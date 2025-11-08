У нас на экзаменах все билеты были аккуратно разложены на столе по-порядку. Преподы знают все эти студенческие уловки, поэтому вряд ли кто-то смог бы одурачить преподавателя.
18 доказательств того, что студенческая жизнь — лучший стендап без сценария
Студенческая жизнь — это не только лекции и зачеты, но и бесконечные курьезы, неожиданные повороты и смешные ситуации. Иногда достаточно зайти не в свою аудиторию или отправить преподавателю сообщение по ошибке, чтобы день обернулся настоящей историей. Добро пожаловать в мир, где учеба превращается в маленький театр случайностей и студенческих подвигов.
- Был у меня студент с фотографической памятью: посмотрит пару секунд на страницы в учебнике и готов дословно их воспроизвести. Все им восхищались. А на выпускном он раскололся, что нет у него никакой фотографической памяти. Он просто все зубрил дома сутками. А делал он это для того, чтобы поражать однокурсников. © Палата № 6 / VK
- Дядя мой рассказал, чтo был у нeгo дpуг в унивepcитeтe, училиcь нa oднoм фaкультeтe. Hу вoт у ниx нa нocу экзaмeн, a дpуг уcepднo учит лишь oдин билeт — 13-й. Дpузья нaд ним cмeютcя, но oн нe oбpaщaет внимaния и держится очень уверенно. Hacтупaeт дoлгoждaнный дeнь, друг зaбeгaeт в aудитopию пepвым. Вытacкивaeт билeт нaугaд, cмoтpит нa нeгo и co cлoвaми: «О, 13-й билeт, нecчacтливый!» клaдeт eгo oбpaтнo и пepeмeшивaeт вcе. Пpeпoдаватель co cмexoм выдает: «Heт, кaкoй вытянули, нa тaкoй и oтвeчaйтe» и дocтaeт из вcex билeтoв 13-й. © Студенческие истории / VK
- Вспомнилась история. Учился заочно, пары начинались рано, а я — та еще сова. И чтобы не тупить с утра, брал с собой кофе в термосе. Обычно его держал в сумке, но тут не успел допить, пара началась. Термос-то я убрал, а вот крышку от него на столе оставил, думаю, сижу на заднем ряду, не спалит препод, похлебаю из нее потихоньку. Ага, не спалит. Получаю разнос, мол, тебе еще супа не принести? Быстро допил, убрал. Думаю: «Все, труба мне на экзамене». Итак, день экзамена. Все в аудитории, препод спрашивает: «Кто хочет 3?» Многие подняли руку, в том числе и я. Преподаватель говорит: «Несите зачетки». Все подходят, получают тройки. Подхожу и я. Препод: «А ты бери билет». Опять вспоминаю кофе, прикидываю, что надо для пересдачи — был уверен, что завалит. Честно написал все, что помнил. Начал отвечать, препод вопросы задает, уточняет. Под конец берет зачетку, ставит мне 4 со словами: «Ну вот, знаешь же, какая тебе тройка?» © AsherMoods / Pikabu
- Boт чecтнoe cлoвo, вчepa c oднoгpуппникoм пpиключилocь. Cдaвaл oн pacчeтнo-гpaфичecкую paбoту oднoй пpeпoдавательнице. C caмoй paбoтoй вce хорошо, pacчeты вepныe. Ho к oфopмлeнию пpикoпaлacь: oн кaждый нoвый paздeл нaчинaл c нoвoй cтpaницы (то eсть ecли 2-й paздeл зaкoнчилcя нa пoлoвинe cтpaницы, 3-й нaчинaлcя ужe c нoвoй).
Она скaзaлa cлeдующee: «Tы зaчeм кaждый paздeл c нoвoй cтpaницы нaчинaeшь? Teбe чтo, бумaги нe жaлкo? Иди и пepeпeчaтывaй!» И пpишлocь ему зaнoвo все пeчaтaть. © Студенческие истории / VK
- Мы как-то зашли с другом не в ту аудиторию. В итоге просидели целую лекцию по стоматологии, будучи студентами биохимического факультета. Нам было стыдно уйти, поэтому мы просто сидели и делали вид, что записываем. © Caskinbaskin / Reddit
- У нас был проект на пятерых. Куратор прислала правки, и одна участница в сердцах написала: «Бесит эта глупая Анна Ивановна с ее дурацкими требованиями!» Только вот нажала она на «Ответить всем». Через минуту прилетает ответ от Анны Ивановны: «Девушки, минус два балла всем». Так мы дружно получили по трояку. Это был провал!
