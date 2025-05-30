19 человек, которые лично убедились, что забывчивость порой приводит к неожиданным результатам

Далеко не у всех людей идеальная память. Что-то забыть — это совершенно нормально. Порой можно забыть дома телефон или проездной на метро, можно забыть зонтик в автобусе. А еще можно забыть на долгие месяцы про существование какой-то еды на кухне и она начнет жить своей жизнью. Порой такая забывчивость может породить любопытные наблюдения и забавные истории. Именно так случилось у героев статьи.

«Коллега забыл на ночь закрыть окно в туалете. Прихожу утром, а тут он»

«Совсем забыл про яблоко и вот как оно стало выглядеть»

На самом деле это просто такой сорт. Они могут долго храниться, но со временем темнеют. © Wundei / Reddit

Пожалуйста, разрежьте его. Мы все умираем от любопытства, как же оно выглядит внутри. © Cquinni / Reddit

«Забыл про этот мешок с картошкой»

Зато картошка не забыла про вас. Она уже шла за вами, когда вы пришли. © alldownhilln0w / Reddit

«Представляете, в прошлом сезоне забыли дыню в холодильнике на даче. Вот как она теперь выглядит»

«Решили разогреть лапшу в микроволновке. Все бы ничего, но забыли добавить воду»

© Random_Comments27 / Reddit ucTepu4ka 23 часа назад Зачем в микроволновке? Разве можно? А просто залить воды? 🤣 у нас н а работе один чудик картошку фри решил погреть в упаковке (внутри слой фольгированный) , чуть не взорвалась микроволновка 🤣 - - Ответить

«Мы сняли дом и обнаружили забытую там пиццу»

«Я забыла свои желатинки в машине во время жары»

«Похоже, они забыли, что это мороженое должно было быть в рожке»

«Именно этот крендель я забыл окунуть в воду с содой. Теперь на вкус он просто как соленый хлеб. Неплохо, но это не крендель»

«Вот, что происходит, если вы забываете поставить в машину отделение с фильтром для кофе»

© Unknown author / Reddit Melancholy 23 часа назад Кофе-машины у меня нет, зато есть ручки-закорючки. Вчера сорок минут отмывала комнату и стирала плед. А сфоткать не догадалась! Как им в такой момент приходит в голову эта идея? - - Ответить

«Я на 14 часов забыл немного риса во включенной рисоварке»

Теперь попробуйте обжарить это во фритюре. Может, превратится в рисовый крекер. © Unknown author / Reddit

«Я посадил семена моркови и напрочь забыл об этом. И вот теперь собрал урожай»

«Похоже, что тот, кто делал кружку моей тети, немного накосячил с текстом на ней»

«Пример текста» — пер. ADME

«В пекарне украсили торт конфетками, но забыли перед этим снять с них фантики»

«Сын забыл свои любимые игрушки в доме моей сестры. Утром она прислала фото и показала, что сделала с игрушками»

«Я забыл о своем ластике и он стал маслянистым, а текстура стала как у сыра»

«Я не убрала перец в холодильник и теперь могу видеть, насколько неравномерно он созревает»

«Забыл бутылку в машине. Смотрите, что с ней стало»

Это что, бутылка для муравьев, страдающих от жажды? © account4garbageonly / Reddit