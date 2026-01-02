20 забавных ослышек, которые стали причиной немаленького такого конфуза

Я в одной греческой рекламе постоянно слышу сначала неправильно, потом исправляю в уме, но в следующий раз - все равно сначала слышу неправильно. Там говорят "Прежде всего - друзья" (слово "друзья" будет "фИли", а я слышу "фИге", что значит - "уйди"). Получается - "Прежде всего - уйди". Перевожу в уме, возмущаюсь, что меня гонят, потом до меня доходит, что там другое слово, стараюсь запомнить, но все равно как слышу снова - сначала неправильно. Может, они этого и хотели, рекламщики?