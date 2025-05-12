20+ унаследованных сокровищ, которые музеи с удовольствием забрали бы на выставку
Фотоподборки
3 часа назад
Иногда наследство — это не просто деньги или квартира в центре города. Порой в руки потомков попадают поистине уникальные вещи. Так, героям этой подборки посчастливилось унаследовать не просто предметы, а живую историю.
«В субботу я выхожу замуж в свадебном платье своей мамы! Я чувствую себя в нем принцессой Диснея. Кстати, малышка на первой фотке — это я и есть!»
«Эти часы, доставшиеся мне от бабушки, делают меня счастливой. Кстати, они еще ходят»
«Мне достался целый гардероб вещей от бабушки из Испании»
- Твоя бабушка была модной, очень модной леди! © YouOwnEverything / Reddit
«Нашла у мамы „в сундуках“ новый льняной жакет вполне себе актуального фасона. Жакет, судя по этикетке, старше меня (июль 1987 года). А вот и я в нем»
- Отлично выглядите! Стильно, модно, молодежно! © Pumaspb / Pikabu
«Мой отец получил в наследство эту чугунную сковородку. Ему сказали, что она стоит больше $ 10 тыс. Интересно, это правда?»
- Если кто-то предложит вам за это $ 10 тыс., берите деньги и бегите! © Unknown Author / Reddit
- Вот вы смеетесь, а я читал, что подобный экземпляр в прошлом году был продан на аукционе за $ 11 тыс., потому что это чрезвычайно редкая вещица. © Mywifefoundmymain / Reddit
«Унаследовала вот этот странный предмет из латуни. Может, кто-нибудь знает, что это?»
- Это же чернильница. Скорее всего, дорожная. © Ridbeardidscotsman / Reddit
«Дедушка купил эти часы в 80-х. Потом их носил мой папа, а затем он подарил их мне. Эта вещица обладает для меня особой сентиментальной ценностью»
«Вот платье 40-летней выдержки. Свекровь носила его в молодости»
- Свекровь ваша была огонь прямо! Звезда. © IrinaNsk / Pikabu
«Конфетнице в этом году исполнилось 100 лет!»
- Если захочешь проверить на подлинность, наведи на нее ультрафиолетовый фонарик. Это, должно быть, урановое стекло. © spiritualskywalker / Reddit
«В наследство от прабабушки мне досталось колечко с бриллиантами. Я сделала из него ожерелье»
«Этот старинный патефон принадлежал моему богатому прапрадеду. Может, таких всего 2 экземпляра в мире»
«Я — пятое поколение в нашей семье, которое носит это обручальное кольцо. Это единственная ценная вещь, которая была у моих прадедов»
«Моя бабушка когда-то была богатой. И у нее сохранился этот прекрасный набор»
А вот тут интересно было бы узнать назначение предметов - не все могу разгадать
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Ответить
«Мама подарила мне свои свадебные туфли 70-х годов. Разве они не милые?»
«Из коллекции папы. Что это?»
- Японцы носили такое на поясе, ведь внутри они хранили небольшие вещи. Называется эта японская шкатулка инро. В их традиционном одеянии отсутствуют карманы. Это своего рода их замена. Начало ХХ века, бронзовая фурнитура, золотые лаковые украшения. Круто! © antinous24 / Reddit
«Унаследовала коллекцию монет. Это лишь ее часть»
«Этот блендер мне достался от бабушки. Я понятия не имею, сколько ему лет, но он работает как часы»
«Нашла в сундуке прабабки. И, прикиньте, чуть не выкинула! А потом обнаружила тайник. В нем были пудреница и повязка на запястье. Видимо, ба была танцовщицей»
«От бабушки мужа нам перепал ретро-гарнитур. Он в потрясающем состоянии!»
«Несколько колец, которые я недавно получила в наследство от бабушки. У нее был забавный вкус. Мне так приятно носить их и чувствовать себя рядом с бабулей»
«На мне — платье моей мамы 50-х годов, а в руках — винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»
«Дочь в моем комбезе. Соответственно, комбезу минимум 28 лет»
«Моя бабушка была, скажем так, эксцентричной женщиной»
«Мама рассказывала, что после переезда бабушка чувствовала себя как сардина в банке — так тесно ей было на новом месте. Поэтому, будучи совершенно уникальным человеком, она заказала этот кулон с сардинами из золота и бриллиантов. Почему бы и нет? Ее не стало несколько месяцев назад, и моя мама отдала кулон мне. Буду носить».
«31 год, 6 месяцев и 22 дня спустя я надела мамино платье на свою свадьбу»
- В этом изысканном наряде ты выглядишь как королева! © GnaeusMarcius / Reddit
Здесь вы найдете увлекательные истории людей, которые произошли с ними благодаря интересным находкам.
Фото на превью Dependent-Ad-9935 / Reddit
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