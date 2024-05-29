Я тоже впала в ступор, долго думала, кто этот человек и зачем ему зажившие раны. А это опять дорогая редакция! Не зажившая, а заживающая (вот именно тут важна разница), и это его собственная рана.
16 необычных штуковин, о назначение которых пришлось гадать всем интернетом
Некоторым людям не нужны детективные фильмы или книги, потому что им и в обычной жизни загадок хватает. Правда, не всегда получается разгадать их самостоятельно. Хорошо, что есть интернет. Здесь всегда найдутся знатоки, которые, кажется, знают ответы вообще на все вопросы.
«Нашел это в зажившей хирургической ране. Зубочистка для понимания размера»
Ответ: Это специальные хирургические скобы. В отличие от металлических, они оставляют совершенно незаметные шрамы.
«Для чего нужна эта раковина странной формы?»
А что мешало сделать её полукруглой, чтобы не только радугу было удобно мыть?
Ответ: Такие раковины используют для быстрой подготовки продуктов к приготовлению.
«Эту маленькую керамическую емкость моему другу подарили в магазине кружек. Размером она примерно с ладонь»
Ответ: Это чернильница. Перемычка сверху нужна для того, чтобы убрать с пера излишки чернил.
«Унаследовал эту странную металлическую штуку. Шарик снизу можно открутить, и тогда у предмета появятся три ножки. Внутри чаши есть небольшой шип с резьбой»
Так это же специальный пальцепрокалыватель для спящих принцесс.
Ответ: это старинный держатель для цветов. Если оставить шар на конце, то цветок можно носить в этой штуке с собой. А если его снять, получится что-то типа небольшой вазы, которой можно украсить стол.
«Золотистая приблуда прямиком из XVII века»
"Спустя несколько часов поиска я выяснил..." - надеюсь, не методом проб и ошибок...
Ответ: Спустя несколько часов поиска я выяснил, что эта странная штука — не что иное, как предмет декора.
«Странная штука из резины средней жесткости»
Похоже на пластику от Чупа чупса в виде пустышки. У нас такие продавали, дети в 4-5 классах прикалывались.
Ответ: это затычка сливного отверстия для игрушечной раковины
«Нашла в комиссионке эту странную штуковину»
Ответ: Готов поспорить, что раньше она принадлежала балерине или танцору. Эта штука нужна для растяжки обуви.
«Купила краску для волос. А в ней какие-то странные кристаллы. Это что вообще такое?»
Ответ: Я химик. Готов поспорить, что это всего-навсего один из компонентов пигмента, который просто не растворился. Попробуйте нагреть банку в теплой воде, и они, скорее всего, пропадут.
«Эти надувные штуки наполнены водой. А в центре каждой из них сквозное отверстие»
Ответ: Мне кажется, это что-то типа «грузика» для флага или зонтика, который можно расположить на воде.
«Поверх стакана с соленой водой появился странный пух»
Ответ: Это просто солевые кристаллы.
«Маленькие перламутровые диски. Они слишком тонкие, чтобы быть пуговицами»
Ответ: Такие «монетки» используют в карточных играх, чтобы не забывать, какая масть козырная.
«Странная емкость с несколькими отверстиями и носиком»
Ответ: Эту штуку используют для запекания птицы. Вы можете положить внутрь специи или масло, а затем засунуть в птицу.
«Что это за странная резиновая штука? Она довольно гибкая»
Ответ: это держатель для бургера. Эта штука не даст вам запачкаться.
«Мы сняли дом, а тут эта странная розетка»
Ответ: Углубление позволяет спрятать вилку и кабель, чтобы они не выступали и не мешали повесить телевизор максимально близко к стене.
«Какие-то стеклянные штуки, похожие на крышки»
Ответ: Это крышки и есть. Раньше их использовали, чтобы закрывать открытые консервные банки.
«Для чего нужна эта силиконовая чашечка с щетиной внутри?»
Ответ: Это лапомойка. Не хватает пластикового стакана, в который вставляется эта штука.
Еще больше загадочных вещиц вы найдете в другой нашей статье.