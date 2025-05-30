19 человек, которые лично убедились, что забывчивость порой приводит к неожиданным результатам
Далеко не у всех людей идеальная память. Что-то забыть — это совершенно нормально. Порой можно забыть дома телефон или проездной на метро, можно забыть зонтик в автобусе. А еще можно забыть на долгие месяцы про существование какой-то еды на кухне и она начнет жить своей жизнью. Порой такая забывчивость может породить любопытные наблюдения и забавные истории. Именно так случилось у героев статьи.
«Коллега забыл на ночь закрыть окно в туалете. Прихожу утром, а тут он»
«Совсем забыл про яблоко и вот как оно стало выглядеть»
- На самом деле это просто такой сорт. Они могут долго храниться, но со временем темнеют. © Wundei / Reddit
- Пожалуйста, разрежьте его. Мы все умираем от любопытства, как же оно выглядит внутри. © Cquinni / Reddit
«Забыл про этот мешок с картошкой»
- Зато картошка не забыла про вас. Она уже шла за вами, когда вы пришли. © alldownhilln0w / Reddit
«Представляете, в прошлом сезоне забыли дыню в холодильнике на даче. Вот как она теперь выглядит»
«Решили разогреть лапшу в микроволновке. Все бы ничего, но забыли добавить воду»
Зачем в микроволновке? Разве можно? А просто залить воды? 🤣 у нас н а работе один чудик картошку фри решил погреть в упаковке (внутри слой фольгированный) , чуть не взорвалась микроволновка 🤣
«Мы сняли дом и обнаружили забытую там пиццу»
«Я забыла свои желатинки в машине во время жары»
«Похоже, они забыли, что это мороженое должно было быть в рожке»
«Именно этот крендель я забыл окунуть в воду с содой. Теперь на вкус он просто как соленый хлеб. Неплохо, но это не крендель»
«Вот, что происходит, если вы забываете поставить в машину отделение с фильтром для кофе»
Кофе-машины у меня нет, зато есть ручки-закорючки. Вчера сорок минут отмывала комнату и стирала плед. А сфоткать не догадалась! Как им в такой момент приходит в голову эта идея?
«Я на 14 часов забыл немного риса во включенной рисоварке»
Рисоварки никогда не было, но в дорамах видела🤣они ж по принципу мультиварки, пароварки... Сами отключаются по таймеру... Может здесь древняя какая-то? 🤷
- Теперь попробуйте обжарить это во фритюре. Может, превратится в рисовый крекер. © Unknown author / Reddit
«Я посадил семена моркови и напрочь забыл об этом. И вот теперь собрал урожай»
«Похоже, что тот, кто делал кружку моей тети, немного накосячил с текстом на ней»
«Пример текста» — пер. ADME
«В пекарне украсили торт конфетками, но забыли перед этим снять с них фантики»
«Сын забыл свои любимые игрушки в доме моей сестры. Утром она прислала фото и показала, что сделала с игрушками»
«Я забыл о своем ластике и он стал маслянистым, а текстура стала как у сыра»
«Я не убрала перец в холодильник и теперь могу видеть, насколько неравномерно он созревает»
«Забыл бутылку в машине. Смотрите, что с ней стало»
- Это что, бутылка для муравьев, страдающих от жажды? © account4garbageonly / Reddit
«Вчера мне исполнилось 20 лет, но я забыла взять свечи для 20-летия. Поэтому пришлось импровизировать»
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