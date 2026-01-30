Пока одни не могут зашить носок, эти 18 рукодельников создают из ничего поразительные вещи

Фотоподборки
4 минуты назад
Пока одни не могут зашить носок, эти 18 рукодельников создают из ничего поразительные вещи

Герои нашей статьи — потрясающе талантливые рукодельники. Чего только они не умеют: и платья вяжут, и белье шьют, и гобелены метровые вышивают. Мы прошерстили тематические сообщества в поисках особенно уникальных творений и нашли 18 работ, которые выглядят как цифровой рендер, но на самом деле созданы из ниток, глины или кожи.

«После 3 месяцев работы по 8-10 часов в день я наконец-то закончила этот гиперреалистичный свадебный букет из глины»

Cat Fan
10 часов назад

Потрясающе! Я бы не отказалась от такого букета, только в более спокойных цветах

-
-
Ответить

«Каждый лепесток и листок изготовлены вручную из профессиональной самозатвердевающей глины, расписаны вручную масляными красками и пастелью. Они гибкие и бархатистые на ощупь, совсем как настоящие цветы».

«Войлочная скульптура бенгальской кошки высотой 25 см. На создание этой работы у меня ушло больше 4 месяцев»

«Это платье я вязала и распускала раз 7, чтобы ничего не вываливалось»

"Вышивка "Зеленая деревенька"⁠⁠. Начала я ее 7 лет назад. Вышивала не каждый день, бывало, забрасывала на месяца, и вот недавно победила. Размеры 166×40 см"

Helga
1 день назад

Теперь под такую вышивку нужно весь интерьер подстроить.😊

-
-
Ответить

«Недавно закончила эту сумку. Она сделана из натуральной кожи с боковыми панелями из массива дуба»

«Все сделано вручную, от раскроя кожи до окончательной сборки. Я стремилась к чистой, структурированной форме с контрастом между мягкой кожей и жестким деревом».

«Я наконец-то закончила вышивать эту картину Ван Гога!»

  • Это просто невероятно, детализация потрясающая, а цвета такие яркие! Не могу представить, сколько терпения потребовалось, но результат того стоил! © Grand_Wrongdoer_7989 / Reddit

«Маме этот свитер вообще не нравится. Но я думаю, что связала очень миленькую вещь»

«Связала спицами из безымянной пряжи, найденной в шкафу. В структуре нити есть цветные вкрапления, которые „состаривают“ изделие. Ношу этот свитер постоянно, за счет своей простоты он не надоедает».

  • Мне свитер нравится, люблю такие вещи. Он прям будто пропитан теплом и уютом. © Salksandra / Pikabu

«Портрет, выполненный вручную из бисера и мозаики»

  • Идеальный выбор. Идеальное расположение. Шедевр, каких я еще не видела. © oatmeal90 / Reddit

«Случилось мне однажды увидеть чудесный летний сарафан на какой-то незнакомой мне барышне. Несколько лет я искала во всех магазинах именно его, не нашла»

олеся лазарева
10 часов назад

Дорогая, 5 метров ткани в юбке это должна быть цыганская юбка, то есть ее можно поднять на всю длину рук и она будет фалдить, у вас максимум 1,5 метра, к чему столько пафоса? А так платье миленькое

-
-
Ответить

«А на днях решила заехать в магазин за тканью и увидела его — желтенький, как цыплятки, хлопок. А дальше буря, искра, пожар, и вот у меня уже 5 метров этого хлопка. С фатином и всей нужной фурнитурой для воплощения творческих замыслов. Если что, в юбку все 5 метров и впихнула, чего добру пропадать. Дальше долго мучилась с корсажем, косточки, опять же, пластиковые нарезать надо, оплавить. Бретели правильно вшить».

«Мой вязаный кошачий диван был принят получателем. Рыбу я связала для племянника, который обожает рыбалку, но кот утверждает, что поймал ее сам»

  • Прекрасно! Очень уютно, у него еще и милая маленькая подушка есть! © Gearstoneoak / Reddit

«Моя свекровь сотворила эту елочку из украшений и брошей, которые она приобрела в комиссионном магазине за эти годы»

«Я сшила свадебное платье по той же выкройке, что и свадебное платье моей мамы!»

Olga Dubrowski
1 день назад

Не думаю, что выкройка та же. Размеры слишком разные. Фасон похож, хотя есть отличия в вырезе.

-
-
Ответить
  • Вы проделали чудесную работу, платье получилось таким прекрасным! Уверена, ваша мама и бабушка очень гордятся вами. © Deb65608 / Reddit

«Сшила белье для себя и своего парня»

  • О, это трусы для веселых людей!

«Я занимаюсь резьбой почти каждый день по несколько часов уже 5 лет, но мне еще далеко до совершенства. Я учусь каждый день»

«Сшила мужу рубашку из винтажной хлопчатобумажной ткани 70-х годов»

«Я сшила платье на свою первую годовщину свадьбы из простыни, которую нашла в магазине подержанных вещей»

олеся лазарева
10 часов назад

Ну, я бы не стала афишировать из чего оно сшито, сразу вызывает неприятие подержанная простынь, а платье неплохое

-
-
Ответить
  • Вы отлично справились! Этот цвет вам очень идет. © twodexy82/ Reddit

«Только что закончила работать над этим маленьким поросенком. Он сшит из искусственного меха, с деталями, вылепленными и расписанными вручную»

Анастасия Ковтун
7 часов назад

Хочу научиться так же, шить умею, игрушки шью, но вот лепить такие детали - еще не пробовала, не знаю даже с чего начать

-
-
Ответить

«Покажу забавную шапенцию. Из серии „слабо такую носить?“ Идея не моя, вязала по фотографии крючком. На самом деле она смотрится очень мило, если носить в привычном варианте»

  • Люблю, когда у людей все хорошо с чувством юмора. Шапка офигенная. © FatkhievER / Pikabu
Фото на превью MayBeeBzz / Pikabu

Комментарии

Уведомления

Похожее