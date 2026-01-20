15+ историй о вранье, которое вскрылось так нелепо, что героям до сих пор и смешно, и стыдно

Истории
4 часа назад
15+ историй о вранье, которое вскрылось так нелепо, что героям до сих пор и смешно, и стыдно

Безобидная ложь, сказанная однажды, может годами ждать своего звездного часа — часа разоблачения. Именно в такие моменты и проверяется наша изобретательность. И как доказывают истории героев, честность — не просто лучшая, а единственно возможная политика.

  • В детстве нашла себе развлечение — звонила в прямой эфир любимой утренней телепередачи, представлялась другим именем, ну и добавила к своему возрасту 10 лет. И на протяжении месяца рассказывала ведущим выдуманные истории из своей жизни, отвечала на вопросы по теме дня. И это было так классно! Меня узнавали уже по голосу, общалась с ведущими как с друзьями, а я выдумывала все новые и новые истории. Пока через месяц не пришел счет за междугородный звонок. Пришлось признаться родителям, припоминают мне до сих пор. © Подслушано / VK
  • Работала в большом офисном здании. На первом этаже была кулинария с огромным выбором вкусной недорогой еды. Я же готовить просто ненавидела и почти каждый день затаривалась там кучей всего: брала по три-четыре салата, котлеты, отбивные, рыбу, курицу, пироги и так далее. Девочки-продавщицы решили, что это я, такая молодец, коллегам беру. А мне стыдно было признаться, что это я со своими 50 кг сама все съедаю. Пришлось поддерживать легенду, придумывать разных коллег, кто из них что любит и что не любит. Продавцы всегда советовали еще, что кому из них взять, спрашивали, понравилось ли. Так и кормила воображаемых коллег больше года. © Подслушано / VK
  • В баре привязался навязчивый ухажер, никак не отставал. Я была в отчаянии, поэтому схватила за руку проходящего мимо парня и громко крикнула: «Любимый, ну наконец-то ты пришел, я тебя заждалась!» Думала, он подыграет и мы разойдемся, но он вдруг поцеловал меня и выдал так, чтобы вообще все услышали: «Как там наши тройняшки, мама забрала из садика?» Ухажер испарился моментально. А с этим «мужем» мы проболтали до утра. Оказалось, он тоже хотел от кого-то спрятаться в этом баре. Живем вместе уже два года вместе с котом.
  • По-польски только пару слов знаю — бабушка моя полячкой была. Когда на юридический документы подавала, вписала в резюме «свободно владею польским» и благополучно забыла об этом. Потом, когда на работу устраивалась, тоже не вспомнила. Спустя время — опа! — и я уже в поезде еду по Польше. Я приехала туда по работе, чтобы произвести хорошее впечатление на крупного клиента. Стыдно было — не то слово. К моему счастью, он был добр и говорил со мной по-английски. © FermiParadox_56 / Reddit
  • Врала коллегам о выходных с мужем: то в горы на пикник выезжаем, то к друзьям в особняк в соседний город на 2 дня ездим. И про киноночь, и про «романтик» на закате, и про походы по музеям и выставкам. Спалилась, когда в очередной раз сказала, что на все выходные уехали в элитный загородный санаторий. А коллега, оказывается, видела моего мужа в киоске в трениках. Было очень стыдно. А мне просто хотелось быть со всеми на уровне. © Подслушано / VK
  • Сказала парню, что умею готовить вкусно плов — его любимое блюдо. Он захотел попробовать, а я ведь соврала. И в этот момент на помощь пришли мои соседки по комнате, которые тоже его готовить не умеют. Значит, варим мы этот плов, как вдруг заходит комендантша. Рассказала ей, что да как, а она нас отругала, потому что мы все неправильно делаем. В итоге она сама сварганила вкуснющий плов и нас научила. Парень без ума от плова, а мы теперь через день его готовим, чтобы закрепить навыки. © Не все поймут / VK
  • В начале наших отношений я сказала своей будущей свекрови, что люблю крабовые ножки. И как-то она их приготовила. Но я имела в виду ноги королевского краба, а она купила какие-то мелкие и невкусные, в которых почти не было мяса. Да и есть их энергозатратно. Я не могла признаться, что они мне не нравятся: сначала — чтобы не грубить, а потом — стало слишком поздно и неловко. В итоге 15 лет подряд на каждый мой день рождения она готовила эти ужасные ножки. Вся семья вооружалась приборами, пытаясь извлечь хоть крошку мяса, а я уходила голодной. В конце концов, мне пришлось признаться своей второй половинке в этом. Кошмар закончился. Теперь свекровь готовит другую, не особо вкусную еду, но ее хотя бы можно легко съесть. © robincat / Reddit
  • В мой первый рабочий день кто-то предложил сделать мне чашку кофе и спросил, понравился ли мне напиток. Я из вежливости ответил: «Идеально, спасибо». Теперь у меня не хватает смелости признаться, что кофе был ужасен, и вместо этого приходится страдать от последствий каждый день и пить его. Прошло больше года, а я все еще живу с этой ложью. © YokoDice / Reddit
  • С 4 лет я говорю людям, что у меня нет обоняния. Мои родители, друзья так думают. Так что я не могу признаться, что на самом деле люблю запах сосисок в тесте и стирального порошка. В каком-то смысле это идеальная ложь© Dayvihd / Reddit
  • После того, как я обнаружила несколько своих вещей не на месте, я сказала своему племяннику, что у меня в комнате есть камера, чтобы он не совался туда без разрешения. Он все время расспрашивает об этом, поэтому мне постоянно приходится что-то добавлять. Так что в моей комнате есть камера, за которой я могу следить с телефона, и она оповещает меня каждый раз, когда он входит. Эта камера такая маленькая, что ее никто не видит, и она удобно вмонтирована в гвоздь в моей стене. © Fjellhum / Reddit
  • Я очень нервничал во время собеседования, поэтому не разговаривал и просто кивал головой, когда они задавали вопросы (а я, как ни странно, знаю язык жестов). Я просто притворялся немым на протяжении всего собеседования и в течение следующих 6 месяцев, что я там работал. © ali0yvr / Reddit
ФинтУшами
1 день назад

