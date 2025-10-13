15+ человек рассказали, как внезапное наследство ворвалось в их жизнь

1 час назад
Многие задумывались о том, каково это — стать обладателем неожиданного наследства. Герои нашей сегодняшней подборки испытали это на себе. У некоторых и целое состояние не изменило ситуации, у других — даже мелочь перевернула жизнь с ног на голову. Наследство в той или иной форме внезапно свалилось им на голову, как же они им распорядились?

  • В юности у меня случился бурный курортный роман. Мы потеряли друг друга из виду, потом семья, дети, развод. И вдруг узнаю: он навел обо мне справки и завещал кое-что. Руки дрожали, когда я открывала шкатулку с ключиком. Внутри лежали не письма и не фото, а оформленные на меня документы на небольшую квартиру у моря — «наш дом», как он подписал. И вот неожиданно я поняла: он все это время искал для нас место, где мы могли бы встретиться снова, даже если один из нас уже не придет.
  • В наследство от бабушки и дедушки мне досталась дача. Все лето, а точнее, даже с конца апреля, я жила там. Массив хороший, есть свет и вода, рядом лес, озеро. Участок был запущенный, дом тоже. Я привела его в прошлом году в порядок, сделала простенький ремонт, где надо, утеплила, поставила кондиционер, обустроила кухоньку, купив гарнитур с рук. Купила бочку с нагревателем, сделала летний душ. Провела интернет! Соседи тихие, в домике две комнаты, веранда. Работала дома или на свежем воздухе. Благо, работаю удаленно. Параллельно трудилась на участке, сажала зелень, цветы. До ближайшего супермаркета — минут 15-25 на машине. Можно закупиться на неделю или две и горя не знать. В городе живу в новостройке, где 25 этажей, куча машин, нет зелени. На даче я отдохнула душой. Ко мне еще кошка с котенком на дачу пожаловали, буду их забирать в квартиру. Даже не хочется возвращаться в город, так хорошо на природе, в тишине, в трудах и умеренном отдыхе. © Подслушано / Ideer
  • Моему деду досталась в наследство от брата старая дача. Ну он и продал ее за приличную сумму. Сдал свою квартиру. Оплатил себе проживание в санатории на год. Сказал, что в конце жизни хочет развлекаться по-пенсионерски. Звонит нам каждый день и рассказывает про шахматные турниры с дедулькам, про романы с бабульками, про то, что нашел недалеко от санатория танцы для пенсионеров. И еще, что конец жизни отменяется, он молод и здоров и уже сейчас надо думать, где найти денег еще на год санатория. © Подслушано / Ideer
  • Знакомый рассказывал. Жил он всю жизнь с матерью, батя ушел, когда сыну и года не было. Родственников почти не знал — только пару теток и бабку где-то в столице. Так недавно та бабуля умерла и оставила ему шикарную квартиру. И тут оказалось что родни у парня не пересчитать, все хотят кусочек столичной квартирки. Только сестер десяток нашлось, братьев тоже немало, дядьки, тетки и седьмая вода на киселе. Мой приятель каждому высылал копию завещания, где единственным наследником был он. Родня исчезала так же быстро, как и появлялась. © CasualFood / Pikabu
  • В детстве меня часто оставляли на попечении соседки. Яркая, смешливая, я обожала ее. Но потом они с мамой разругались в пух и прах, и мы больше не виделись. Но недавно мне пришла посылка. Я не сдержала слезы, внутри — кольцо, а рядом записка: «Кольцо передается в нашей семье по женской линии, но, как ты знаешь, дочери у меня нет. А ты так засматривалась на него в детстве, носи с удовольствием».
  • В 2001 году ушла из жизни мама, осталось наследство — сеть ресторанов. Сестры решили все продать и поделить. Мне достался мой «кусочек» — немаленькая сумма. С мужем были молодыми и глупыми, вкладывались в сомнительные предприятия друзей, жили на широкую ногу. Хорошо, что хоть квартиру купили и ремонт сделали. Очухались только через четыре года, когда осталось всего ничего. Сумели открыть магазин, который до сих пор нас кормит. Сколько возможностей профукали... Теперешние бы мозги в 20 лет иметь, все было бы по-другому. © Подслушано / Ideer
  • Сильно поругались со старшим братом из-за наследства. От деда досталась однушка в старом доме. Я орала на брата, что у него семья, дети, и это отличный первоначальный взнос, а он с пеной у рта доказывал мне, что как-нибудь справится, и мне, одинокой молодой девушке, эта квартира нужнее. Делить там нечего, сумма сравнительно небольшая. Пришлось надавить на предков, чтобы деньги достались ему. Поняла, что нас воспитали все-таки правильно. Люблю его, люблю его жену и детей, и не понимаю, как может быть иначе. © Unknown author / Pikabu
  • Мне достался дедушкин рояль. Сколько себя помню, всегда умолял его отдать его именно мне. Когда деда не стало в прошлом году, я получил этот инструмент, а вместе с ним и 28 лет воспоминаний, любви и мудрости, которыми он со мной делился. Рояль буквально символизирует мои отношения с дедушкой, и я буду бережно хранить его. © readycent / Reddit
  • Моя бабуля оставила мне $ 250. Я потратила эти деньги на то, чтобы купить щенка. Он был со мной больше 16 лет. Он помог мне преодолевать трудности взрослой жизни. Сумма небольшая, но она изменила мою жизнь. © Lou__Stools / Reddit
  • Сосед работал на железной дороге. В детстве я часто бывал у него в гостях, смотрел старые фотографии поездов. Потом мы переехали. Лет через 10 я узнал, что он оставил коллекцию мне. Пришли забирать старье. Я глазам своим не поверил. Оказалось, что чердак был забит антикварными моделями поездов. Десятки локомотивов, сотни вагонов и тележек. Я оставил себе несколько вещей, а большую часть продал. На эти деньги я купил свою первую машину и оплатил учебу в университете. У меня до сих пор есть два локомотива на память о нем, а теперь еще и своя собственная модель железной дороги на чердаке. © samfitnessthrowaway / Reddit
  • Я получила немного денег от дяди, который жил затворником. Мне он казался странным, так что мы особо не общались. Он также оставил мне небольшую фарфоровую куклу в коробке, названную моим именем. Оказывается, эту куклу много лет назад купила моя прабабушка, но когда она умерла, мне ее так и не отдали. © Lyrakish / Reddit

