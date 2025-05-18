18 самодельных украшений, которые с первого взгляда покоряют сердце

Относиться к украшениям можно по-разному. Кто-то едва выдерживает тонкое колечко и сережки — гвоздики, кто-то с удовольствием собирает сложные образы с различными продуманными аксессуарами. Но одного у украшений не отнять — им действительно под силу заставить заиграть любой образ и подчеркнуть индивидуальность своих обладательниц. Особенно, если эти безделушки сделаны своими руками и оттого совершенно уникальны.

«Мои сережки-птички»

«Не мог позволить себе дорогущий браслет для жены. Поэтому решил сделать его своими руками»

«Сделала новый браслет из полимерной глины»

«Мы тут сделали кольцо-колибри»

«Я недавно сделала серьги. Да, они не одинаковые, но так и должно быть»

«Делаю сережки в новом стиле»

Боже, я дурында. Я подумала, что эта пластмассовая штука — часть сережек. И такая, мол, разве она не будет задевать проходящих мимо людей? Какое позорище. © Q8DD33C7J8 / Reddit

«Я сделала летнее ожерелье в тропическом стиле»

Я в восторге — такое веселое и красивое. © shinyrubies / Reddit

«Вся моя огромная коллекция растений погибла, и я решила их увековечить»

«Сделала браслет из опалита и хризолита. Как вам дизайн?»

Какая милота, его будто феи сделали. © whoisthat**** / Reddit

«Просто посмотрите на это ожерелье — я вдохновлялась хоббитами и их домами»

«Мой браслет на плечо с аметистом»

Это однозначно было бы моей импульсивной покупкой. © kellynch10 / Reddit

«Наткнулся в интернете на винтажный браслет от Тиффани. И как-то зацепило. Богатеи могут, а я? У жены как раз день рождения через несколько месяцев — вроде укладываюсь. Ну и сделал вот»

«Кулон маме в подарок. Розовый кварц и ореховое дерево»

«Первый раз делаю что-то из серебра. Это кольцо-мотылек с подвижными крыльями»

«Зарабатываю на жизнь, делая украшения в виде собак и кошек. Вот коричневый кулон-хаски, который я сделала на этой неделе»

«Мое последнее творение — нежные серьги в виде цветков яблони»

Я испытываю умиротворение от одного только взгляда на них. © dickelpick / Reddit

«Я люблю лепить еду, например, пельмени из полимерной глины, которые отлично смотрятся на браслетах»

Черт побери! Куда это уместно надеть? Хотел бы я там оказаться. © Jarabikes / Pikabu

Я не ношу украшения, но, видит Ктулху, этот браслет снимала бы только на ночь. © maureymorskaya / Pikabu