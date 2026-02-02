Запах рыбы может и выветривается в форточку, но еще, если есть регулярно, въедается в окружающую бумагу...
15 историй о буднях бухгалтерии, где каждый день — как новый эпизод комедии
Принято считать, что будни бухгалтерии — это сплошные цифры, бесконечные отчеты и монотонный стук клавиш. Но это далеко не так. Сотрудники финансовых отделов запираются в архиве вовсе не ради работы, а чтобы тайно поедать копченую скумбрию, а директора лично выключают компьютеры ради экономии электричества. В общем, скучать повелителям дебета и кредита на работе точно не приходится.
- Наша главбух и бухгалтер каждый день в 14.00 закрываются в архиве. Выходят оттуда довольные, раскрасневшиеся. Все хихикают. Тут наш шеф не выдержал. Стучит в дверь архива. Открывают наши «любовники», опустив глаза. А на столе среди папок разложена огромная копченая скумбрия и вареная картошка. Оказалось, они оба сели на диету. Дома как-то держатся, а вот на работе срываются. Вот они и прятались в архиве, чтобы вкусно пообедать без свидетелей, а запах рыбы выветривали в открытую форточку.
- У нашего главбуха день рождения. Решили подарить кофемашину. Одна коллега толкает речь. Говорит, мол, вы много времени проводите на работе, поэтому разрешите вручить этот подарок! Главбух поднимает глаза к небу и говорит: «Хоть бы не раскладушка!» © Палата № 6 / VK
- К нам в бухгалтерию пришла племянница гендира. Без опыта, но гонору выше крыши. На ее косяки глаза закрывали. Тут гендир явился на собрание, его протеже показывает презентацию. Смотрю на слайд и как заржу! Все на меня уставились, а я дерзко так пальцем в экран тыкаю: «Конец третьего абзаца. Простите, что не сдержалась, — возможно, у меня странное чувство юмора». И вот люди ищут нужный кусок текста, находят, а там прекрасное: «Хочешь, я сделаю выводы более реалистичными и с использованием профессиональной терминологии, как будто это действительно аналитика отдела, и оформлю их в виде PDF-файла?»
- К нам прибежали из бухгалтерии. Говорят, что пока ходили на перерыв, компьютеры сами выключились, все данные утратились. А там отчетность, все дела. Говорят, а сами чуть ли не плачут. Сказали им, что, наверное, скачок напряжения, хотя скачков-то и не было.
А вчера ситуация повторилась, ближе к вечеру еще раз. Снова все данные полетели. В общем, выяснилось, что это директор ходит по кабинетам и выключает компьютеры сотрудников, которые отлучились. Так он их приучает к экономии электроэнергии. © Cool story / VK
- Я — главбух. Тут появилась троюродная сестра мамы с просьбой пристроить ее дочку к себе в помощники. Назначила собеседование. Это был провал! Я ее не взяла, потому что она не знала самых элементарных вещей. Потом я офигела, ведь вся родня ополчилась на меня из-за того, что отказала родственнице. © Подслушано / Ideer
- Есть у нас бухгалтер, ей 70 лет. Пришла она в фирму с директором, поэтому еще работает, как может. Тут директор улетел в командировку, она расслабилась и после обеда прилегла поспать в его кабинете на диване. Выходит минут через 40 и говорит:
— Сплю и слышу, как будто меня кто-то зовет: «Вера, Вера!» Я и проснулась.
Главбух тут же реагирует:
— Это ваша совесть была. © Убойные Истории / VK
- Дело было в одной конторе, которая торгует канцтоварами и прочей чепухой, вплоть до сейфов и кондиционеров. В общем, звонит главный бухгалтер (женщина) этой конторы в какую-то региональную бухгалтерию другой бухгалтерше, но трубку поднимает мужчина.
— Алло.
— Здравствуйте! Мне нужна Любовь.
После паузы мужчина ответил:
— Боюсь, я не смогу вам помочь. © Cool story / VK
- Год тащила сложный участок, закрывала авралы, оставалась после работы. Но повышение дали девочке, которая на работе по большей части чаи гоняла да сплетничала. Основание — «Ольга более коммуникабельная и лучше работает в команде». Я молча передала ей дела и ушла в отпуск. А через неделю мне стали звонить с работы, мол, у Олечки никак не получается сделать важный отчет, спасай. Я ответила, что Оля теперь моя начальница, следовательно, в работе она более компетентна, чем я. Слово за слово, должность отдали мне, еще и премию нехилую накинули.
