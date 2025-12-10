13 случаев, когда люди ошиблись номером или дверью, но это оказалось настоящим перстом судьбы

Простите за мой слог, но к ситуации с шубой из соболей, которую женщина купила за тысячу рублей подходит только такое выражение: «Ты ври-ври, но не завирайся! » (с) Это ж где можно купить соболью шубу за тысячу рублей - не иначе как только во сне?! Женщина хотя бы знает, что баргузинский соболь - это достояние России, эксклюзивный, редкий и дорогой мех, так как дикий соболь встречается только в России, и больше нигде в мире?! Соболья шуба, сшитая из самцов соболя будет стоить несколько десятков, а может быть, и сотен миллионов рублей!