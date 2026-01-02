20 забавных ослышек, которые стали причиной немаленького такого конфуза
Иногда одно неверно услышанное слово способно создать конфуз на всю жизнь. Мы собрали истории, в которых слух подвел и ситуация вышла из-под контроля — но именно поэтому теперь нам есть что вспоминать и над чем смеяться. Ведь ослышки бывают у всех, это дело житейское!
- Работаю в студии звукозаписи. Влетает женщина и требует: «Мне нужен Локшевоз. У сына ДР, он кайфует от этой песни». Долго перебираем варианты, что же это могло быть. На следующий день ставлю музыку, колонки гремят, и тут врывается эта женщина с криком: — «Вот! Локшевоз!» Песня называлась «All That She Wants»... © mukhitrustemov
- В детстве я искренне не понимала, почему взрослых начинало пробивать на гомерический смех, стоило мне запеть вслух одну песенку... Просто представьте, стою я такая важная и пою уверенно следующие строки:
«Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Разденься и жди». © irinali3287
- Однажды мы с дочкой разбирали текст из учебника по английскому, и она попросила помочь с непонятным местом. Я спокойно перевожу: «...пятьдесят счастливчиков приедут на этот праздник». И тут вижу — у ребенка глаза округляются: «Какие пятьдесят шесть лифчиков?!» © Томми / ADME
- Я в детстве долго была уверена, что «не сыпь мне Сольдорадо» — это отсылка к какой-то загадочной стране, вроде Эльдорадо, и не могла понять только одного: почему его вообще сыпят, что за альтернативная география? © zhanym.soul
- В детстве часто ездили к родне на автобусе. По пути была остановка в городке Бегомль, короткая, на 5 минут. Будучи малышом, я слышал объявление водителя «Бегомль, стоим 5 минут» как «Бегом, стоим 5 минут» и сильно удивлялся заботливости водителя. Ничего себе, думалось мне, как же он беспокоится, чтобы после короткой остановки никто не опоздал. © Злой Доктор / ADME
- «Забирай меня скорей / Увози за сканарей!» — лихо исполняет моя подруга, потом делает паузу, поворачивается ко мне и такая: «Нина, а что такое сканарей?» 20 лет прошло, а мне до сих пор дико смешно. © ninadavidoff
- А мне покоя не давала строчка из «Песни мушкетеров» — «Пур клопа, пур клопа»... Даже у учительницы французского в школе спрашивала, что там он поет на самом деле. Оказалось, «pourquoi pas» [пуркуа па], причем эти же самые слова — «почему бы и нет» — повторяются дальше в песне уже не на французском. © acsrot
- В детстве я была уверена, что Крис Кельми поет «ночной Робин Гуд на бульваре рос», а не «ночное рандеву на бульваре Роз». Просто про «рандеву» я тогда ничего не знала, а вот про Робина Гуда была более чем наслышана. © tasamaja2024
"Пур клопа" - это ещё расширенный вариант: я слышала просто "у клопа". Гадала, что же там у этого клопа случилось? 😀
- Только с рождением дочки и совместным чтением Чуковского меня настигло запоздалое понимание: оказывается, в «Мухе-Цокотухе» «Комар Муху за руку берет и к окошечку ведет». А я-то всю жизнь была уверена, что он ведет «кокошечку» — в моем понятии это слово означало эдакую кокетку. © loya.2009
- Когда мне было 10 лет, я впервые услышал про хана Тохтамыша. Но расслышал имя неправильно и поэтому думал, что его зовут Топтомышь. Так и представлял себе злого дядьку в меховой шапке, который сердито топчет мышей в подвале. © burnindee
- Долгое время меня искренне смущала строчка из одной попсовой песни: «Мир на миг прекраснее, чем сон / Оставит вскоре скопидом...» Я все пыталась понять, при чем в этой лирике некий скряга, и лишь спустя время дошло: там был не «скопидом», а самый обычный «старый дом». © al2021hh
- А у меня страх детства был нечто под названием «заберуха детей заберуха». Так бывает, когда родители — любители старых песен типа «Завируха, метель»... © vbranitskaia
- Мой брат в детстве постоянно просил у мамы поставить песню про «туликой». Мама долго недоумевала, что это вообще за композиция такая. Разгадка оказалась простой и забавной: он имел в виду строчку «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой». Вот это самое «по асфальту рекой» и слышалось ему как загадочное «туликой». © xhanburger
- Я всегда делала задания по русскому языку и литературе, но тут задали рассказ прочитать, а в библиотеку мне идти было лень. Только на следующий день оказалось, что по нему будет сочинение. Хорошо хоть одноклассники выручили — пересказали как могли. В итоге за сочинение я получила «пять» за грамотность и «два» за: «Юля, рассказ не открывала», потому что писала я про старуху из Ирги, а в оригинале была «Старуха Изергиль». © julie_boro
- Была у меня кукла по имени Роза Грышепупка. И только спустя много лет я поняла, откуда у этого ноги растут. Я смотрела телевизор и услышала слова комментатора о том, что в таком-то и таком-то городе прошел розыгрыш кубка по тому-то и тому-то. © nonna.fishman
- Просто хочу признаться, что в детстве меня не на шутку беспокоил Северный Ядовитый океан... © paw.lina
- Дочка напевала песенку со словами: «смывая мыши ели». Я долго пыталась понять, что это за странный сюжет такой, пока не дошло: ребенок поет... «Крылатые качели». © vbranitskaia
- Варю я как-то суп, напеваю себе под нос. Тут подходит младшая и тянет за юбку: «Мам, спой про жадину». «Про какого жадину?», — спрашиваю. «Ну, там дяденьке денег жалко». Я в ступоре. Она добавляет: «А его ждут». Тут-то до меня и доходит, что в строчке песни «Сиреневый Туман» — «Кондуктор не спешит: кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда» ребенок вместо слов «с девушкой» услышал «с денежкой».
- В юности часами слушал музыку. Батя вкусы мои не одобрял, все ходил и ворчал. Но однажды вижу — мнется на пороге моей комнаты. И такой: «Гриша, я не расслышал: где это он купил резину на зиму?» Я сперва не понял. А потом догнал и давай ржать! В песне Linkin Park «Crawling» есть строка, которая звучит так: «Confusing what is real», — вот отцу, механику на пенсии, и почудилось в ней что-то свое...
- «Не вешать нос... Горда Марина!» — пели в кино, а я в детстве долго размышляла, откуда там Марина, не было же вроде такого персонажа, и чем же именно она горда. © alexaoleynikova
Я в одной греческой рекламе постоянно слышу сначала неправильно, потом исправляю в уме, но в следующий раз - все равно сначала слышу неправильно. Там говорят "Прежде всего - друзья" (слово "друзья" будет "фИли", а я слышу "фИге", что значит - "уйди"). Получается - "Прежде всего - уйди". Перевожу в уме, возмущаюсь, что меня гонят, потом до меня доходит, что там другое слово, стараюсь запомнить, но все равно как слышу снова - сначала неправильно. Может, они этого и хотели, рекламщики?