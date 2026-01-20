От ложки прошлого века до дамасского титана: 20+ украшений ручной работы, которые заставят скептиков замолчать

Многие думают, что самодельное украшение — это бусины на нитке. Но как насчет кольца из винтажной ложки, «Шторма Теслы» в стекле или кинетического трилобита? Мы собрали работы мастеров, которые доказали: в правильных руках даже обычный металл превращается в артефакт из сказки.

«Я вручную сделал этот кольцо и выгравировал узоры. Мои пальцы болят, а я к тому же не на 100% уверен в результате»

«Обожаю дамасский титан, у него столько оттенков! Это кольцо рождено в огне»

«Подвеска из стекла, которую я назвала „Шторм Теслы“»

«Я недавно закончил это кольцо с кошкой»

Моя кошка тюкнула мордочкой в телефон. Кажется, я должна купить это кольцо! © Playful_Dust9381 / Reddit

«Я купила лунный камень и сделала с ним кольцо-кольчугу»

«Сделала кольцо из стерлингового серебра с добавлением экстракта плюмерии»

© melting_desert / Reddit Драконятина 3 часа назад Ну скорее не экстракт плюмерии, а если очень косноязычно, то "сущность плюмерии" передала в кольце. Шутит, что кольцо даже пахнет плюмерией, но только рядом с цветущим растением) - - Ответить

«Смотрите, какое грибное колечко у меня получилось!»

«Делаю кольца из столовых приборов. Сделал эту фиалку из ложки середины прошлого века для подруги. Ну разве не прелесть?»

«Мы сделали кольцо в форме паука-скакуна!»

«Вот какое кольцо я сделал на своих занятиях по металлу»

«Только что закончил это кольцо в тематике Средиземья. Что бы еще такого крутого выгравировать?»

«Ну как вам? Я сделала кольцо-косатку»

«Только посмотрите, какой получился кинетический кулон в форме трилобита!»

«Сделала обручальные кольца для нас с женихом. Да, грубовато, но у меня не было опыта в ювелирке»

«Моя первая попытка сделать украшение. Подарок для моей девушки. Пожалуй, для первого раза неплохо»

«Я сделала галстук-боло для своего мужа. Что думаете?»

«Прошлым летом я нашла красивый камень. И теперь сделала из него кулон в форме резного листочка»

«Очень хочется похвастаться этими ожерельями из коллекции с динозаврами»

© acornshop / Reddit Pantika 46 минут назад я сначала подумала, а вдруг и впраду маленькая девочка хвастается своими поделками. Пошла в первоисточник и увидела вполне себе взрослую шею.... ну не знаю... миленько конечно, но чтоб носить и хвастаться... разве что если она работник дет.сада. - - Ответить

«Пришлось повозиться несколько дней с вылепливанием подвесок, но я это сделала!»

«У каждого рисунка есть своя история. Сделал это для мамы»

«Моя мама пчеловод. Смотрите, какие сережки я для нее создала»