16 кадров, которые напоминают: жизнь прекрасна и удивительна прямо здесь и сейчас
Иногда, чтобы почувствовать, что жизнь хороша, не нужны грандиозные события. Достаточно случайного кадра в дороге, забавной находки в магазине или момента, пойманного на ходу. В этой подборке — фотографии, сделанных без постановки и фильтров, которые напоминают: радость прячется в мелочах.
Ну что за милота!
«Кот из продуктового магазина дремлет среди чипсов»
«Собрались как-то мы, 17 друзей, и пошли в отпуск»
- Ребята, я надеюсь, вы пронесете эти воспоминания через всю жизнь. © Trillination / Reddit
«Я испек для дочки торт в стиле Золушки в честь ее школьной постановки»
- Вы — отличный отец! Дочь наверняка сияет от гордости! © PecanEstablishment37 / Reddit
«Сегодня все идет наперекосяк, но у меня есть это фото моей собачки»
Смутно подозреваю, что именно так должна выглядеть легендарная чупакабра.
«Два года назад мы с супругом продали наш дом, забрали собак и переехали в городок с населением 10 000 человек»
«Мы стали проводить больше времени вместе, реже поддаваться стрессу и лучше понимать друг друга»
«Построил домик для дочки»
«Моя дочь вчера вышла замуж!»
- Вам не кажется, что жених — вылитый отец в молодости? © FantasticPlatypus29 / Reddit
«Моя первая попытка испечь торт на день рождения сына!»
Очень красиво и аппетитно выглядит. Особенно клубнички. Попытка удалась. Сын будет рад.
«Это мой коттедж в Канаде. Я сделал собственную джакузи своими руками»
Вспомнился фильм "охранник для дочери", там так же воду в ванной грели))
«Похвастаюсь, мои дети приготовили мне завтрак, пока я расчищал снег. Детям 8 и 9 лет»
«Капкейки для всех наших офисных имениников, отмечающих день рождения в феврале!»
«Многие заново открывают для себя Сан-Франциско в эти выходные. Вот несколько моих любимых снимков»
«Он не перестает мяукать, пока кто-нибудь не возьмет его на руки»
«Самое доброе предсказание из печенья»
«Вы любимы. Не позволяйте никому говорить вам обратное»