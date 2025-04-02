18 девушек, которых по весне потянуло на эксперименты с макияжем

Фотоподборки
3 часа назад

Весна — время для вдохновения и свершений. Кто-то кайфует от поездок на дачу и высаживания цветов, кто-то от готовки и выпечки, ну а героини этой статьи — от нанесения себе крутого макияжа. Попробовать новые стрелки, добавить стразы, использовать нестандартные цвета теней или помады для губ — девушки готовы поделиться своими результатами.

Обязательно дочитайте до конца — там вас ждет 2 бонусных макияжа. Не на каждый день, конечно, но выполненных с потрясающим мастерством и креативом.

"Мое лицо совсем без косметики и с полным макияжем"

«Выглядит довольно мило. Хотя, может мне стоит присоединиться к другим проклятым куклам в антикварном магазине»

«Мой ежедневный макияж. Хотя порой я отказываюсь от помады и подводки для глаз»

"Накрасилась, чтобы сфоткаться на паспорт. И вот как в итоге выглядит фотка"

  • Ты выглядишь прекрасно! Может, немного грустная, но с потрясающим макияжем. © Few-Ebb-6045 / Reddit

"Где-то в мире уже весна. И кстати, я буду рада, если мой макияж кого-нибудь вдохновит"

"Захотелось создать уникальный "свой" образ"

«Чувствую себя очень по-весеннему»

Шуршилла
2 часа назад

Авитаминоз? Бессоница? Ревнивый муж с обострением? Какой из этих спутников весны оставляет такие синяки?

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«Пузырьки — мое любимое. Я знаю, что они неидеальны, но я прям кайфую, когда делаю их»

Ди
30 минут назад

Выглядит как картина акрилом н.а холсте. Но хочется более тёплого света к ней.

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«Пришла на работу с таким дерзким макияжем губ. Пытаюсь быть уверенной, но на самом деле ненавижу каждую секунду»

«Со своей кожей я боролась десятилетиями. Но хороший консилер творит настоящее волшебство»

Nika88
1 час назад

Не надо бороться с кожей, за ней ухаживать надо))
(В оригинале она всё же с кругами под глазами боролась.)

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«Украсила глаза стразами»

«Макияж в стиле „Леди Мухомор“»

«Я сказала себе, что хочу естественный макияж, но все закончилось драматическим. Как и всегда»

«Как вам такой оттенок помады?»

«2 года назад и сейчас: мой прогресс в рисовании графических стрелок на глазах»

«Решила сделать неоново-зеленые глаза»

«Попробовала сегодня сделать новый дизайн на глазах»

«На меня накатило вдохновение»

Бонус 1: Макияж в стиле статуи

Бонус 2: Макияж с использованием пряжи

Фото на превью cjmmoseley / Reddit

Комментарии

Уведомления
Мохнопопая егоза
1 час назад

У людей столько времени свободного... Если это не для работы, то я не понимаю. Видимо, приоритеты сместились. Как подумаю, что сначала нанеси это, потом смывай. Брррр

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Катерина Лисичкина
1 час назад

Ни чувства меры, ни вкуса у некоторых. Конечно поэкспериментировать иногда хотелось в молодости))) Ну это от избытка времени и непонимания, чего ты хочешь. Ну своего рода поиск.

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НибаньтиКрипто
1 час назад

Понравились безумные макияжи). И вообще большая часть подборки. Видимо, весна требует яркости и веселья❤️

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