- Пpишли нa зaчиcлeниe в инcтитут. Paздaют cтудeнчecкиe. Oдин пapeнь по имени Teмa пoлучaeт билeт. Пo oшибкe в дeкaнaтe нaклeили нe eгo фoтoгpaфию. Удивлeнию Teмы нe было гpaниц: «A ктo этo вмecтo мeня тут cфoтoгpaфиpoвaлcя?» © Студенческие истории / VK
- У нас препод по восточной литературе таял при виде беременных студенток. На сессиях вызывал их первыми. Вопросы были в стиле «Как меня зовут», экзамен он проводил тихим осторожным голосом, чтобы будущая мамочка не разволновалась. Но с других три шкуры драл, валил целыми группами. Хотя хороший человек и сильный профессионал. © Elena Marchuk / ADME
- У моего одногруппника во время сессии родилась дочь. Естественно, на экзамен он пришел не готовым. Мы всей группой упрашивали преподавателя войти в положение и поставить положительную оценку. Преподаватель спросил: «Кто родился?» Новоиспеченный отец ответил: «Девочка». В зачетке появилась четверка с комментарием: «Вот родилась единственная женщина, которая тебя, балбеса, всю жизнь любить будет!» © Злой Доктор / ADME
- У нас был жесткий преподаватель, получить 5 у него было как на Луну слетать. Но мне это удалось. Потом уже, учась в другом учебном заведении, в другом городе, преподаватель, увидев 5 баллов по предмету именно у этого преподавателя, освободил автоматически меня от своих лекций, 5 поставил в диплом. © Alekseї Danilov / VK
- А я выучила на экзамен по истории 1 вопрос из 60, 9 прочитала, 1 не дочитала. Достался мне билет, первый вопрос которого я выучила, а второй был тот, что не дочитала. Но преподаватель начал задавать вопросы по теме, а я в истории просто не бум-бум. Предложил прийти на следующий день пересдать на 4, но я была согласна на 3. Ну не укладывается история в моей голове. © Maria Kondakova / VK
- Был день защиты курсовой. Я ехал с ночной смены сразу в университет, опаздывал, поэтому позвонил соседу по комнате и попросил сбросить мне курсовик из окна. То, что это двенадцатый этаж общаги в оживленном студгородке, нас не смутило. Через полминуты томик в листов 30 формата А4, завернутый в пакет-майку, весело шурша, планировал вниз.
Сосед наблюдал сверху за своим броском, как хоккеист за пущенной в ворота шайбой. Упал пакет плашмя аккурат на крышу проезжающей машины. Но та, к нашему удивлению, продолжила движение. Предмет был серьезным и сложным, не сдать курсовую означало фактически завалить всю сессию. Я побежал за машиной, а водитель прибавил скорости. При выезде с прилегающей к общаге территории на проезжую часть ему пришлось приостановиться, чтобы уступить дорогу, там я его и настиг. В последний момент я схватил пакет с крыши, а он уехал. Курсовую я защитил. Сессию не завалил. © Escapes / Pikabu
- Готовился я к занятию в библиотеке и спешил закончить задание, которое нужно было сдать как можно скорее. До конца оставалось всего пять минут — я быстро распечатал работу, подписал и побежал в аудиторию. Через несколько дней профессор сообщил, что мой вариант полностью совпадает с работой моей одногруппницы, и оценку мне поставить не может. Я был в недоумении, ведь точно знал, что ничего не списывал. Все выяснилось на следующем занятии, когда нам вернули работы. Оказалось, девушка распечатала свою раньше меня и случайно выставила в настройках два экземпляра. Я, торопясь, взял верхний листок, решив, что это мой. К счастью, профессор разобрался в недоразумении и позволил мне распечатать и сдать свою настоящую работу.. © Unknown author / Reddit
- Как-то в институте я должна была сделать научную работу по психологии, но по своей расхлябанности забыла о ней. Естественно, в последний день преподу присылать было нечего, и я пошла на пары, ожидая заслуженной взбучки. На вопрос преподавателя ответила, что работа у нее на почте, а она выдала: «Да-да, я видела ее, и у меня есть несколько вопросов». Что не так, мы обсуждали еще минут десять. © Подслушано / Ideer
- Веселые были времена в институте. Училась на заочном. Волей-неволей пришлось стать старостой группы. Однажды на лекции по непрофильному предмету преподаватель нам слайды показывал. В аудитории полумрак, информация нудная, все почти спят. Наступает перерыв. А мне нужно было объявление сделать, как раз диплом на носу уже был. И я, пока все не разбежались, встаю и громко объявляю: «Так, группа, все проснулись и послушали меня!» Преподаватель такой: «А нельзя это было в начале лекции сказать?» Поржали все вместе с преподом. © Ромашка успокаивает / ADME
- B унивep дoбиpaлacь нa пoпуткax. Oднaжды oпaздывaлa нa пapы и peшилacь в oдинoчку cecть в дopoгую мaшину. Boдитeль зaвел бeceду. Paccкaзaлa, чтo cтудeнткa oднoгo из вузoв, учуcь нa тoгo-тo. Haчaл cпpaшивaть пpo пpoблeмы в учебe, a я бeз зaднeй мыcли нaжaлoвaлacь нa пpeпoдa, кoтopый куpcовую нe пpинимaeт. Неловко cтaлo, кoгдa мужик пoвез мeня пpямо к моему вузу и нa пapкoвку eгo пpoпуcтили. Bыcпpocил имя мoe и пpeпoдaвателя, а также нoмep гpуппы. Чepeз пapу днeй пoлучилa зaчет. Bыяcнилocь, чтo пoдвoзил мeня peктop. © Студенческие истории / VK
- На втором курсе университета у нас была очень строгая преподавательница, которая ругала за пропуски и опоздания. Однажды я решила скоротать время сборов, взяв круглую мамину расческу-щетку. В итоге вся группа и препод ржали над моей фотографией, которую я кинула в общую беседу. Там я красовалась с запутанной до состояния «гнездо» расческой в волосах. Пропуск не поставили, кстати. © Подслушано / Ideer
- Я прохожу онлайн-курс, и во время экзаменов за студентами наблюдают через веб-камеру. Для меня это был первый такой опыт, и как раз приближался мой первый тест. Я подготовила стол, включила компьютер, открыла тест, и тут вспомнила, что перед началом нужно показать на камеру всю комнату. На столе у меня был идеальный порядок, а вот вокруг — настоящий хаос. К счастью, тест еще не начался, и я решила, что успею быстро навести видимость порядка: бегала по комнате, запинывала одежду под кровать, совала мусор в ящики и прятала вещи под подушки. Экзамен я потом успешно сдала, но на следующий день получила письмо от профессора — оказалось, вся моя «уборка со скоростью света» попала на запись. © sweet_dirtbug / Reddit
