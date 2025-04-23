Вот как выглядели в реальности мужчины, которым художники немного польстили
Довольно часто у нас складывается впечатление о внешности знаменитых людей по их портретам. Однако наше представление о них может отличаться от реальности, ведь художники частенько приукрашивают своих моделей на картинах.
Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше»
Эжен Делакруа «Автопортрет в зеленом жилете»
Леон Бонна «Автопортрет»
Эдвард Мунк «Автопортрет»
Пьер Огюст Ренуар «Автопортрет»
Рамон Касас «Портрет Хоакина Десента»
Уильям Орпен «Портрет Томаса Эдварда Лоуренса»
Эдуард Мане «Портрет Эмиля Золя»
Блин, между портретом и фото 30 лет, понятно, что он сильно изменился за это время.
Эмиль Деруа «Портрет Шарля Бодлера»
Феликс Бракмон «Портрет Эдуарда Мане»
Каролюс-Дюран «Портрет Клода Моне» и его фото в жизни
Джон Сингер Сарджент «Доктор Поцци дома», портрет + фото
Гюстав Курбе «Отчаяние» (автопортрет)
На фото Гюстав глазами художника, самого себя, и глазами фотографа.
Томас Лоуренс «Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин»
Франческо Паоло Микетти «Автопортрет»
Станислав Выспяньский «Автопортрет»
Художники любят приукрашивать в своих картинах не только мужчин, но и женщин. Стоит только взглянуть на портреты Паулины фон Меттерних, Аделины Патти и Джейн Моррис.
Комментарии
Не вижу здесь никакого приукрашивания. Обидно за художников! Все портреты имеют отличное портретное сходство, не говоря уж о несомненных художественных качествах. А что фото и портрет человека в разном возрасте сравнивать бессмысленно, это и ёжику должно быть понятно.