Баночки открыты? Попахивает ложью. Открыла все банки и не закрыла. А если так, то хорошо, что сбежала, неряха какая-то!
19 случаев, когда одно недопонимание превратилось в трагикомедию
Мы строим свой посыл из слов, жестов и намеков, веря, что «месседж» дойдет без искажений. Но иногда Вселенная будто подменяет таблички, и ты, желая сказать «А», получаешь на выходе «Ы?..» В этой статье — 19 доказательств того, что чувство юмора и способность краснеть до кончиков ушей нам даны не просто так.
- Я мужчина, пользуюсь профессиональными средствами для волос и кожи. Около полугода ухаживал за девушкой, наконец-то начали встречаться. Через пару месяцев пригласил к себе. Она пошла в душ, а оттуда выскочила как ошпаренная. Начала быстро собираться, ничего не объясняя. Оказалось, что из-за всех этих моих баночек в ванной она теперь уверена, что я живу с девушкой. Долго пытался ей объяснить, что это все мое, но она не верит. Самый прикол, что после нее зашел в душ, а там все баночки открыты, то есть попользоваться хорошими средствами якобы моей девушки ей было нормально. © Подслушано / Ideer
- Не могу начать свой день без кофе. Проснулась утром и поняла, что кофе дома закончился. Пошла в ближайшую кофейню. Сонная, растрепанная. Заказала кофе с собой, взяла свой стакан, благодарно улыбнулась милейшему бариста. И впервые в жизни набралась смелости и написала свой номер телефона на бумажке, дала бумажку бариста, и убежала. Через двадцать минут звонок. Я ликую, уже представляю, как рассказываю историю нашего знакомства и любви своим подругам. С волнением беру трубку и слышу: «Здравствуйте, это бариста из кафе, вы забыли у нас свой кошелек». Пришла за кошельком, когда-то улыбчивый парень, протянул мне его, с абсолютно каменным лицом и сказал: «У меня есть девушка. Хорошего вам дня». Вот тебе и история любви. © Палата № 6 / VK
- Пошла я на маникюр к новому мастеру. Села в кресло, она спрашивает: «Ну что, делаем классический французский или что-то поярче?» Сказала, что доверяю ее вкусу, и залипла в телефон. Когда я опомнилась, мне поверх черного лака уже клеили жуткие красные розы. Наклейки! Маникюр в стиле «Привет, 2000-е годы». В итоге я сказала ей убрать эту дурацкую клумбу. Больше никогда не доверюсь чужому вкусу. © Карамель / VK
- День выдался тяжелый. Я до ночи за рулем, бензина в баке почти нет — нужно заправляться. Подъезжаю на первую заправку — безнал не работает, а у меня только карта. Ладно, еду на вторую — там бензовоз сливается. Ну, думаю, поеду домой, завтра разберусь. В голове каша: что купить, что на работе делать, как завтра заправиться, чтобы не остаться где-нибудь на дороге. Захожу в маленький магазинчик возле дома:
— 40 литров 95-го.
— Пакет нужен?
Мы с продавщицей глянули друг на друга в шоке. А потом просто поржали вместе. © Real Story / VK
- Встречались мы с парнем почти 2 года. Я влюбилась по уши, и тут он мне говорит, что не хочет больше со мной встречаться. У меня земля ушла из-под ног. Весь мир перевернулся, слезы покатались градом. И тут он достает кольцо из-под подушки и говорит: «Не хочу с тобой встречаться. Хочу, чтобы ты была только моей». Через 5 лет я сказала, что в моей жизни появился другой, что люблю его больше всех на свете. Муж стоял, остолбенев, даже слово не мог сказать. А потом с трудом произнес: «Кто?!» Я ему: «Наш сын. Ну или дочка, пока сама не знаю». Вот она, сладкая месть! © Палата № 6 / VK
- Ехал я в автобусе. Предо мной стояла девушка. И она так приятно благоухала. Она была в наушниках. Не удержавшись, накатал ей СМС на своем телефоне, постучал ее слегка по плечу и показал текст: «Девушка, у вас очень приятный аромат духов!» Она подняла глаза, посмотрела на меня как на ненормального и ушуршала в другой конец автобуса. © Подслушано / Ideer
Подруга начиталась про милые розыгрыши, бросила пить контрацепцию и решила так презентовать свою беременность. А, в ответ вздох облегчения супруга и признание о ЕГО большой любви с коллегой, с последующим сбором вещей, уходом из дома и развода.
