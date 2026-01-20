От ложки прошлого века до дамасского титана: 20+ украшений ручной работы, которые заставят скептиков замолчать
Многие думают, что самодельное украшение — это бусины на нитке. Но как насчет кольца из винтажной ложки, «Шторма Теслы» в стекле или кинетического трилобита? Мы собрали работы мастеров, которые доказали: в правильных руках даже обычный металл превращается в артефакт из сказки.
«Я вручную сделал этот кольцо и выгравировал узоры. Мои пальцы болят, а я к тому же не на 100% уверен в результате»
«Обожаю дамасский титан, у него столько оттенков! Это кольцо рождено в огне»
«Подвеска из стекла, которую я назвала „Шторм Теслы“»
Завораживает. Очень люблю украшения из стекла, но, к сожалению, мало где можно купить нечто такое, что хотелось бы сразу на себя надеть.
«Я недавно закончил это кольцо с кошкой»
Очень необычное и красивое кольцо. Такое впечатление, что у кошки корона на голове, а на шее колье, прямо кошка-царица или королева.
- Моя кошка тюкнула мордочкой в телефон. Кажется, я должна купить это кольцо! © Playful_Dust9381 / Reddit
«Я купила лунный камень и сделала с ним кольцо-кольчугу»
«Сделала кольцо из стерлингового серебра с добавлением экстракта плюмерии»
Ну скорее не экстракт плюмерии, а если очень косноязычно, то "сущность плюмерии" передала в кольце. Шутит, что кольцо даже пахнет плюмерией, но только рядом с цветущим растением)
«Смотрите, какое грибное колечко у меня получилось!»
«Делаю кольца из столовых приборов. Сделал эту фиалку из ложки середины прошлого века для подруги. Ну разве не прелесть?»
«Мы сделали кольцо в форме паука-скакуна!»
«Вот какое кольцо я сделал на своих занятиях по металлу»
«Только что закончил это кольцо в тематике Средиземья. Что бы еще такого крутого выгравировать?»
«Ну как вам? Я сделала кольцо-косатку»
«Только посмотрите, какой получился кинетический кулон в форме трилобита!»
«Сделала обручальные кольца для нас с женихом. Да, грубовато, но у меня не было опыта в ювелирке»
Ну если видишь, что грубовато, доделывай, привлеки ювелира профессионального. Кольцо-то красивое получается, но недоработанное. Обручалка это на всю жизнь, предположительно.
«Моя первая попытка сделать украшение. Подарок для моей девушки. Пожалуй, для первого раза неплохо»
«Я сделала галстук-боло для своего мужа. Что думаете?»
Цвета не сочетаются. Разводы в камнях разные - на желтом более прямые - так что даже разводы не объединяют эти два камня.
«Прошлым летом я нашла красивый камень. И теперь сделала из него кулон в форме резного листочка»
«Очень хочется похвастаться этими ожерельями из коллекции с динозаврами»
я сначала подумала, а вдруг и впраду маленькая девочка хвастается своими поделками. Пошла в первоисточник и увидела вполне себе взрослую шею.... ну не знаю... миленько конечно, но чтоб носить и хвастаться... разве что если она работник дет.сада.
«Пришлось повозиться несколько дней с вылепливанием подвесок, но я это сделала!»
Мне этим летом прям хотелось нечто подобное, легкомысленное) К ярким футболкам, например) нашла только серьги-апельсины в итоге)
«У каждого рисунка есть своя история. Сделал это для мамы»
«Моя мама пчеловод. Смотрите, какие сережки я для нее создала»
«У меня была съемка традиционных свадебных нарядов Йемена. Все украшения я сделала своими руками!»
Ну как вам? Всех скептиков и восхищающихся приглашаем в комментарии.
Ну и вот еще парочка крутых статей для вас о людях, которые своими руками творят магию: