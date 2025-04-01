Преданные фанаты выбрали актеров, которые могли бы отлично вписаться в будущий сериал о Гарри Поттере

Кино
4 часа назад

Сериал по книгам о Гарри Поттере, который должен выйти в 2026-2027 году, будоражит умы поклонников. Конечно же, всем любопытно, кто же сыграет так полюбившихся миру героев. Хотя пока что официально утвержден только один актер — Джон Литгоу, которому досталась роль директора Хогвартса, слухов ходит великое множество. Например, поговаривают, что Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду. Ну а пока толком ничего не известно, давайте посмотрим, каких актеров хотели бы видеть в сериале поклонники Поттерианы.

Северус Снейп — Джош О’Коннор

Светлана БМВ
3 часа назад

Джош О'Коннор в гриме наверное будет больше похож нa персонаж. Во всяком случае лучше, чем "пророчат".

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Сивилла Трелони — Джуно Темпл

Римус Люпин — Дев Патель

Сириус Блэк — Джейкоб Элорди

Молли Уизли — Кэтрин Тейт

Светлана БМВ
3 часа назад

Интересно что в лицах у них есть что-то похожее. Только разные причёски и разные по возрасту и комплекции.

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Альбус Дамблдор — Ричард Э. Грант

Светлана БМВ
3 часа назад

Ричард Э. Гранд совершенно не подходит для этой роли. Даже если его загриммируют, то это будет пародия нa Дамблдора. Хотя морщин у него больше и может быть это позволит считать что Дамблдор состарился?

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Минерва Макгонагалл — Мишель Гомес

Светлана БМВ
3 часа назад

А вот эта актриса, Мишель Гомес, мне кажется будет неплохой заменой. Немного моложе, но внешне чем то похожа нa Минерву Макгонагалл, которую сыграла британская актриса .

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Аластор Грюм — Идрис Эльба

Аргус Филч — Роберт Карлайл

Долорес Амбридж — Оливия Колман

Светлана БМВ
2 часа назад

Похожие дамочки. Но только чисто внешне. Будет ли Оливия Колман такой же задиристой и самоуверенной, как Долорес Амбридж.

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Златопуст Локонс — Уилл Поултер

Светлана БМВ
2 часа назад

Златопуст Локонс должен был быть неотразимым красавцем, но имхо, Кеннет Чарльз Брана не соответствовал роли, слишком стар. Но Уилл Поултер ещё меньше похож нa своего героя.

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Люциус Малфой — Джейми Кэмпбелл Бауэр

Светлана БМВ
2 часа назад

Да, вот этот актёр имеет все шансы стать неплохим Люциусом Малфоем. В чертах лица у него проглядывает некая аристократичность и "породистость". Весь вопрос, как он сможет всё это показать в роли.

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Нарцисса Малфой — Ванесса Кирби

Светлана БМВ
2 часа назад

Ева Грин подходящая актриса по внешнему виду, но по образу нa фото совсем нет. Если вживётся в характер героини и с соответствующим гримом может и получится из неё Беллатриса Лестрейнж.

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Лорд Волан-де-Морт — Киллиан Мерфи

Светлана БМВ
2 часа назад

Киллиану Мерфи нужно тонну пластического грима, чтобы соответствовать образу Лорд Волан-де-Морта.

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Думали, это все? Нет, у нас есть еще несколько статей о вселенной Гарри Поттера:

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
2 часа назад

Актёры выбраны, более или менее подходящие, решит уже фильм. Отзывы будут неоднозначными и протеворечивыми, как мне кажется. Но нам пока остаётся ждать и надеяться увидеть достойный ремикс.

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