношения»

«Этот кот прожил в приюте дольше всех. Когда мы привезли его домой, он спрятался. Вот котейка год спустя»

«Мой отец взял из приюта собаку, которую трижды брали и возвращали обратно. Они вместе уже 4 месяца. Думаю, на этот раз она нашла свой дом навсегда»

«Мы с мужем решили сделать его маме „подарок“ — кота. Ну, чтобы ей не скучно было. Нашли котенка на улице, заморыша, отвезли свекрови, она его выходила»

«С тех пор прошло почти 5 лет. Свекровь у нас теперь Кузькина мать, ибо котика она нарекла Кузьмой. Она души в нем не чает. Говорит: „Я выходила его, а теперь он „выхаживает“ меня: ложится мне на больное место — и все проходит. Даже давление нормализуется. Вы мне подарили лечебного кота!“ Ну, лечебного так лечебного. Главное, что всем теперь хорошо».

«Мне 57, и я только что завел свою первую собаку. Я в нее уже влюблен!»

«Сначала он не хотел таксу в доме, а теперь спит с ней на полу»

«Мой муж всегда говорил, что он не кошатник, пока не появился этот кот. Они обожают обниматься»

«Для тех, кто хочет себе хаски⁠⁠: вот такое действие будет вас ожидать стабильно от 1 раза в неделю»

Так вот кого нужно вместо овец держать... © Unknown author / Pikabu

«Постелила новое покрывало...»

«Завел лысого котенка, и этот снимок с ним изменил мою жизнь. Я выложил фото в сеть, и тут же получил сообщение от прекрасной девушки. И вот мы встречаемся»

«Увидел в Японии надпись: „Здесь живет кошка“, но тут все и без слов ясно»

Ха, эта надпись звучит как оправдание! © CaptnBanana / Reddit

«Я развелась, потеряла работу и жилье... А потом удочерила эту малышку, и она изменила весь мой мир к лучшему. Она — мое спасение!»