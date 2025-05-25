17 душевных комиксов, которые напомнят, как мы жили до смартфонов и доставок

За последние десятилетия жизнь круто изменилась. Например, если в конце прошлого века сотовые были у единиц, а камеры видеонаблюдения и личные психологи — в зарубежных фильмах, то сегодня все это стало для многих людей обыденностью. Конечно, всегда найдется тот, кто скажет: «А у меня по-другому!» Но мы решили показать основные тенденции произошедших за последние 35 лет изменений. Отнеситесь к нашим зарисовкам с юмором.

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Роды больше не окутаны тайной для мужчин. Многие отцы семейства присутствуют при появлении на свет своих детей, а некоторые даже снимают это на видео

Жужжик Жужжит 17 часов назад Возможно, у кого-то и есть такие заскоки, но скорее у единиц - - Ответить

Изменились понятия о красоте. К природным данным теперь можно добавить и достижения современной косметологии, если очень хочется

Богиня фонтана ВДНХ 1 час назад Ох, не дай бог, вырастет такая же "красотка" )) Искренне надеюсь, что этот тренд скоро уйдет в небытие. - - Ответить

Люди в целом могут позволить себе больше. Если раньше многие донашивали одежду за кем-то или пользовались чужими вещами, то теперь предпочитают покупать свое

Капитан Джек Воробей 1 час назад Кроватка с рук - это, конечно, хорошо, главное, чтобы не было сюрприза в виде клопов) - - Ответить

Многие спорные вопросы теперь решаются легче благодаря камерам видеонаблюдения. Так и преступников проще найти, и свою честь отстоять, если обвиняют зря

ucTepu4ka 1 час назад И это ,действительно, огромный плюс. Минус только, когда штрафы за вождение прилетают🤣 - - Ответить

Раньше считалось, что высшее образование гарантирует статусную работу. А сегодня многие даже после института занимаются простым, но любимым делом

Кот Салатный 17 часов назад Не думаю, что правильно отказываться от высшего образования. Я, наоборот, ценю , что получить его считается базой. - - Ответить

Раньше было не принято отказывать знакомым, если они хотят остановиться у вас дома на какое-то время. Сегодня не принято напрашиваться, да и выбор отелей всегда есть

Появилось понятие о личных границах, о том, что уважения заслуживает любой человек, даже ребенок. Раньше этим не особо заморачивались

Хильдур 1 час назад Раньше не уважали ребенка, сейчас мать - - Ответить

Для того, чтобы быть модной и неординарной, приходилось прикладывать определенные усилия. Сейчас выбор ограничен только толщиной кошелька

Даже бабушки стали другими! Нет, многие из них все так же пекут пирожки, но некоторые бабули выходят на широкую аудиторию со своим опытом благодаря интернету

Жужжик Жужжит 17 часов назад Люблю бабуль, которые ведут блог о вязании или готовке. Может, снимают и не так умело, но зато атмосфера очень душевная - - Ответить

Мир заботится об экологии. Те, кто 35 лет назад стирал тряпки, не впечатляются многоразовыми прокладками. А вот наши дети — вполне себе да

Стоматология шагнула далеко вперед. Сейчас уже никто не ставит себе золотые зубы, но современные керамические порой стоят столько, будто они из золота

Мамам сегодня намного проще: есть памперсы, стиралки, отличный выбор одежды, и вручную шить наряды уже не нужно. Кайф!

Отношение к браку тоже стало немного иным. Раньше как-то неприлично было жить вместе до ЗАГСа, а сейчас уже кажется странным жениться, не пожив вместе

Жужжик Жужжит 17 часов назад Помимо этого, люди раньше очень боялись развода и оставались в нежеланном браке до посинения. Сейчас эта тема немного полегче воспринимается - - Ответить

Мобильные телефоны 35 лет назад были у единиц и считались верхом крутости. Сегодня это обыденность — просто вещь, которая позволяет всегда быть на связи

Проблемы сегодня принято обсуждать не с подругами, а с психологом. Нет, дружбу никто не отменял, но грузить близких своими проблемами считается весьма токсичным

И даже домашние питомцы теперь другие. Если раньше на улице было много собак породы колли или немецких овчарок, то сегодня там в основном корги и мини-песели

И только мы, на самом деле, все те же: ждем перемен и видим сны про то, что миром правит любовь