18 доказательств того, что студенческая жизнь — лучший стендап без сценария

У нас в институте был препод по литературе мужик. Мерзкий тип, всех красивых девушек "валил", чтобы назначить пересдачу в другой день один на один. А потом домогался за отличную оценку. Поэтому все девчонки шли к нему не накрашенные, без бижутерии, с какой-нибудь дебильной причёской. Тогда он нормально спрашивал по билету и оценивал по ответу.