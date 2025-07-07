18 человек, которые пришли на рынок за товарами, а вернулись с целой тележкой впечатлений

Были с семьёй в Узбекистане, базар оставили на Бухару, хотя меня поездкой раньше Самарканд и Ташкент в плане рынка больше впечатлили.

Поехали вчетвером в воскресенье, таксист сразу сказал, что нам хана. Народу! Мы где-то потусовались, потом муж у первого попавшегося дядечки спросил, где курт продается? Тот указал рукой, я ему конфетку из нашей страны.

Гуляли вообще не там, часа через полтора заблудились, муж у какого-то дядечки спрашивает: где национальные костюмы? Дядечка показал, мои пошли все, а я к нему с конфеткой

А он так улыбаясь ладонь раскрывает, а там уже такая же)

Мы реально по прямой вроде уходили от того первого дядечки