16 необычных штуковин, о назначение которых пришлось гадать всем интернетом

Некоторым людям не нужны детективные фильмы или книги, потому что им и в обычной жизни загадок хватает. Правда, не всегда получается разгадать их самостоятельно. Хорошо, что есть интернет. Здесь всегда найдутся знатоки, которые, кажется, знают ответы вообще на все вопросы.

«Нашел это в зажившей хирургической ране. Зубочистка для понимания размера»

© glitterbob_omb / Reddit Поющий Енот 9 минут назад Я тоже впала в ступор, долго думала, кто этот человек и зачем ему зажившие раны. А это опять дорогая редакция! Не зажившая, а заживающая (вот именно тут важна разница), и это его собственная рана. - - Ответить

Ответ: Это специальные хирургические скобы. В отличие от металлических, они оставляют совершенно незаметные шрамы.

«Для чего нужна эта раковина странной формы?»

Ответ: Такие раковины используют для быстрой подготовки продуктов к приготовлению.

«Эту маленькую керамическую емкость моему другу подарили в магазине кружек. Размером она примерно с ладонь»

Ответ: Это чернильница. Перемычка сверху нужна для того, чтобы убрать с пера излишки чернил.

«Унаследовал эту странную металлическую штуку. Шарик снизу можно открутить, и тогда у предмета появятся три ножки. Внутри чаши есть небольшой шип с резьбой»

Ответ: это старинный держатель для цветов. Если оставить шар на конце, то цветок можно носить в этой штуке с собой. А если его снять, получится что-то типа небольшой вазы, которой можно украсить стол.

«Золотистая приблуда прямиком из XVII века»

Ответ: Спустя несколько часов поиска я выяснил, что эта странная штука — не что иное, как предмет декора.

«Странная штука из резины средней жесткости»

Ответ: это затычка сливного отверстия для игрушечной раковины

«Нашла в комиссионке эту странную штуковину»

Ответ: Готов поспорить, что раньше она принадлежала балерине или танцору. Эта штука нужна для растяжки обуви.

«Купила краску для волос. А в ней какие-то странные кристаллы. Это что вообще такое?»

Ответ: Я химик. Готов поспорить, что это всего-навсего один из компонентов пигмента, который просто не растворился. Попробуйте нагреть банку в теплой воде, и они, скорее всего, пропадут.

«Эти надувные штуки наполнены водой. А в центре каждой из них сквозное отверстие»

Ответ: Мне кажется, это что-то типа «грузика» для флага или зонтика, который можно расположить на воде.

«Поверх стакана с соленой водой появился странный пух»

Ответ: Это просто солевые кристаллы.

«Маленькие перламутровые диски. Они слишком тонкие, чтобы быть пуговицами»

Ответ: Такие «монетки» используют в карточных играх, чтобы не забывать, какая масть козырная.

«Странная емкость с несколькими отверстиями и носиком»

Ответ: Эту штуку используют для запекания птицы. Вы можете положить внутрь специи или масло, а затем засунуть в птицу.

«Что это за странная резиновая штука? Она довольно гибкая»

Ответ: это держатель для бургера. Эта штука не даст вам запачкаться.

«Мы сняли дом, а тут эта странная розетка»

Ответ: Углубление позволяет спрятать вилку и кабель, чтобы они не выступали и не мешали повесить телевизор максимально близко к стене.

«Какие-то стеклянные штуки, похожие на крышки»

Ответ: Это крышки и есть. Раньше их использовали, чтобы закрывать открытые консервные банки.

«Для чего нужна эта силиконовая чашечка с щетиной внутри?»

Ответ: Это лапомойка. Не хватает пластикового стакана, в который вставляется эта штука.