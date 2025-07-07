Зачем насиловать ребенка, если он продавать не умеет и не очень хочет?
18 человек, которые пришли на рынок за товарами, а вернулись с целой тележкой впечатлений
Рынок — это не только место покупок, но и настоящий театр жизни, где с многими из нас происходили забавные (и не очень) истории. Здесь можно закупиться новыми шмотками для всей семьи, услышать необычные фразы от продавцов или попасть в курьезную ситуацию. Мы собрали истории с рынка, о которых вы еще долго будете вспоминать с улыбкой.
Когда хочется халявы, но есть нюанс
- Подзаработал я в молодости денег, в мечтах о черной кожаной куртке пошел на вещевой рынок. Длинные ряды, толпы народа, видеокассеты, вещи, автозапчасти... Кареглазая тетка машет руками как пропеллер, обещает найти мой размер. Меряю — действительно подходит! Продавщица ломит огромную сумму, я теряюсь (торговаться не умею). Куртка сидит как надо, спрашиваю у черноокой: «Как я выгляжу?» Та, не задумываясь: «Как директор мясокомбината!» Пришлось купить. © skief / Pikabu
- Пошел на рынок. Подхожу к продавцу. Женщина передо мной покупает килограмм болгарского перца и просит скидку: «В нем же воздух! Я ведь и за него плачу! Чуть могли бы и скинуть». Продавец впадает в прострацию секунды на три, а потом как отмочит: «Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи — воздух объемом: площадь весов, умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. Если я от килограмма отниму вес этого воздуха — то вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на вас жениться!» Дамочка расплатилась и убежала вся красная — под плохо сдерживаемый смех очереди. Продавец от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:
— И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика! © ShadowPray / Pikabu
- Сегодня на рынке девочка лет 11–12 продавала самодельные бумажные цветы. Цветов немного — видно, что инициатива ребенка. Мама стояла рядом и поучала: что говорить, как привлечь клиента, но ребенок, видно, очень зажат и стеснительный. И все, как назло, обходят стороной. Пришлось стать первым покупателем. Вы бы видели благодарные глаза мамы. © Po3eto4ka / Pikabu
- Иду вчера по рынку. Народу — тьма. Вижу, как одна женщина всех расталкивает, чтобы пройти. В руках — два пакета, а сзади плетется мужчина с кучей авосек. Он все ноет и ноет, но та будто не слышит. В какой-то момент она останавливается и чуть ли не на весь рынок выдает:
— Саша, да куплю я тебе конфет, помолчи чуть-чуть, а! © Рабочие истории / VK
- Выбирала на рынке пуховик. Подходит незнакомый мужчина и говорит: «Давай, выбирай быстрее. У нас мало времени». Я растерялась. Примеряю первую модель — он: «Слишком дорого», вторую — «Она уродская», третью — «Костюм пингвина». Я уже закипаю, хочу ему все высказать, как подошла какая-то женщина (видимо его жена) и уволокла. Уходя, он сказал: «Я всего лишь хотел хоть кому-то высказаться». © Не все поймут / VK
- Впервые пострадала на вьетнамском рынке. В меня швырнули килограмм личи. Я попросила 1 кг у одного продавца... и вдруг заметила свою «постоянную» тетю, у которой обычно покупаю. Пошла к ней. И тут — бах! Мужик психанул и швырнул в меня личи, пока я сидела на мопеде. Продавщица подошла, помогла собрать фрукты, а он швырнул уже в нее. Вот так вот. © viktoria_speakoria
- Было это на майские. Поехали мы в магазин за мясом — с семьей друга. До этого жена его очень уговаривала ехать на рынок, причем в село, километрах в 15 от города: «Там все натуральное, со своего хозяйства». Решили так: если в магазине толпа — не берем, едем на рынок. В кассах, как назло, аншлаг, но тут видим — акция: свинина по 199.00! Перед нами мужик скупает все, что по акции, и требует еще. Продавец уходит на склад. Мы переглянулись — мясо нужно на завтра, решили не возиться, поедем с утра на рынок. Приезжаем на рынок... И у второго продавца, к которому подходим, — тот самый мужик из магазина. Ценник уже 300.00 и бодрые крики: «Свое, домашнее, со двора!» Мы ему тихонько намекнули, что знакомы. Он что-то прошептал соседу, тот вынес хороший кусок шеи и предложил нам по 250.00, поклявшись, что «точно с личного хозяйства». Для себя решил: не был я на рынках лет двадцать — и, пожалуй, не поеду больше. © Pofinik / Pikabu
- Пошел на рынок, там отдел, где я обычно беру колбасу, сало, оленину.
