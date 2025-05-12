20+ унаследованных сокровищ, которые музеи с удовольствием забрали бы на выставку

Иногда наследство — это не просто деньги или квартира в центре города. Порой в руки потомков попадают поистине уникальные вещи. Так, героям этой подборки посчастливилось унаследовать не просто предметы, а живую историю.

«В субботу я выхожу замуж в свадебном платье своей мамы! Я чувствую себя в нем принцессой Диснея. Кстати, малышка на первой фотке — это я и есть!»

«Эти часы, доставшиеся мне от бабушки, делают меня счастливой. Кстати, они еще ходят»

«Мне достался целый гардероб вещей от бабушки из Испании»

Твоя бабушка была модной, очень модной леди! © YouOwnEverything / Reddit

«Нашла у мамы „в сундуках“ новый льняной жакет вполне себе актуального фасона. Жакет, судя по этикетке, старше меня (июль 1987 года). А вот и я в нем»

«Мой отец получил в наследство эту чугунную сковородку. Ему сказали, что она стоит больше $ 10 тыс. Интересно, это правда?»

Если кто-то предложит вам за это $ 10 тыс., берите деньги и бегите! © Unknown Author / Reddit

/ Reddit Вот вы смеетесь, а я читал, что подобный экземпляр в прошлом году был продан на аукционе за $ 11 тыс., потому что это чрезвычайно редкая вещица. © Mywifefoundmymain / Reddit

«Унаследовала вот этот странный предмет из латуни. Может, кто-нибудь знает, что это?»

Это же чернильница. Скорее всего, дорожная. © Ridbeardidscotsman / Reddit

«Дедушка купил эти часы в 80-х. Потом их носил мой папа, а затем он подарил их мне. Эта вещица обладает для меня особой сентиментальной ценностью»

«Вот платье 40-летней выдержки. Свекровь носила его в молодости»

Свекровь ваша была огонь прямо! Звезда. © IrinaNsk / Pikabu

«Конфетнице в этом году исполнилось 100 лет!»

Если захочешь проверить на подлинность, наведи на нее ультрафиолетовый фонарик. Это, должно быть, урановое стекло. © spiritualskywalker / Reddit

«В наследство от прабабушки мне досталось колечко с бриллиантами. Я сделала из него ожерелье»

«Этот старинный патефон принадлежал моему богатому прапрадеду. Может, таких всего 2 экземпляра в мире»

«Я — пятое поколение в нашей семье, которое носит это обручальное кольцо. Это единственная ценная вещь, которая была у моих прадедов»

«Моя бабушка когда-то была богатой. И у нее сохранился этот прекрасный набор»

«Мама подарила мне свои свадебные туфли 70-х годов. Разве они не милые?»

«Из коллекции папы. Что это?»

Японцы носили такое на поясе, ведь внутри они хранили небольшие вещи. Называется эта японская шкатулка инро. В их традиционном одеянии отсутствуют карманы. Это своего рода их замена. Начало ХХ века, бронзовая фурнитура, золотые лаковые украшения. Круто! © antinous24 / Reddit

«Унаследовала коллекцию монет. Это лишь ее часть»

«Этот блендер мне достался от бабушки. Я понятия не имею, сколько ему лет, но он работает как часы»

«Нашла в сундуке прабабки. И, прикиньте, чуть не выкинула! А потом обнаружила тайник. В нем были пудреница и повязка на запястье. Видимо, ба была танцовщицей»

«От бабушки мужа нам перепал ретро-гарнитур. Он в потрясающем состоянии!»

«Несколько колец, которые я недавно получила в наследство от бабушки. У нее был забавный вкус. Мне так приятно носить их и чувствовать себя рядом с бабулей»

«На мне — платье моей мамы 50-х годов, а в руках — винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»

«Дочь в моем комбезе. Соответственно, комбезу минимум 28 лет»

«Моя бабушка была, скажем так, эксцентричной женщиной»

«Мама рассказывала, что после переезда бабушка чувствовала себя как сардина в банке — так тесно ей было на новом месте. Поэтому, будучи совершенно уникальным человеком, она заказала этот кулон с сардинами из золота и бриллиантов. Почему бы и нет? Ее не стало несколько месяцев назад, и моя мама отдала кулон мне. Буду носить».

«31 год, 6 месяцев и 22 дня спустя я надела мамино платье на свою свадьбу»

В этом изысканном наряде ты выглядишь как королева! © GnaeusMarcius / Reddit