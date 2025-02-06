16 человек, которые просто хотели вкусно поесть, но что-то пошло не так
Еда — одна из базовых потребностей человека. Это не только топливо для нашего тела, но и возможность получить удовольствие от приятных вкусов, эстетичного вида, манящего аромата и крутой подачи. К сожалению, это не всегда удается, и герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте.
«Я заказала доставку тайской еды, и вот что мне привезли. Это реально сухой, подгоревший комок лапши. Нормально, да?»
"Впервые заказал пиццу «Четыре сыра» в местном ресторане под названием «Еда и любовь», и вот что мне привезли"
- Кажется, им стоит ограничиться любовью. © nursepineapple / Reddit
"Заказала тост с авокадо, потому что на фото он выглядел очень хорошо. Вот какой он на самом деле"
"Хотел поесть курицу в кокосовом соусе в японском ресторане, а вместо курицы они использовали куриные наггетсы"
«Это мой „фунт“ (450 граммов) крылышек без костей, заказанный сегодня вечером. Тут недовес на 310 граммов примерно. А цена — $ 14,5»
"Друг взял бургер в мексиканском ресторане"
Ща- щедрость. Мы обедали в мексиканском недавно, хорошие порции, все свежее, супер!
"Заказал сэндвич «Капрезе» в итальянском ресторане на 5-звездочном курорте в Мексике. Я, конечно, не итальянец, но мне кажется, это не сэндвич «Капрезе»"
Повар старался? Старался! Вручную выгрызал тост для вас, сооружал красивое, а вы?))
- Вы уверены, что вас не троллят? © malYca / Reddit
"Это «тирамису» мне подали в Неаполе. Я сначала ржал 2 минуты, а потом потребовал вернуть мне деньги"
"Взял "крабовую картошку фри" за $ 12. Но оказалось, что в ней нет краба! А название такое, потому что ресторан посвящен крабам - и все!"
За двенадцать евро можно купить шесть кило картошки и устроить фри-вечеринку.
«Это приготовила моя свекровь. Жду не дождусь, когда она уедет из моего дома!»
И наверняка она считает, что невестка готовит, как свиньям, а вот она-то настоящая богиня кулинарии 😁
- Похоже, она тебя недолюбливает. © Bitter-Entrance6276 / Reddit
- Крылья выглядят пережаренными и сырыми одновременно. И без приправ. Вы уверены, что это съедобно? © Celestial_Hart / Reddit
"Моя девушка лежит в больнице. Ей принесли обед. Нет, хлеб не полагается"
Ой, у меня от этого фото желудок свернулся в раковинку. Кусман масла, да без хлеба... И колбаса с жирком. Где мой персональный "фаянсовый друг"? Несите скорее!
- Надеюсь, она скоро поправится! © presidentkokoro / Reddit
"Я взяла салат навынос, и вот что мне приготовили"
"В местной пиццерии рекламировали сладкую пиццу с "Нутеллой". Вот это чудо-блюдо"
То есть само название блюда его не смутило, пицца с нутеллой. Это превзошло ожидания заказчика или нутеллы маловато?
- Это настоящее преступление против пиццы! © AsleepInteraction882 / Reddit
"Заказал чизбургер с дополнительной порцией соленых огурчиков, и вот что мне принесли. Это уже не в первый раз. Мне кажется, они издеваются надо мной!"
«Я заказал картофель фри. Официантка сказала, что он может немного отличаться от картинки в меню. Но такого я не ожидал»
- А ведь вас предупреждали! © fawningflapdragon / Reddit
"Я заказал сегодня еду с доставкой, и в моем обеде оказалась огромная металлическая ручка. Деньги вернули частично"
Доставка еды бывает так же непредсказуема, как школьные будни: ожидаешь одного, а получаешь совсем другое. И не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.
Комментарии
Мне статья понравилась, сразу оценила местные пиццы, тирамису и остальное тоже.
Так, ну чеддер, моцареллу и что то типа рокфора я опознала, а четвертого сыра нету, действительно, безобразие