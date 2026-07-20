14 свежих сериалов с яркой завязкой, от которых просто не оторваться

Сериал снят по научно-фантастической повести Александра Мирера «Главный полдень», только события из 60-х годов прошлого века создатели перенесли в 1987-й год. Трое шестиклассников — Леха, Толя и Сема — отправляются в лес под вымышленным городком Радиогорском искать упавший метеорит. Однако по дороге один из мальчиков теряется. А вскоре в городе начинают происходить странные события. Школьники замечают, что взрослых словно подменили — они начинают вести себя странно и похожи на заговорщиков. На детей эта дрянь не действует, поэтому спасать планету и вычислять «подменышей» пацанам придется в одиночку.

Как только вышли первые серии, кто только не шутил о том, что вот, наконец-то, «Очень странные дела» есть у нас дома«. Но вскоре зрители поняли, никаких ОСД на минималках — вместо копирования голливудских штампов мы получили невероятную волну ностальгии. Это вайб культовых «Приключения Электроника» и «Назад в будущее», но в современном динамичном формате.

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