  • Умер у меня через 33 колена родственник, а наследники отказались от его имущества. Вышло, что я наследник. Полагалась мне однокомнатная квартира на выселках с долгом за комуналку. Ну ладно, вступил в наследство, оплатил. Звонок из банка, мол, приходите документы подписать. Думаю: «Что за ерунда? Какие еще документы?» А оказалось, что на счете у этого родственника лежала приятная такая сумма. Я обзвонил отказавшихся наследников, встретились вместе и затусили на эти деньги. А квартиру я сдаю. © napeHb / Pikabu
  • Досталась в наследство квартира. Мне она была не нужна, пустила квартирантов. За 8 лет они сделали ремонт, женились, завели собаку, родили ребенка и стали готовы к покупке своей квартиры, но был нюанс: они очень хотели купить именно мою, так как привыкли к ней за столько лет. Продала — куда деваться, вся история семьи в этих стенах уложена. © Подслушано / Ideer
  • Мой прадед был отличным ювелиром. По наследству мне досталось несколько необыкновенных комплектов, которые он дарил моей прабабушке. Он ее очень любил. Недавно мы решили снести их старый домик и на этом месте построить новый. Нашли в стене сундук! Как же мы радовались, когда его вскрыли. Красота необыкновенная! Оказалось, прабабушка говорила моей маме в детстве, что дед заныкал три сундука. А где именно — не сказал... не успел. Ведем поиски наследства. © Подслушано / Ideer
  • Мне в наследство от родителей досталась гостиница. Горничные моют все так тщательно, что там нет ни единого микроба от предыдущих жильцов. Я хожу и лично проверяю, как они трут номера. Белье кипячу, расходники все одноразовые. Ни единой пылинки. Это сложно и дорого: выбрасывать тряпки после мытья каждого унитаза, использовать профессиональные средства и тратить много времени на уборку. Гости ничего не подозревают, а я прямо кайфую из-за того, что люди в стерильной чистоте живут во время отпуска. © Подслушано / Ideer
  • Достался мне в наследство от родной тети частный дом недалеко от города. Домик небольшой, снаружи покрыт обычным кирпичом. Но внутри — шикарный ремонт, все продумано, мебель и техника, гармония и стиль. Переехала и понимаю, что я в своей растянутой домашней одежке вообще не вписываюсь в этот интерьер. Иду покупать шелковый халатик с кружевом, ибо надо соответствовать. Домашний дресс-код, так сказать. © Подслушано / Ideer
  • Мой кухонный фартук сшит из льняного постельного белья моей покойной прабабушки. У бабушки, мамы, тети и сестры тоже есть такие фартуки. Я свой обожаю, но боюсь испачкать, поэтому пока им не пользуюсь. Кроме того, прадедушка оставил нам свое пианино — ему больше ста лет и у него клавиши из слоновой кости. © Haelx / Reddit
  • Купили с мужем большой старинный сундук у девушки. Он ей достался по наследству от мамы, маме — от бабушки, бабушке — от прабабушки, а ей от прапра... Я на него смотрела влюбленными глазами, а девушка — как на мусор. Как представлю, какая у него история... До мурашек! © Подслушано / Ideer
  • Мой дядя знал, что его время подходит к концу. Мы много времени проводили с ним вместе. За пару дней до ухода из жизни дядя вручил мне мусорный пакет, набитый вещами, и велел открыть его, когда вернусь домой. Внутри были книги о индейцах и городах-призраках Дикого Запада, несколько свитеров десятилетней давности и около 20 старых видеокассет. Это именно то, что я ждал! Спасибо, дядя Фил. Все еще скучаю по тебе! © bpk014 / Reddit
  • Мне досталось хорошее наследство от двух бабушек и дедушки. Стараюсь тратить эти деньги на то, что они любили, чем жили. Например, сделала пожертвование в маленький музей, куда одна бабушка обожала ходить. Еще помогла кошачьему приюту. Покупать что-то стараюсь у мастеров, которые работают на себя: вся посуда в доме — ручная работа, дедушка такое ценил и всегда у рукодельников вещи брал, чтобы они ремесло не бросали. Как будто бабушки и дедушка продолжают жить в этих нехитрых идеях. © Подслушано / Ideer

