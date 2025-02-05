Чувак пришёл устраиваться ha работу. А ему показывают с возмущением пост в соцсети, где он пишет, что... ищет работу! Не, ну, каков негодяй, припёрся ha собеседование, а сам работу искать вздумал!:)
17 человек, которые пошли на собеседование и опешили от такого поворота событий
Устройство на работу — настоящий квест. Ты вроде готовишься говорить про свои навыки и достижения, а тебя вдруг спрашивают про танцевальные способности и просят работать пару месяцев бесплатно. Хотя собеседования могут вызвать настоящую нервотрепку, часто они становятся кладезем ну просто уморительных историй.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой и до собеседования можно многое понять про организацию.
- Прохожу собеседование. И вот настал час X — встреча с директорами. Все шло по маслу, как вдруг один из них встал в позу и резко спросил: «Вы считаете себя лояльным сотрудником?» Я аж растерялся, отвечаю, что да, работаю на текущем месте 2 года. И внезапно, как акула, которая атакует добычу, этот мужик разворачивает свой монитор и показывает мне мои закрытые для посторонних посты в соцсети о том, что я ищу работу. А я ведь выставил настройки приватности, это могли видеть только друзья! Потом этом директор начинает читать вслух и другие мои закрытые публикации: о здоровье и вообще всякое, что я обсуждал только с близкими друзьями!. Я смотрю на другого директора, а тот только стыдливо избегает моего взгляда. В общем, работу я не получил. © nessabessa34 / Reddit
- Проходила собеседование на должность дерматолога в одной клинике. Прихожу, везде тишина, на ресепшене никого. Ладно, сижу, жду. Периодически слышу какие-то хрюканья. И вот спустя минут 20 вышел врач, владелец клиники, одетый в форму для карате. Он извинился, что опоздал и отвел меня в свой кабинет на собеседование. А там была беговая дорожка! И он ходил по ней все собеседование! Все это было похоже на бред при высокой температуре, ей-богу. © MediBird22 / Reddit
- Металась я в поисках работы. И вот вижу объявление: мои навыки подходят, зарплата от 20 тысяч. Тогда это было очень не хило. Крылья мне обломала фраза: «Ваша зарплата составит 8 тысяч в месяц». Удивленно вопрошаю: «Но ведь в объявлении написано от 20?» С ответа я просто выпала. Мне сказали: «А кто сказал, что от 20 и выше? Мы имели в виду от 20 и ниже». Действительно. Об этом мне никто не сказал. © Подслушано / VK
- Познакомился с мужиком на ярмарке вакансий, он дал мне свою визитку, договорились о собеседовании. И вот прихожу в офис, этот мужик смотрит мое портфолио, говорит, что оно бомбическое и что я отлично подхожу для его компании. Проводит мне экскурсию по всему офису, знакомит с кучей людей и рассказывает о хороших местах для обеда в этом районе. В конце собеседования мы снова садимся, и он говорит: «Мне нравятся твои работы, ты кажешься замечательным кандидатом, но на самом деле мы сейчас никого не нанимаем, но я буду иметь тебя в виду». Какого черта?! © Burrito_Loyalist / Reddit
- Собеседовался я, значит, на должность кладовщика. Все было как-то суетливо и неприятно, они прямо давили на меня тем, чтобы приступил к работе немедленно. Директор по ходу дела еще размахался руками, разбил кружку с чаем одного из работников и даже взглядом не повел. Будто вообще ничего не произошло. Я как-то измотался, глядя на все это, и сказал, что мне нужно подумать. И вот на следующее утро звонит мне директор:
— Эй, ты не вышел на смену, что случилось?
— Э-э-э, я так и не согласился на эту работу, вот что случилось.
— Ты подписал трудовой договор!
— Я ничего не подписывал. О чем вы вообще?
— Все это выглядит очень нехорошо, Рома. Не самое лучшее начало для тебя.
— Да я на вас не работаю, блин! — и на этом я повесил трубку. © Unknown author / Reddit
- Было у меня собеседование на какую-то мелкую офисную должность. Парень, который должен был со мной общаться, спросил, не возражаю ли я, если он съест свои бутерброды, так как у него был напряженный день. Я подумала, что это странно, но ладно. Потом он заявил, что до некоторых документов можно добраться со стремянкой, и ему нужно убедиться, что я не боюсь высоты. Так что он сидел, ел свой обед и наблюдал, как я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице в течение получаса. Просто дичь. © ennovyelechim / Reddit
- Было мне 16, пришел на собеседование в страховое агентство. Мужчина лет 50, который меня интервьюировал, вдруг спросил: «Вы понимаете важность охоты на оленей и готовы ли вы охотиться?» Мы жили в Чикаго. Я даже не помню, что ответил. Никогда в жизни не был так сбит с толку. С тех пор прошло уже около 12 лет, а я все еще периодически об этом думаю. © penguinkneez / Reddit
Просто проверка на́ скорость и качество реакции. Какую только дичь не выслушивают страховые агенты,их не должно ничего смущать.
