15+ человек рассказали, как внезапное наследство ворвалось в их жизнь

Многие задумывались о том, каково это — стать обладателем неожиданного наследства. Герои нашей сегодняшней подборки испытали это на себе. У некоторых и целое состояние не изменило ситуации, у других — даже мелочь перевернула жизнь с ног на голову. Наследство в той или иной форме внезапно свалилось им на голову, как же они им распорядились?