- Смотрю ночью ужастик, никого не трогаю. Тут моя соседка резко поднимается с кровати и стоит, смотрит куда-то. Минуты 3 в одну точку смотрела. У меня в голове уже всякие мысли пронеслись. И тут она залезает под кровать, достает бутылку воды, пьет и ложится обратно. Я ей: «Ксю, ты зачем в стену смотрела?» Она: «Вспоминала, где вода!» Вывод: смотреть ужасы ночью одна никогда не буду! © Подслушано / Ideer
- Месяц назад парень пригласил меня слетать с ним в отпуск. Говорил, что возьмет всю организацию поездки на себя. И вот вылет через неделю. Сегодня парень написал мне и попросил скинуть половину суммы, которую он потратил на поездку. Мы встречаемся два года, ему 32, а мне 21. Я учусь в педагогическом и работаю в школе социальным педагогом, а у него своя фирма. Откуда у меня такие деньги? Я была уверена, что раз он предложил поездку, то возьмет расходы на себя. Сказала, что таких денег у меня нет. А он ответил, что тогда ему придется полететь со своим другом. Вот и вся любовь. © Палата № 6 / VK
- Мой муж вышел из себя из-за того, что я долго была в душе. А у меня длинные густые волосы, которые надо помыть и нанести кондиционер. А еще ж побриться и все такое. Он же уверен, что я просто вылила кучу воды в трубу, потому что, видите ли, мылась целых 26 минут! Не знаю, что на него нашло. Раньше такого не было. © No_Sector_8740 / Reddit
- Приезжаю недавно на заказ, выходит девушка, садится на переднее сиденье. Едем, а у меня привычка: по зеркалам боковым во время движения активно смотреть. Иногда немного наклоняюсь к рулю и смотрю в правое зеркало, чтобы мертвая зона лучше просматривалась. Вот в очередной раз перестраиваюсь в другую полосу, смотрю в зеркало, и тут мне это прелестное создание выдает:
— Чего вы на меня так пялитесь?
— Девушка, я в зеркало смотрю.
— У тебя свое есть, в него и смотри, а то развелось пикаперов. © ПОЗОР / VK
История с организацией вылета странная. Перед тем как оплатить, должен был спросить устраивает ли стоимость поездки девушку или ей это не по карману. Если оплатил, не спросив, то и нечего требовать половину денег.