Продавщица говорит:
— Ой, а мы же закрываемся! До двадцать восьмого работаем. Давайте ваш телефон — как найдем новое место, я вам сообщу.
Я продиктовал.
— Вот и хорошо. Переедем — я вам черкну сразу. И подпишусь: Оля Колбаса, чтоб жена ничего не заподозрила!
Подмигивает. © robertyumen / Pikabu
- Помню, пришел в обувной ряд — приглянулись туфли. А они, оказалось, есть у многих торговцев: у всех по 2000, и только у одного — 2500. Спрашиваю его:
— Почему у тебя на 500 дороже? Ответ торговца до сих пор приводит меня в восторг:
— Просто я, дурак, очень деньги люблю! Дорогой, только для тебя уступаю — забирай их за две тысячи! © umorist / Pikabu
- Приехал на рынок за курткой. Ну, выбрал, поторговался, купил. Продавец спрашивает: что еще нужно? Я говорю — джинсы. Продавец курток отвел меня к продавцу джинсов и сказал ему: нужны джинсы по очень хорошей цене. Я выбрал джинсы, спрашиваю у продавца:
— Сколько?
— 5000 тебе, по-братски!
— Ты с дуба рухнул? Какие пять, полторы!
— 3500, последняя цена, для тебя. Это же Армани.
— Была бы Montana или Wrangler — я бы купил.
И пошел в другое место. Ну, я понимаю, что в цену джинс включена доля продавца курток, но если бы отдали за 2500 — я бы купил. Но продавец уперся. В итоге купил джинсы в другом месте, за нормальную цену. А на выходе встретил продавца курток. Он меня спросил, купил ли я джинсы у его друга. Я сказал:
— Купил! Отличные джинсы твой друг мне нашел — и всего за семь тысяч!
Пусть теперь разбираются между собой. © Jermontaz / Pikabu
- Как-то раз моя мама отправилась на рынок за покупками — в том числе за туалетной бумагой. Стоим с ней, она складывает ее в пакет. Сзади раздается мужской голос:
— Мягкая?
Мама от неожиданности отвечает:
— Мягкая, мягкая...
Мужчина добавляет:
— А то я в прошлый раз взял — все до крови натер!
Мама в недоумении посмотрела на продавщицу, которая едва сдерживала смех. Обернулась — а мужчина в это время рассматривал зубную щетку. © Палата № 6 / VK
- Стою в очереди за мясом у прилавка на рынке. Передо мной — девушка лет 25 и женщина лет 50–60. Девушка просит продавщицу взвесить 300 граммов копченого говяжьего карбонада. Продавец достает из угла витрины маленький подсохший кусочек карбонада, от которой проблематично отрезать нормальный ломтик. Взвешивает и говорит:
— Поменьше будет, 180 граммов.
— Мне нужно 300. Так мало мне не надо, да и кусок старый. Отрежьте мне вон от того.
— Ну и что? Я пока этот кусок не продам — новый резать не буду.
— Не имеете права. Весь товар, который размещен на витрине — это публичная оферта. Покупатель может попросить отрезать и купить кусок от любого из больших.
Продавщица с недовольным лицом неровно отрезает от свежего куска 300 граммов и продает. Когда девушка забирает товар и отходит на приличное расстояние, продавец кричит ей вдогонку:
— Наглость — второе счастье! Оферта у нее... умная, что ли, самая?
Женщина лет 50–60, следующая в очереди, возмущенно поддерживает ее:
— Совсем молодежь обнаглела! Тут ей не ресторан. Не нравится — сама копти тогда! Я, вон, в магазине работаю: только по полкам все расставишь, так эти нелюди вглубь лезут и самое свежее вытаскивают! Нет ума-то понять, что сначала надо товар с более ранним сроком годности продать.
— Ой, и не говорите! Наглые, неблагодарные! Что вам?
— Ой, а мне тоже карбонадику. 200 граммов. Только тот кусочек мне не давайте — мы ж почти коллеги! © Natalia07/ Pikabu
- Когда была я мелкой, одежду мы покупали только на барахолке. И часто туда ходили, так как рынок был рядом. Очень хорошо помню приставучих торгашек, которые хватали народ за руки и шли за ним, приговаривая: «Купи золото, хорошее золото, смотри». Как-то пошли мы с отцом на барахолку. Вцепилась такая торгашка в маму — мы идем, а она за нами бежит и кричит про свое золото... Прошли ряд, свернули в другой — она не отстает. Тут отец разворачивается, хватает торгашку за локоть и орет басом:
— Купи колеса на УАЗ!
