В спортзал, а лучше na природу, двигаться, радоваться жизни, общаться с позитивными людьми!!!
18 девушек, которых по весне потянуло на эксперименты с макияжем
Весна — время для вдохновения и свершений. Кто-то кайфует от поездок на дачу и высаживания цветов, кто-то от готовки и выпечки, ну а героини этой статьи — от нанесения себе крутого макияжа. Попробовать новые стрелки, добавить стразы, использовать нестандартные цвета теней или помады для губ — девушки готовы поделиться своими результатами.
Обязательно дочитайте до конца — там вас ждет 2 бонусных макияжа. Не на каждый день, конечно, но выполненных с потрясающим мастерством и креативом.
"Мое лицо совсем без косметики и с полным макияжем"
«Выглядит довольно мило. Хотя, может мне стоит присоединиться к другим проклятым куклам в антикварном магазине»
- Обожаю! Ты действительно создала эмоции этим образом. © half_full_beauty / Reddit
«Мой ежедневный макияж. Хотя порой я отказываюсь от помады и подводки для глаз»
"Накрасилась, чтобы сфоткаться на паспорт. И вот как в итоге выглядит фотка"
- Ты выглядишь прекрасно! Может, немного грустная, но с потрясающим макияжем. © Few-Ebb-6045 / Reddit
"Где-то в мире уже весна. И кстати, я буду рада, если мой макияж кого-нибудь вдохновит"
"Захотелось создать уникальный "свой" образ"
«Чувствую себя очень по-весеннему»
Авитаминоз? Бессоница? Ревнивый муж с обострением? Какой из этих спутников весны оставляет такие синяки?
«Пузырьки — мое любимое. Я знаю, что они неидеальны, но я прям кайфую, когда делаю их»
Выглядит как картина акрилом н.а холсте. Но хочется более тёплого света к ней.
«Пришла на работу с таким дерзким макияжем губ. Пытаюсь быть уверенной, но на самом деле ненавижу каждую секунду»
«Со своей кожей я боролась десятилетиями. Но хороший консилер творит настоящее волшебство»
Не надо бороться с кожей, за ней ухаживать надо))
(В оригинале она всё же с кругами под глазами боролась.)
«Украсила глаза стразами»
- Мне даже как-то не по себе стало. © abovewater_fornow / Reddit
«Макияж в стиле „Леди Мухомор“»
«Я сказала себе, что хочу естественный макияж, но все закончилось драматическим. Как и всегда»
«Как вам такой оттенок помады?»
"Все девочки учились целоваться нa помидорах, а одна - нa баклажанах..."
«2 года назад и сейчас: мой прогресс в рисовании графических стрелок на глазах»
«Решила сделать неоново-зеленые глаза»
«Попробовала сегодня сделать новый дизайн на глазах»
«На меня накатило вдохновение»
Бонус 1: Макияж в стиле статуи
Бонус 2: Макияж с использованием пряжи
А тут у нас еще множество идей крутого макияжа для вдохновения:
Комментарии
У людей столько времени свободного... Если это не для работы, то я не понимаю. Видимо, приоритеты сместились. Как подумаю, что сначала нанеси это, потом смывай. Брррр
Ни чувства меры, ни вкуса у некоторых. Конечно поэкспериментировать иногда хотелось в молодости))) Ну это от избытка времени и непонимания, чего ты хочешь. Ну своего рода поиск.
Понравились безумные макияжи). И вообще большая часть подборки. Видимо, весна требует яркости и веселья❤️