16 кадров, которые напоминают: жизнь прекрасна и удивительна прямо здесь и сейчас

Иногда, чтобы почувствовать, что жизнь хороша, не нужны грандиозные события. Достаточно случайного кадра в дороге, забавной находки в магазине или момента, пойманного на ходу. В этой подборке — фотографии, сделанных без постановки и фильтров, которые напоминают: радость прячется в мелочах.

Ну что за милота!

«Кот из продуктового магазина дремлет среди чипсов»

«Собрались как-то мы, 17 друзей, и пошли в отпуск»

Ребята, я надеюсь, вы пронесете эти воспоминания через всю жизнь. © Trillination / Reddit

«Я испек для дочки торт в стиле Золушки в честь ее школьной постановки»

Вы — отличный отец! Дочь наверняка сияет от гордости! © PecanEstablishment37 / Reddit

«Сегодня все идет наперекосяк, но у меня есть это фото моей собачки»

«Два года назад мы с супругом продали наш дом, забрали собак и переехали в городок с населением 10 000 человек»

«Мы стали проводить больше времени вместе, реже поддаваться стрессу и лучше понимать друг друга»

«Построил домик для дочки»

«Моя дочь вчера вышла замуж!»

Вам не кажется, что жених — вылитый отец в молодости? © FantasticPlatypus29 / Reddit

«Моя первая попытка испечь торт на день рождения сына!»

«Это мой коттедж в Канаде. Я сделал собственную джакузи своими руками»

«Похвастаюсь, мои дети приготовили мне завтрак, пока я расчищал снег. Детям 8 и 9 лет»

«Капкейки для всех наших офисных имениников, отмечающих день рождения в феврале!»

«Многие заново открывают для себя Сан-Франциско в эти выходные. Вот несколько моих любимых снимков»

«Он не перестает мяукать, пока кто-нибудь не возьмет его на руки»



«Самое доброе предсказание из печенья»

«Вы любимы. Не позволяйте никому говорить вам обратное»

«Увидела 14 февраля эти две обнимающиеся морковочки»