18 самодельных украшений, которые с первого взгляда покоряют сердце
Относиться к украшениям можно по-разному. Кто-то едва выдерживает тонкое колечко и сережки — гвоздики, кто-то с удовольствием собирает сложные образы с различными продуманными аксессуарами. Но одного у украшений не отнять — им действительно под силу заставить заиграть любой образ и подчеркнуть индивидуальность своих обладательниц. Особенно, если эти безделушки сделаны своими руками и оттого совершенно уникальны.
«Мои сережки-птички»
«Не мог позволить себе дорогущий браслет для жены. Поэтому решил сделать его своими руками»
«Сделала новый браслет из полимерной глины»
«Мы тут сделали кольцо-колибри»
«Я недавно сделала серьги. Да, они не одинаковые, но так и должно быть»
«Делаю сережки в новом стиле»
- Боже, я дурында. Я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? Какое позорище. © Q8DD33C7J8 / Reddit
«Я сделала летнее ожерелье в тропическом стиле»
- Я в восторге — такое веселое и красивое. © shinyrubies / Reddit
«Вся моя огромная коллекция растений погибла, и я решила их увековечить»
«Сделала браслет из опалита и хризолита. Как вам дизайн?»
- Какая милота, его будто феи сделали. © whoisthat**** / Reddit
«Просто посмотрите на это ожерелье — я вдохновлялась хоббитами и их домами»
«Мой браслет на плечо с аметистом»
- Это однозначно было бы моей импульсивной покупкой. © kellynch10 / Reddit
«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я? У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот»
«Кулон маме в подарок. Розовый кварц и ореховое дерево»
«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»
«Зарабатываю на жизнь, делая украшения в виде собак и кошек. Вот коричневый кулон-хаски, который я сделала на этой неделе»
«Мое последнее творение — нежные серьги в виде цветков яблони»
- Я испытываю умиротворение от одного только взгляда на них. © dickelpick / Reddit
«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины, которые отлично смотрятся на браслетах»
- Черт побери! Куда это уместно надеть? Хотел бы я там оказаться. © Jarabikes / Pikabu
- Я не ношу украшения, но, видит Ктулху, этот браслет снимала бы только на ночь. © maureymorskaya / Pikabu
Винтажная подвеска-радио
Если вы из той категории людей, что обожают смотреть на прекрасные украшения и может даже уже представляете, с чем бы такое носить, то добро пожаловать и в другие наши статьи по этой теме:
Комментарии
👍👍👍
Понимая, что я человек, у которого руки не с того места растут, такие работы меня всегда впечатляют. Нравится что то ,не нравится, это уже другой вопрос, дело вкуса, как говорится))