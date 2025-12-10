25-30 лет прошло, а я до сих пор помню, как звонить из автомата бесплатно.
В студенчестве научили
13 случаев, когда люди ошиблись номером или дверью, но это оказалось настоящим перстом судьбы
Иногда судьба любит подшутить над нами самым неожиданным образом — например, когда мы ошибаемся номером телефона или путаем квартиры. Порой такие мелкие промахи запускают цепочку событий, которые невозможно было предсказать.
- Пришла к подружке в гости. Поднялась, звоню в дверь. Мужской голос: «Кто?» Я удивилась, но подумала, что это ее парень приехал. Отвечаю, дверь мне открывает незнакомый мужичок в халате. Я вылупилась на него, а он как крикнет: «Лапуль, глянь!» И тут выходит моя коллега. Я выпала в осадок, коллега, судя по виду — тоже. В итоге оказалось, что я перепутала этаж, но каковы были шансы, что я постучу в дверь к коллеге! Я, конечно, знала, что она живет в этом районе, но не настолько же. А муж ее, кстати, сразу меня узнал, он приходил с ней на корпоратив. Как тесен мир.
- Я постоянно получал кучу возмущенных голосовых от людей, которые искали какую-то даму. И вот пару недель спустя она сама мне написала. Оказалось, она по ошибке напечатала мой номер телефона на своих визитках, потому что он отличался всего на одну цифру. В итоге она извинилась и настояла на подарке за доставленные неудобства. Прислала мне пять подарочных карт стоимостью не менее $100, и теперь мы списываемся друг с другом по праздникам. © PreparationHot980 / Reddit
- Дело было в новогодние праздники, сестра уезжала на пару дней в деревню и попросила кормить ее кошку, дала мне ключи от квартиры. Прихожу, вставляю ключ, повернула один раз, второй — никак. Повторяю этот ритуал раза 4, не понимаю, почему не поддается. Опять вставляю ключ, и тут изнутри открывается дверь, а там стоит какая-то бабка. Смотрим друг на друга в шоке секунд 5. Тут до меня доходит, что я ошиблась этажом. И я не смогла ничего лучше придумать, чем: «А что вы делаете в квартире моей сестры?» Ну а дальше я перед ней раз 100 извинилась, она не закрывала дверь, пока я не открыла нужную. © HotlineXiaomi / Pikabu
- Открыл машину на парковке после кино, сел в нее. Чувствую, запах не как в моей машине. Ба! Так это и не моя. Вышел, закрыл. Своя стояла чуть дальше. Через пару лет, вышел из супермаркета, смотрю тетка мне в багажник продукты складывает — долго извинялась. © purple.rain / Pikabu
- Во времена телефонов-автоматов я хотел позвонить домой. Ответила не мама, и я понял, что ошибся номером. Однако не растерялся и сказал ответившей девушке, мол, пожалуйста, не вешайте трубку, я уже бросил монету и не хочу потратить ее впустую! Так что мы болтали до тех пор, пока время не вышло. Мне тогда было лет 12. © Cranberry64 / Reddit
- Помню, мне было 5 лет. Переехали, значит, и пока взрослые разгружали коробки, я бегала с улицы в квартиру и наоборот. В какой-то момент забегаю в квартиру — ни фига себе, мебель уже расставили, занавески повесили. Кричу: «Маааам, как красиво все сделали!» Вдруг из туалета выходит женщина, и тут я поняла, что этажом ошиблась. © Unknown author / Pikabu
- Когда я был подростком, у меня прямо у кровати стоял стационарный телефон. Однажды утром маме позвонил какой-то парень и сказал, что у него 20 пропущенных с нашего номера. Кто мы такие? И почему наяриваем ему в 3 часа ночи? Мама в непонятках, потому что мы все спали. Списали это на какой-то глюк. А позже я вспомнил сон, который мне снился той ночью: я был в телефонной будке и пытался позвонить родным, но не мог вспомнить номер, поэтому просто набирал случайные цифры в надежде, что они ответят. Оказалось, что в реальной жизни я звонил одному и тому же парню снова и снова, просто изводя этого совершенно незнакомого человека всю ночь. © Captain****Hole / Reddit
- Кто-то написал мне и спросил, подходит ли бирюзовый цвет для спальни девочки. Я ответила, что они ошиблись номером, но, по-моему, бирюзовый — отличный цвет для девочки. У нас получился довольно приятный разговор! © CatrionaShadowleaf / Reddit
- Папа болел и попал в больницу. Я был за городом и не мог навестить его, поэтому позвонил и узнал номер его палаты. Однако папу перевели в другую палату, а ответивший мужчина был совершенно незнакомым. Я сразу понял, что это не мой отец, но тот джентльмен, казалось, был рад звонку. Поэтому я продолжил с ним беседовать и наконец сказал: «Ну, мне пора идти. Дай себе немного отдохнуть, персонал хорошо о тебе заботится». Он поблагодарил, и я повесил трубку. Мой настоящий папа рассмеялся, когда я наконец до него дозвонился. На самом деле, это был последний раз, когда я с ним разговаривал, так что в каком-то смысле эта ошибка сделала пребывание двух людей в больнице ярче. © SeaFans-SeaTurtles / Reddit
- Получил сообщение в 2 часа ночи: «Чувак, не могу поверить, что ты съел ВСЮ лазанью. Мама нас укокошит». Я ответил: «Оно того стоило. Эта лазанья была легендарной». И тут мне прилетает сообщение с вопросом, кто я вообще такой. Я ответил: «Видимо, ваш соучастник». Провел 20 минут, обсуждая рецепт лазаньи с совершенно незнакомым человеком. Больше мы никогда не разговаривали. © hard2resist / Reddit
- Ехала мерить шубу. Адрес забила в навигатор. Захожу — дверь нараспашку, кричу: «Я по объявлению!» Из кухни выглядывает мужичок, а через минуту он уже выносит мне роскошного соболя. Я мямлю, что шуба вообще не та, а он: «Да забирай даром!» Я аж вспотела, и тут догадалась спросить у него адрес. Стало ясно, что я попала в дом с другой литерой. Объяснила все, а мужичок все равно стоит на своем: «Раз подошла — бери. Женина была. Пусть кто-то носит и радуется». Еле уговорила его взять хотя бы тысячу, ушла в легком шоке и в новой соболиной шубе.
Простите за мой слог, но к ситуации с шубой из соболей, которую женщина купила за тысячу рублей подходит только такое выражение: «Ты ври-ври, но не завирайся! » (с) Это ж где можно купить соболью шубу за тысячу рублей - не иначе как только во сне?! Женщина хотя бы знает, что баргузинский соболь - это достояние России, эксклюзивный, редкий и дорогой мех, так как дикий соболь встречается только в России, и больше нигде в мире?! Соболья шуба, сшитая из самцов соболя будет стоить несколько десятков, а может быть, и сотен миллионов рублей!
- Когда мне было около 14, и я училась в средней школе, весь год я получала сообщения и звонки из другой школы в нашем районе. Один ученик дал школьной администрации неправильный номер своей мамы. Поэтому каждый раз, когда ученик опаздывал или отсутствовал (что случалось очень часто), мне приходили сообщения с вопросом о причине. Будучи подростком, я весь год прикрывала его, придумывая оправдания. В самый последний день я решила наконец-то сообщить им, что у них неправильный номер. © Unknown author / Reddit
- Около года назад я получила кучу сообщений с индийских номеров, в которых меня называли «прекрасной принцессой» и писали странную ерунду вроде «привет, солнышко, прекрасная принцесса», а также присылали мне фотографии всяких безделушек. До сих пор не понимаю, что это было, но было довольно забавно. © MyNameIsNotKaren / Reddit
И пусть все начиналось с неловкости, продолжение оказалось достойным кино. А вам случалось ошибаться номером?