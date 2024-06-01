15+ человек, которые выбирают сувениры с такой фантазией, что сказочникам и не снилось

Люди, побывавшие в других городах и странах, часто стремятся привезти оттуда что-то на память. И порой не только для себя, но и в подарок кому-то. Некоторые ограничиваются простыми магнитиками, даже целые коллекции собирают, другие же долго ищут что-то особенное, оригинальное и, в конце концов, привозят такое, что остается только рты разинуть. Но, как мы расскажем в бонусе, порой даже самый дорогой сувенир может прийтись кому-то не ко двору.

"Попросил друга привезти из Японии самый странный чехол для мобилы, какой он только найдет и поклялся, что буду им пользоваться. Офанареть, что он откопал"

«В Австралии я нашел какое-то непонятное яйцо... Это яйцо птицы эму или какого-то хищника?»

Чьим бы оно ни было, я бы на твоем месте постарался убежать оттуда раньше, чем меня бы обнаружила его мать. © Ryaquaza1 / Reddit

Нет, это не багет. Это ручка

«А у меня есть 10 зимбабвийских триллионов долларов»

«Совет собачникам: в каждой поездке покупайте знак „Осторожно, собака“ на местном языке в подарок вашему псу. Вот, например, коллекция моего Сеппо»

«Эти математические часы я купил в Хорватии»

"Девушка моей мечты привезла мне сувениры из поездки"

Надписи на брелоках: "Джейкоб", "Отличный парень", "Одинокий".

Могло быть и хуже. Представь: вы встречаетесь — и бац, такой сюрприз. © iskotpop / Reddit

«Акульи зубы, которые моя мама привезла из Флориды. Все они с острова Маленькая Гаспарилла»

"Баночка ветчины немного заржавела. Купил ее 25 лет назад на память о поездке в Нидерланды"

«Моему папе удалось собрать песок из 200 мест со всего мира»

«Эту корову-пчелу я привез в качестве сувенира из Японии»

«Мое подношение из поездки»

«Этот мускатный орех, который я купил во Франции, шел в придачу с собственной крошечной теркой»

«Летом я работаю экскурсоводом. Сказала своей группе, что в Кетчикане на Аляске нет лосей, на что один милый парень купил мне вот это в качестве подарка со словами о том, что я ошибаюсь. Люблю свою работу»

«Друг привез эту шляпу из Мексики»

"У друзей традиция - из каждого путешествия привозят полотенце. Последний раз летали на Шри-Ланку. Долго не могли найти такого, чтоб было прям понятно, откуда"

"В одной из лавочек местный житель, заметив их отчаяние, на пальцах предложил им сделать полотенце ручной работы, персонально для них, «на заказ». Внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. Через сутки сказали, мол, не готово. На второй день - тоже самое. На третьи сутки говорят: «Ну хватит уже нас торопить, вы хотите же, чтобы было хорошо?» И вот на четвертый день им торжественно вручили это полотенце. Я считаю, это жемчужина их коллекции".

«Мой друг, который только что уехал во Францию на месяц, привез мне вот этот чай из Страсбурга»

Бонус

Один мужик из каждой командировки тащит всем коллегам сувениры. Мне тоже каждый раз перепадал то магнитик, то брелочек. Я такую ерунду не люблю, но что поделать? Брала, улыбалась, благодарила. Тут вернулся он из Амстердама, одарил всех какой-то особенной селедкой, а мне вручил маленькую коробочку и улыбнулся так хитренько. Открываю, а там подвеска с брильянтами. А он такой, мол, я вижу же, что тебе мои сувениры не нравятся, вот, решил угодить. А я девушка замужняя, я как мужу буду объяснять такие сувенирчики? И, главное, я никаких поводов на работе никому не даю, ни с кем не флиртую, с этим мужиком общаюсь исключительно по работе и на вы, а теперь, хоть я и отказалась вежливо, точно сплетни пойдут. И даритель еще такой, сам сделал фигню, а потом сам обиделся, что мне не угодишь.

Найти хороший сувенир немногим проще, чем выбрать кому-то такой подарок, чтобы был и нужным, и красивым, и подходил именно тому человеку, кому он предназначен.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.