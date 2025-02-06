16 человек, которые просто хотели вкусно поесть, но что-то пошло не так

Еда — одна из базовых потребностей человека. Это не только топливо для нашего тела, но и возможность получить удовольствие от приятных вкусов, эстетичного вида, манящего аромата и крутой подачи. К сожалению, это не всегда удается, и герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте.

«Я заказала доставку тайской еды, и вот что мне привезли. Это реально сухой, подгоревший комок лапши. Нормально, да?»

"Впервые заказал пиццу «Четыре сыра» в местном ресторане под названием «Еда и любовь», и вот что мне привезли"

Кажется, им стоит ограничиться любовью. © nursepineapple / Reddit

"Заказала тост с авокадо, потому что на фото он выглядел очень хорошо. Вот какой он на самом деле"

"Хотел поесть курицу в кокосовом соусе в японском ресторане, а вместо курицы они использовали куриные наггетсы"

«Это мой „фунт“ (450 граммов) крылышек без костей, заказанный сегодня вечером. Тут недовес на 310 граммов примерно. А цена — $ 14,5»

"Друг взял бургер в мексиканском ресторане"

"Заказал сэндвич «Капрезе» в итальянском ресторане на 5-звездочном курорте в Мексике. Я, конечно, не итальянец, но мне кажется, это не сэндвич «Капрезе»"

Вы уверены, что вас не троллят? © malYca / Reddit

"Это «тирамису» мне подали в Неаполе. Я сначала ржал 2 минуты, а потом потребовал вернуть мне деньги"

"Взял "крабовую картошку фри" за $ 12. Но оказалось, что в ней нет краба! А название такое, потому что ресторан посвящен крабам - и все!"

«Это приготовила моя свекровь. Жду не дождусь, когда она уедет из моего дома!»

"Моя девушка лежит в больнице. Ей принесли обед. Нет, хлеб не полагается"

"Я взяла салат навынос, и вот что мне приготовили"

"В местной пиццерии рекламировали сладкую пиццу с "Нутеллой". Вот это чудо-блюдо"

Это настоящее преступление против пиццы! © AsleepInteraction882 / Reddit

"Заказал чизбургер с дополнительной порцией соленых огурчиков, и вот что мне принесли. Это уже не в первый раз. Мне кажется, они издеваются надо мной!"

«Я заказал картофель фри. Официантка сказала, что он может немного отличаться от картинки в меню. Но такого я не ожидал»

А ведь вас предупреждали! © fawningflapdragon / Reddit

"Я заказал сегодня еду с доставкой, и в моем обеде оказалась огромная металлическая ручка. Деньги вернули частично"