17 человек, которые пошли на собеседование и опешили от такого поворота событий

насчёт нумеролога. знаю одну семью, муж - владелец небольшой строительной компании, жена - нумеролог. и она, конечно же, подбирала ему всех сотрудников, исходя из своей "профессии" (да простят меня нумерологи, но я считаю это ерундой). итог - рабочие украли материалы н aa несколько миллионов, все объекты сдали с кучей косяков, фирма н aa грани банкротства. теперь эта женщина нашла себе новое признание - печёт тортики) это у неё вроде получается)