тип из последней истории занял место настоящего инвалида, пройдя по квоте для них, и ещё хвастается

-
-
Ответить
  • При знакомстве с молодым человеком кокетливо приврала на тему возраста. Спустя два года отношений не выдержала (заела совесть), разрыдалась и во всем созналась. Думала, конец, расстаемся. А он хохотал до слез и сказал, что я для него все равно малыш. © Подслушано / Ideer
  • Работал инженером, должность связана с разъездами. К тому же часто мне давали смены в выходные. Потом я узнал, что это было потому, что у меня нет семьи. То есть они так меня загрузили, что я даже не мог попытаться найти себе пару и создать семью. Однажды я разозлился и сказал своему боссу, что моя жена в ярости. «Я думал, у тебя нет семьи», — ответил он. «Ее пока и нет. Но у меня есть жена, и мы пытаемся создать семью, а вы продолжаете загружать меня каждые выходные». Так с помощью этой уловки я перешел на офисный график работы с 9 до 17 с понедельника по пятницу. © Luckboy28 / Reddit
  • Как-то я работал на обувной фабрике. И кто-то пустил слух, что я сын владельца. На третьей неделе вся фабрика только об этом и говорила, а я решил подыграть. Я в шутку сочинял всякую чушь, чтобы моим коллегам было не скучно и было что обсудить. Эта чушь дошла до руководства, и, кажется, они не оценили мое чувство юмора. © Same-Joke / Reddit
  • Я вежливо кивнула, когда новая стоматолог сказала, что знает меня с детства. И дальше я притворялась, что помню ее, несколько приемов подряд. Пока в один день она не спросила, как там мой брат... а брата-то у меня и нет. Тут я и поняла — она меня с кем-то перепутала! Но признаваться было поздно, пришлось играть роль дальше. И вот уже шесть лет я хожу к «семейному» стоматологу, который на самом деле не мой. Расколоться сейчас — не вариант, слишком неловко. Да и искать нового врача лень. © OnlyJones / Reddit
  • Подруга по секрету рассказала, как узнать настоящий возраст мужчины. Она встречалась с молодым человеком, который говорил, что он старше ее на два года. При встрече она спросила невзначай про год рождения по китайскому календарю и добавила, что родилась в год Крысы. А он поплыл, сказав, что тоже. Но это невозможно, это бы значило, что они родились в один год. Ему пришлось признаться, что он на 12 лет ее старше и ему уже за полтинник. © olgrishechkina
  • Однажды соврала подруге, что у меня есть амулет, который притягивает «идеального мужа». Она выпросила его в обмен на курсовую. И по прошествии 6 месяцев получила предложение. Заработало сарафанное радио, другие стали просить, и я тоже давала им этот амулет в обмен на приятные подарки. Девчонки носили, через несколько месяцев получали предложение. Одна мне даже машину после свадьбы подарила.
    Блин, обычная стекляшка с морского побережья, которую я вплела в кулон. © Подслушано / Ideer

Вот еще подборочка поучительных историй о цене обмана:

А есть и те, для кого обман — любимый инструмент для извлечения выгоды по жизни.

Комментарии

Уведомления

Похожее