Преданные фанаты выбрали актеров, которые могли бы отлично вписаться в будущий сериал о Гарри Поттере

Сериал по книгам о Гарри Поттере, который должен выйти в 2026-2027 году, будоражит умы поклонников. Конечно же, всем любопытно, кто же сыграет так полюбившихся миру героев. Хотя пока что официально утвержден только один актер — Джон Литгоу, которому досталась роль директора Хогвартса, слухов ходит великое множество. Например, поговаривают, что Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду. Ну а пока толком ничего не известно, давайте посмотрим, каких актеров хотели бы видеть в сериале поклонники Поттерианы.