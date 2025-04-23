Вот как выглядели в реальности мужчины, которым художники немного польстили

Художники
2 часа назад

Довольно часто у нас складывается впечатление о внешности знаменитых людей по их портретам. Однако наше представление о них может отличаться от реальности, ведь художники частенько приукрашивают своих моделей на картинах.

Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше»

Эжен Делакруа «Автопортрет в зеленом жилете»

Леон Бонна «Автопортрет»

Эдвард Мунк «Автопортрет»

Пьер Огюст Ренуар «Автопортрет»

Рамон Касас «Портрет Хоакина Десента»

Уильям Орпен «Портрет Томаса Эдварда Лоуренса»

O_о
8 часов назад

Вот тут сходство явное, ещё и в шарж ухитрился не скатиться🔥

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Эдуард Мане «Портрет Эмиля Золя»

Meritneith
8 часов назад

Блин, между портретом и фото 30 лет, понятно, что он сильно изменился за это время.

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Эмиль Деруа «Портрет Шарля Бодлера»

Феликс Бракмон «Портрет Эдуарда Мане»

Каролюс-Дюран «Портрет Клода Моне» и его фото в жизни

Джон Сингер Сарджент «Доктор Поцци дома», портрет + фото

O_о
8 часов назад

Окей, теперь я понимаю, почему "Сарджент" всегда с придыханием

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Гюстав Курбе «Отчаяние» (автопортрет)

На фото Гюстав глазами художника, самого себя, и глазами фотографа.

Томас Лоуренс «Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин»

Франческо Паоло Микетти «Автопортрет»

Станислав Выспяньский «Автопортрет»

Художники любят приукрашивать в своих картинах не только мужчин, но и женщин. Стоит только взглянуть на портреты Паулины фон Меттерних, Аделины Патти и Джейн Моррис.

Комментарии

Уведомления
Маркизетта Бриллиант
6 часов назад

Не вижу здесь никакого приукрашивания. Обидно за художников! Все портреты имеют отличное портретное сходство, не говоря уж о несомненных художественных качествах. А что фото и портрет человека в разном возрасте сравнивать бессмысленно, это и ёжику должно быть понятно.

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