До сих пор помню ее глаза — полные непонимания. Удивительно, но с тех пор отца обходили стороной. © BublikVsaxare / Pikabu
- Вчера иду по крытому рынку, головой кручу — что-то себе высматриваю — и вдруг замечаю на себе чей-то взгляд. Женщина, молодая, симпатичная, стоит чуть впереди и явно так на меня смотрит. А я что? Одет по-воскресному, небритый, но все равно невольно подобрался, плечи расправил. Иду, а она вообще прям на меня уставилась. Дошел до нее, думаю — неудобно как-то, надо хоть ей улыбнуться.
И тут она твердо так мне говорит:
— Занято!
Зато теперь знаю, где на рынке туалет. © robertyumen / Pikabu
- Когда моя бабушка работала на рынке, продавала разные овощи и фрукты, то часто могла отойти от прилавка и оставить свои товары без присмотра. Она настолько доверяла покупателям и посетителям рынка. А на своем стуле оставляла местного кота, которого прикормила за долгие годы работы. Он ни на шаг от нее не отходил, но и слушался, когда бабушка оставляла его одного. Кот послушно сидел у кассы с деньгами. Постоянные покупатели видели его и понимали: бабушка ушла по делам, значит, деньги нужно платить коту. Так и оставляли возле него купюры, сами брали овощи, сами взвешивали. И никто не обманывал — ведь все честными были. Вот это времена. © Палата № 6 / VK
Божечки, какие времена, какие люди, какие коты ! Платить надо коту 😅
- Покупала как-то давно на рынке обувь. Продавщица расхваливает свой товар: и сапоги-то эти — из Италии, и сделаны — из натуральной кожи. Я стою, верчу и говорю, что быстро развалятся. Она аж подпрыгнула от такого оскорбления:
— Девушка, вы что! Ничего не развалится. Если купите эти сапоги, я вам даю гарантию на год!
Я смеюсь:
— Какая гарантия? Палатка на улице, классическая картонка на полу, ни чека, ни вывески. Не факт, что через неделю вы вообще здесь будете.
На что она оскорбилась еще сильнее, вытащила слегка помятую и надорванную коробку от сапог и карандашом написала на ней: «Даю гарантийу гот». © TanomiM / Pikabu
- Пошли на рынок за сапогами. Дело было в Узбекистане. Примерять приходилось стоя на картонке — очень неудобно. Продавец подбегает, чтобы помочь застегнуть молнию на сапоге, только собрался присесть — и тут муж отталкивает его со словами:
— Застегивать сапоги жене имею право только я!
Тот быстро, с извинениями, отошел. А мне, черт побери, было приятно. © Почемучка / Dzen
- На рынке человек торгует часами — ремонтирует и меняет батарейки. Подходит его жена, кладет гигиенические прокладки на прилавок и уходит. Через пару минут появляется барышня и, завидев прокладки, спрашивает у продавца: «Почем?» На что он, не поднимая головы, отвечает: «Пять рублей, с установкой». © Sadoffnik / Pikabu
А здесь вы найдете другие истории с рынков, которые скрасят ваш день.
Комментарии
Года два назад у меня был бзик-хочу зелёные сапоги, но моего размера по весне не нашла. Наступила осень, и вот они желанные, по баснословной цене. Я посмотрела и даже мерить не стала. Через месяц совершенно без всякой надежды всё таки зашла в тот магазин, и вижу стоят мои родненькие. И тут продавщица мне говорит:"У нас сегодня скидка 25%.Я аж подскочила. Примерила и решила, что надо брать. Иду оплачивать, а кассир мне:"Вы у нас сегодня первый покупатель! Хозяин велел нам бутылку шампанского и конфеты открыть-угощать)))Так весело я сапоги покупала первый раз!
Были с семьёй в Узбекистане, базар оставили на Бухару, хотя меня поездкой раньше Самарканд и Ташкент в плане рынка больше впечатлили.
Поехали вчетвером в воскресенье, таксист сразу сказал, что нам хана. Народу! Мы где-то потусовались, потом муж у первого попавшегося дядечки спросил, где курт продается? Тот указал рукой, я ему конфетку из нашей страны.
Гуляли вообще не там, часа через полтора заблудились, муж у какого-то дядечки спрашивает: где национальные костюмы? Дядечка показал, мои пошли все, а я к нему с конфеткой
А он так улыбаясь ладонь раскрывает, а там уже такая же)
Мы реально по прямой вроде уходили от того первого дядечки