- Мой муж немец, а я канадка. И вот мы переехали жить к нему на родину. Я была беременна вторым. Встретились мы как-то с его семьей, и я услышала, как они между собой обсуждают меня на немецком. Они говорили всякие неприятные вещи. Я решила тогда не обращать внимания. И вот после родов мы снова устроили семейные посиделки. И вот там-то я услышала уже откровенные оскорбления в мой адрес. Я не выдержала и все высказала им на немецком, который всю жизнь прекрасно знала, а они и не подозревали об этом. Застолье превратилось в хаос. Ни о чем не жалею. © Sea-Rip-9749 / Reddit
- Я обожаю камни. Любые: самоцветы, куски породы, окаменелое дерево, гальку, даже щебень из водоёмов, красиво покрытый разводами тины. Привожу по камушку из любого нового места, куда забрасывает жизнь, также прошу друзей о камне, если они куда-то едут. Был у меня зарождающийся роман, полтора месяца ванили, все такое. Он едет в командировку, прошу привезти камень. На что он выпучил глаза и заорал: «Мы не настолько близки для таких дорогих подарков!» Думал, что ювелирку прошу, хах. Больше не виделись. © Подслушано / Ideer
- Учитель пишет в чате: «Напишите, кого завтра не будет.» И понеслась переписка: «Мы будем», «Наташа завтра придет», «Ромочка придет», «Планировали не приходить, но теперь придем». © PeterMax / Pikabu
- Рассказала сестра. У одной из еe подруг был день рождения. Они с девочками собрались сделать ей сюрприз: прийти к ней в 00:00 с подарком и цветами. Итак, уже 00:00, они звонят ей в дверь. Она открывает дверь, они заходят, крича: «С днем рождения», — и именинница выставляет их за дверь со словами: «Как так?! Давайте еще раз, я стрим включу». И она обиделась на то, что когда она открыла дверь, все уже ушли. © Подслушано / Ideer
- Я летела со своей трехлетней дочерью, а напротив нас сидела семья с ребенком примерно того же возраста. Мальчик заметил iPad моей дочки, попытался взять его и начал плакать, когда мама его одернула. Мы с дочерью надели наушники и просто отгородились от них. Через некоторое время женщина привлекла мое внимание и сказала, что они не разрешают своему сыну пользоваться iPad. И пусть моя дочь уберет свой. Я отказала. Мальчик проплакал почти весь полет, который длился около 2 часов. А его родители постоянно осуждающе смотрели на меня. © Unknown author / Reddit
- Мне недавно позвонила мама. И нервным голосом сказала, что у нее плохие новости. Видела, как парень гулял по торговому центру с моей Леной, это лучшая подруга. Я сразу стала ей писать, а она падала на мороз, что мама обозналась. Парень тоже себя странно вел, увиливал, говорил, что не изменяет. Но на вопрос, почему они вдвоем гуляли без моего ведома, просто молчал. Я в слезах и уверенности, что кругом одни обманщики, съехала к маме. Подружку вообще заблокировала. Парень обнаружил, что моих вещей нет и позвонил со словами, что выбирал помолвочное кольцо. А Лена просто примеряла на себя. Вот я дура. © Карамель / VK
- В нашем университете был один забавный студент. На экзамене по анатомии он постоянно называл печень печенкой. Преподаватель наконец не выдержал и строго сказал: «Вы что, на базаре? Печень — это не печенка! Запомните: печень! Если еще раз услышу такое, сразу выгоню. Теперь переходите к следующему вопросу». Студент, немного смутившись, начал отвечать на следующий вопрос: «Селезень — это...». © Палата № 6 / VK
- Написала начальнику, что очень плохо себя чувствую, и попросилась поработать этот день из дома. Он сразу позвонил и начал выпрашивать, что со мной, а когда услышал, как я едва живым голосом отвечаю, то перепугался. Сыпал вопрос за вопросом, а я объясняю, что у меня очень болит живот. Он все не понимает: «Ты чем-то отравилась? Или, может, это инфекция? Лучше пойди к врачу и возьми больничный». Объясняю снова, что я не отравилась и завтра все будет окей, намекаю, как могу, а до него не доходит. На очередной вопрос не выдержала и сказала: «Владислав Борисович, у меня критические дни. Сегодня работаю из дома, а завтра буду на работе». Секундная тишина и его слова: «О господи, да зачем же так откровенно! Оставайся хоть на два дня. Все, пока». © Карамель / VK
- Увидела мужа подруги в объятиях другой на улице, сразу сообщила ей. Она человек эмоциональный, разбираться не стала, подала на развод. Плакала у меня на плече, пока муж названивал и оправдывался. Потом и мне начал трезвонить и спрашивать точное время, когда и где видела его. Выяснилось, что в тот момент он был с женой у тещи в гостях. А я со своим зрением -2 обозналась. Чуть не разрушила людям семью. © Карамель / VK
Комментарии
Байка о печенке и селезне уже с длинной и седой бородой...