18 девушек, которых по весне потянуло на эксперименты с макияжем

Весна — время для вдохновения и свершений. Кто-то кайфует от поездок на дачу и высаживания цветов, кто-то от готовки и выпечки, ну а героини этой статьи — от нанесения себе крутого макияжа. Попробовать новые стрелки, добавить стразы, использовать нестандартные цвета теней или помады для губ — девушки готовы поделиться своими результатами.

Обязательно дочитайте до конца — там вас ждет 2 бонусных макияжа. Не на каждый день, конечно, но выполненных с потрясающим мастерством и креативом.

"Мое лицо совсем без косметики и с полным макияжем"

«Выглядит довольно мило. Хотя, может мне стоит присоединиться к другим проклятым куклам в антикварном магазине»

Обожаю! Ты действительно создала эмоции этим образом. © half_full_beauty / Reddit

«Мой ежедневный макияж. Хотя порой я отказываюсь от помады и подводки для глаз»

"Накрасилась, чтобы сфоткаться на паспорт. И вот как в итоге выглядит фотка"

Ты выглядишь прекрасно! Может, немного грустная, но с потрясающим макияжем. © Few-Ebb-6045 / Reddit

"Где-то в мире уже весна. И кстати, я буду рада, если мой макияж кого-нибудь вдохновит"

"Захотелось создать уникальный "свой" образ"

«Чувствую себя очень по-весеннему»

«Пузырьки — мое любимое. Я знаю, что они неидеальны, но я прям кайфую, когда делаю их»

«Пришла на работу с таким дерзким макияжем губ. Пытаюсь быть уверенной, но на самом деле ненавижу каждую секунду»

«Со своей кожей я боролась десятилетиями. Но хороший консилер творит настоящее волшебство»

«Украсила глаза стразами»

Мне даже как-то не по себе стало. © abovewater_fornow / Reddit

«Макияж в стиле „Леди Мухомор“»

«Я сказала себе, что хочу естественный макияж, но все закончилось драматическим. Как и всегда»

«Как вам такой оттенок помады?»

«2 года назад и сейчас: мой прогресс в рисовании графических стрелок на глазах»

«Решила сделать неоново-зеленые глаза»

«Попробовала сегодня сделать новый дизайн на глазах»

«На меня накатило вдохновение»

Бонус 1: Макияж в стиле статуи