- Сижу в бухгалтерии, звонит служебный телефон. Поднимаю трубку:
— Алло, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как зовут вашего главного бухгалтера и продиктуйте его номер телефона. Отвечаю, что зовут Елена Анатольевна, а телефон этот же.
— Спасибо.
Положили трубку. Через 10 сек звонок:
— Алло, здравствуйте! А можно Елену Анатольевну? © Убойные Истории / VK
- В нашу бухгалтерию пришла новенькая — тихая, незаметная. Шеф в пример ее ставил, мол, поучились бы у Наташеньки, как работать. Через месяц он Наташеньку повысил. А я 3 года на это место метила! Глянула ее отчеты и обалдела: эта тихоня просто из интернета примеры отчетов для разных бизнесов брала, а шеф, видимо, только первые странички смотрел, где хотя бы сфера деятельности подходила. Цифры реально красивые, все сходится идеально, но это примеры! Я не выдержала, шефу все вывалила, он языком поцокал, мол, почему вы сразу не заметили и мне не сказали, если все настолько плохо, вы же более опытный сотрудник. В итоге мне поручено вот те ее отчеты переделать, а Наташе назначен испытательный — посмотрим, что будет.
- Звонок из бухгалтерии:
— У меня калькулятор неправильно считает!
К тому, что Excel «неправильно считает», я уже привык, а вот калькулятор-то в компьютере вроде адекватный. Далее диалог продолжился:
— Как? Какой?
Курсор моей мышки замирает в полете к ярлыку программы удаленного доступа.
— На столе который!
Хм. Что ж, в такой калькулятор удаленно зайти еще никто не смог.
— Сейчас подойду.
Пошел, попутно думая, что вообще там могло произойти. Захожу:
— Смотри! Умножаю цифру на 1,5 — получаю столько-то. Умножаю ту же цифру на 1,10 — получаю намного меньше!
Хорошо, что мою зарплату считает другой бухгалтер. © Cool story / VK
- Работаю бухгалтером в жилконторе. Чаще всего на прием приходят бабульки. Недавно пришла одна. Эта ветхая старушонка легким движением руки выломала мне замок в двери кабинета с частью косяка. А потом всплеснула руками и выдала: «Ой, а я и не заметила, что вы через окошко принимаете». © Подслушано / Ideer
- К нам взяли «звездного» бухгалтера с опытом 20 лет. Заносчивый такой дядька, в первый же день учил всех жизни. А потом отвел меня в сторонку и попросил как-нибудь за чашкой кофе «показать, где тут у вас НДС считается». Подкатить так решил под предлогом работы. Что ж, на ближайшей летучке я самым радостным тоном объявила: «Коллеги, попрошу проявить понимание — нам нужно уделить 20-30 минут, чтобы показать Олегу Сергеевичу, как считать НДС». Он сидел красный как рак, а девочки из бухгалтерии, которые были в курсе происходящего, еле сдерживая смех, объясняли ему на пальцах элементарные вещи из бухучета. Чувствую, весело нам с ним будет работать.
- Начальство зажало нам, бухгалтерам, корпоратив на Новый год. Решили устроить себе праздник в офисе сами. Накрыли на стол, салатики, все дела. Видим, подъехала машина нашего главбуха. Мы все убрали. Она зашла, посмотрела на нас и выдала: «Так и знала! Не умеете вы ловить момент. Ну ладно, вот вам, мои дурехи, празднуйте!» И заносит в кабинет коробку с закусками и напитками. Таких удивленных и счастливых выражений лиц я еще никогда не видела. © Подслушано / Ideer
- Заметили странное за бухгалтером Ирой и главбухом Сергеем. Люди они семейные, но каждый день в 13:00 исчезали. Сергей шел в подсобку, а Ира — следом за ним, озираясь по сторонам. Поползли сплетни. Тут наш шеф резко открыл дверь подсобки, а там картина маслом: Ира и Сергей сидят на ящиках с инструментами, между ними стоит планшет, а на экране идет какая-то турецкая мелодрама. Ира, вытирая слезы, выдала: «Иван Александрович, не увольняйте! Дома дети и муж телевизор оккупировали, а тут самая развязка сериала, мы с Сергеем вторую неделю досмотреть не можем!»
Эти истории лишний раз доказывают, что даже в самой серьезной и ответственной работе всегда найдется место юмору и неожиданным поворотам. Ведь за строгими очками и кипами важных бумаг скрываются обычные люди, которые умеют посмеяться над собой и разрядить обстановку в самый напряженный момент.
А какие курьезные случаи происходили на вашей работе, о которых коллеги вспоминают со смехом до сих пор?