- Очень долго искал достойно оплачиваемую работу по специальности. И вот наконец собеседование. Уже на подходе к заветному кабинету замечаю развязавшийся на ботинке шнурок. Присев прямо посреди узкого коридора, торопливо завязываю. Из открывшейся двери слышу, как называют мою и еще чью-то фамилию. Подрываюсь туда «с низкого старта» и метра через три осознаю, что на моем загривке кто-то сидит. Стройная длинноногая девушка, услышав свою фамилию, тоже устремилась по коридору, поздно заметила сгорбленного меня и решила перешагнуть, как неожиданное препятствие. Я же в этот момент и стартанул! Едва оба не распластались прямо перед дверью. Но хоть конкурентами не были — туда вызывали для собеседований на разные должности и даже на разные предприятия. Работу, кстати, я получил. Девушка, кажется, тоже. © Подслушано / VK
- Сегодня на собеседовании мне отказали в утверждении на должность. Нет, это, конечно, был не первый мой отказ, но вот причину я такую слышала первый раз. Собеседование длилось почти час, в конце руководитель выдала: «Вот прям отлично нам подходишь, но тебя зовут также, как ту мразь, к которой ушел мой муж...» © Подслушано / VK
- Я как-то устраивалась в образовательный центр, который недавно открылся в городе. Какой-то полуподвал, стоят пустые столы и стеллажи. В общем, я отказалась от работы мечты — технику и всю литературу надо принести свою, потому что у них нету. Стульев тоже нет, покупай за свой счет. Рабочий день с 8 до 19, испытательный срок — 3 месяца, оплачиваться не будет. Я аж присвистнула. Спрашиваю: «Вы что, всерьез надеетесь, что кто-то согласится в таких условиях работать?» На что мне гордо ответили, что ищут не наймитов, а тех, у кого за свое дело душа болит. Моя душа болит без зарплаты, извините. © Миранда Буш / ADME
- На собеседовании в крупный банк был такой диалог:
— Вы поете? Танцуете?
— Неет..
— Очень жаль, у нас смотры самодеятельности проходят.
Сейчас смешно уже вспоминать, а в 2015 это было просто шок и недоумение. © hkr.cz
- Меня однажды директор спросил, кто мои родители и кем работают. Я спросила, мол, зачем вам это надо. Он ответил, что это для построения генеалогической цепочки развития ума. Мол, если папа дворник, то и я далеко не уеду, а если папа директор своего дела, то я принята в качестве делопроизводителя... © bossi_kom
- Один раз пришла устраиваться в одну компанию на должность специалиста контроля качества с графиком 2/2 с ночными сменами. Сначала, меня посадили в центр комнаты и окружили три человека, потом они начали между собой надо мной насмехаться, потому что я в одной компании проработала 4 года, а надо было, оказывается, менять места работы каждый год. А еще и турецкий язык знаю, потому что сериалы люблю смотреть. Ха-ха-ха, поэтому же все люди становятся лингвистами и переводчиками, да? А потом меня вообще поразило то, что они сказали, что вообще-то у них штат укомплектован, но я могу поработать месяц бесплатно (с ночными-то сменами по 12 часов!), и если им понравится, они возьмут меня в резерв! Вот это самомнение у людей. © Asya / ADME
- На собеседовании спросила про зарплату, а мне ответили, что это коммерческая тайна, но обижена я не буду. При этом они мне несколько раз звонили после собеседования и удивлялись, почему я не хочу у них работать. © tashafaniy
Ну вопрос, кем работают родители, часто задают. И мне кажется это логичным. Семья и окружнние действительно многое решают, и можно примерно понять, чем живет человек, к чему будет стремится.
- На собеседовании мне задали вопрос: «Какую зарплату вы хотите? 100 тысяч? А на что вы их будете тратить?» Я вообще прибалдела, если честно. Сразу же спросила: «А вы на что свою тратите?» © sontgee
- Как-то на одном собеседовании:
— Какой график вам нужен?
— 2 через 2.
— А что вы будете 2 дня на выходных делать? Наши девочки вот вообще без выходных работают, а вы что делать будете?
— Э-э-э... © kochetkova.a_
- Пришла после декрета устраиваться кассиром. Стаж 15 лет. Мне дают анкету на 5 листах более чем на 100 вопросов и просят назвать время своего рождения. Я в замешательстве переспрашиваю:
— Дату?
— Нет, время. У нас директор нумерологией занимается, он посмотрит цифры и решит, подходишь ли ты нам.
Я сказала, что позвоню маме и узнаю. Вышла на улицу, кинула анкету в мусорку и ушла. © janeshain / Pikabu
Бонус: иногда и на собеседование ходить не нужно, чтобы все понять про организацию
- Я недавно видела вакансию, в которой ТРИ ЛИСТА требований к кандидату, а в бонусах написано «платим зарплату вовремя, в офисе есть микроволновка и ОКНО». © ksks.niia
А вот еще подборка историй про слегка безумные собеседования:
Комментарии
Окно - это круто. У сотрудника всегда есть возможность уйти в любой момент )
Имо, красный фложок: если ищите работу наа сайте, но вам пишут в мессенджер, при том, не указывая название компании, сразу слать в сад. Это скорее всего мошенники. А если нет и не хотят платить копейки сайту, то как работодатели они тоже жмоты.
Куча тестов при найме, тоже показатель: я кучу этих тестов делала и в короткий промежуток времени - там такие разные итоги, даже при том, что делала их в относительно короткий промежуток времени
насчёт нумеролога. знаю одну семью, муж - владелец небольшой строительной компании, жена - нумеролог. и она, конечно же, подбирала ему всех сотрудников, исходя из своей "профессии" (да простят меня нумерологи, но я считаю это ерундой). итог - рабочие украли материалы н aa несколько миллионов, все объекты сдали с кучей косяков, фирма н aa грани банкротства. теперь эта женщина нашла себе новое признание - печёт тортики) это у неё вроде получается)