18 человек, которые будто стали героями сериала «Секретные материалы»

Герои нашей статьи будто на один день стали персонажами детективного фильма. Кто-то получил странную записку, кто-то выкопал у себя во дворе iPad. А у кого-то и вовсе случился сбой в матрице. Не все происшествия получили объяснения, но большинство загадок помогли решить люди из сети.

«Кто-то прислал мне ожерелье за $300. Понятия не имею, кто это мог сделать, у меня нет девушки или любовницы. Для наглядности надел его на свою собаку»

Однажды я целый год получал разные посылки. А потом оказалось, что это китайские магазины рассылают бесплатные товары, чтобы вы могли их посмотреть и оценить. К сожалению, посылки перестали поступать. © ThePerryPerryMan / Reddit

«Работаю одна в пустом офисном здании, и тут ко мне под дверь кто-то просунул записку»

«Хочешь сделать снеговика?»

«Недавно мой парень приехал ко мне в гости, и, снимая свой плащ, обнаружил это в одном из карманов»

«Я откопал iPad у себя во дворе»

«Встретил парня, который спускался с горы с каким-то странным багажом»

Это 5 стальных ящиков с научным оборудованием. © Mall_Bench / Reddit

«Недавно только заметил это закопанное окно в моем доме. Позже инспектор рассказал, что это может быть старое подвальное помещение»

«Впервые забрался на свой чердак и не ожидал найти там такое»

Моя мама так делала. Она хранила шторы, подвешивая их к потолку в кладовке, чтобы они не помялись. Это было тогда, когда люди меняли шторы по сезону. Так как их было трудно гладить. © darksideofthemoon131 / Reddit

«Это невероятно редкая раковина, встречающаяся только в Северной Европе. И мы с папой нашли ее сегодня на побережье Южной Африки»

«Мне только что прислали письмо с неизвестного адреса, в котором был только синий карандаш. Очень странно. Потом выяснилось, что мы заказали что-то через сеть, а продавец по какой-то причине прислал нам еще и мелок»

«Я пришел домой с работы и увидел этот загадочный отпечаток в моей ванне»



«В 5 утра моя жена закричала так, как будто увидела призрака. Она пошла за водой и увидела это на кухне. Это просто безумие. И мы живем в горах»

Благодаря вашему фото много людей теперь узнают, что горные крабы действительно существуют. © c3tn / Reddit

«До сегодняшнего утра у меня было только по одному такому предмету. Это точно сбой в матрице»

«Когда я вернулась домой, первое, что я увидела, — полуоткрытый люк моего чердака. Кроме меня здесь никого не могло быть»

«Мой телевизор включился посреди ночи, когда я спал»

«Что бы это ни было в моем доме, оно проявляется только под ультрафиолетовым светом»

В деревообрабатывающей промышленности для маркировки древесины используются цветовые коды с помощью мелков. Существуют системы, позволяющие считывать эту маркировку, чтобы определить, где и как она была нанесена. © nunocspinto / Reddit

«Мои родители нашли перо с номером телефона»

Итак, я из Бельгии. Я просто позвонил по указанному номеру. Голубиные гонки — популярный у нас вид спорта, лучших голубей продают за несколько миллионов долларов. В начале каждого года владелец с помощью штампа наносит свой номер телефона на два перышка каждого своего такого голубя. Если другой голубевод найдет его или голубь потеряется, хозяина будет легко найти. © hunstecrop / Reddit

«Когда я делала уборку, то обнаружила эти белые кучки. Кто-то говорит, что это самодельная отрава для муравьев. Но у меня дома никто таким не занимается»

«Случайно оставил машину незапертой, а когда вернулся, обнаружил в ней кучу разбросанных пупсов»